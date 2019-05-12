Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Май 2019

В этом году 17–19 мая главный фестиваль всех гиков Comic Con Russia впервые пройдёт в Санкт-Петербурге. Издательства комиксов к этому событию традиционно порадуют читателей большим количество новинок и эксклюзивов. Особенно повезло любителям супергероики, так что первая часть дайджеста новинок — для них.

Бэтмен. Что случилось с Крестоносцем в маске?

Наконец-то и до нас добралась одна из самых необычных историй о Бэтмене. В ней мы побываем на похоронах Тёмного Рыцаря, где каждый посетитель расскажет свою версию его гибели. Только все они противоречат друг другу. Сценаристом комикса выступил сам Нил Гейман, предложивший своё уникальное видение последней истории Крестоносца в Маске.

Российским фанатам Бэтмена повезло вдвойне. Комикс выйдет как в делюксовом издании с твёрдой обложкой, так и бюджетным синглом. Значит, каждый приобщится к истории в удобном для него формате.

Вселенная DC Rebirth. Супермен возрождённый

Серия о Супермене после мягкого перезапуска DC Rebirth достигла своего первого локального кроссовера. В комиксе «Супермен возрождённый» к основной линейке добавится сюжет из серии Action Comics, которую у нас отдельно не выпускают.

Супермену предстоит разгадать загадку появившегося двойника Кларка Кента, защитить будущее своей семьи, сразиться с одним из злейших врагов и раскрыть тайну, последствия которой отразятся на всей вселенной.

Вселенная DC Rebirth. Бэтмен. Detective Comics. Том 4. Бог из машины

В отличие от Супермена, у Бэтмена две сольные серии эры Rebirth. Теперь обе подошли к четвёртому тому. Когда Бэтмен собирал команду для борьбы со злом в Готэме, он отчасти сделал это, чтобы защитить своих союзников. Но команда означает много людей, а много людей — это много целей. И призраки чьего-то прошлого могут стать проблемой для всех. Теперь Бэтмену и команде предстоит сразиться с идеальным убийцей, найти могущественный магический артефакт и заручиться поддержкой старых друзей.

Дэдпул против Отряда Икс и Дэдпул. Минибус 2

Очередная мини-серия о самом болтливом наёмнике, полная бесшабашного экшена. В этот раз Дэдпул становится путешественником во времени и отправляется переписывать историю Америки. Вот только Кэйбл и его команда мутантов не собираются этого так оставлять. Значит, ждите хорошую драку!

Любопытно, что выйдет серия одновременно в двух форматах: как отдельный сюжет в ТПБ и сразу в составе большого сборника «Дэдпул. Минибус 2», куда помимо этой серии ещё войдут «Хоукай против Дэдпула», «Возвращение живого Дэдпула», «Дэдпул. Искусство войны» и «Секретные-секретные войны Дэдпула».

Зелёный Фонарь. Война корпуса Синестро

Один из самых известных кроссоверов масштабной серии Джеффа Джонса о Зелёном Фонаре выйдет на русском в абсолютном формате, по аналогии с изданиями «Хранителей» и «Царство небесное». Издатель обещает даже включить несколько выпусков, отсутствующих в оригинале.

Бывший наставник Хэла Джордана и его заклятый враг Синестро собирает армию солдат, питающихся страхом, который они внушают. Бывший Зелёный Фонарь Кайл Райнер одержим сущностью Параллакс и теперь помогает корпусу Жёлтых Фонарей Синестро сеять зло по всей галактике. Хэл и корпус Зелёных Фонарей должны любой ценой противостоять этой угрозе.

Marvel. Официальная коллекция комиксов. Том 140. Невероятные Мстители. Красная тень

В коллекции от Ашет выйдет начало серии «Невероятные Мстители» за авторством Рика Ремендера («Чёрная наука», «Отряд Х», «Токийский призрак»).

Капитан Америка хочет примирить людей и мутантов. Он создаёт команду Невероятных Мстителей, куда входят члены Мстителей и людей Икс. Новой команде предстоит сразиться с Красным Черепом, получившим новые суперспособности.

Marvel. Официальная коллекция комиксов. Том 141. Крестовый поход Бесконечности. Книга 2

Еще в Ашет-коллекции продолжают исследовать необъятный космос Marvel Джима Старлина. В новом томе супергероев ждёт финал противостояния с Богиней — добрым началом Адама Варлока, оказавшимся ещё более опасным для вселенной, чем злое. Советуем выпуск всем, кто любит глобальные космические баталии по вселенной Marvel.

Супергерои Marvel. Официальная коллекция. Том 10. Фантастическая четвёрка

Десятый том «персональной» коллекции Ашет посвящён Фантастической четвёрке и сюжету «Низложение Дума» из 1980-х. Чтобы отразить множество разных угроз, членам Фантастической четвёрки месяцами приходилось действовать поодиночке. Но теперь, когда на горизонте снова маячит коварный план Доктора Дума «Операция «Коронация»», команде предстоит воссоединиться и помешать ему.

Супергерои Marvel. Официальная коллекция. Том 11. Тор

Под обложкой 11-го тома собраны комиксы о Торе. Первые появления в Journey into Mystery № 83 Стэна Ли и Джека Кирби и мини-серия «Тор: Рагнарёк», события которой происходит параллельно кроссоверу «Мстители. Распад».

Настал Рагнарёк, и только Тор с союзниками-Мстителями могут предотвратить его. В поисках новой мудрости Тор должен повторить испытания Одина, но цена может быть слишком высока даже для бессмертного. Окружённый со всех сторон коварными противниками из своего прошлого, северный громовержец ведёт остатки сил Асгарда к триумфу — или поражению.

Сорвиголова Фрэнка Миллера, том 2

Продолжение знаменитой серии сценариста-художника Фрэнка Миллера и художника-контуровщика Клауса Янсона, который полностью изменил суть персонажа и сделал из заурядного клона Человека-паука любимца публики. Фирменный художественный стиль Миллера с вертикальными кадрами и головокружительным экшеном, драма и эстетика японских фильмов о боевых искусствах — всё соединилось в этой серии, определившей образ персонажа на десятилетия.

Во втором томе вас ждёт трагедия прекрасной наемницы Электры, а также противостояние безумному киллеру Меченому и могучему преступному боссу Кингпину.

Новые Мутанты, № 98

Издательство «Комильфо» решило организовать День бесплатных комиксов в России. Такой праздник, призванный поддержать культуру комиксов, есть в большинстве англоязычных стран.

Обычно День бесплатных комиксов отмечается в первые выходные мая, но у нас его передвинули на 11-е, чтобы успеть доставить бесплатный комикс во все магазины. Им стал 98-й номер серии «Новые мутанты», в котором дебютировал любимец публики — болтливый наемник Дэдпул. Получить его можно будет при покупке любого комикса издательства.

Тор. Начало

История становления героя, обновлённая для современных читателей. Вы узнаете историю Дональда Блейка и истоки вражды Тора и Локи, а также станете свидетелями эпической битвы за Асгард.

Комикс перенесёт нас в дни юности Тора. В то время он только пил пиво и дрался с великанами. Чтобы охладить горячую голову сына, Один отправляет Тора на Землю, где он должен научиться ответственности. Иначе не видать ему Асгарда и его короны!

Marvel: 75 лет чудес

Приуроченный к юбилею Marvel (тот был в 2014-м) толстенный сборник самых важных моментов в истории их вселенной. Зачастую, правда, вырванных из контекста. Вас ждут первые номера именных серий Капитана Америки, Фантастической четвёрки, Халка, Мстителей и людей Икс Криса Клермонта. Первое появление Человека-паука вместе с несколькими важными его историями, включая знаменитый юбилейный 700-й выпуск. А также смерть Капитана Америки, выпуск о псе Счастливчике из «Хоукая Фрэкшена» и многое другое.

Marvel Зомби против Армии Тьмы

Приключения Эша Уильямса из «Зловещих мертвецов» в зомби-вселенной Marvel. Да, Эш сталкивался с легионами зомби и раньше, но с такими — никогда!

Заклинание переместило его во вселенную Marvel, где бушует неизвестный вирус, превращающий в зомби всех, в том числе и супергероев. Впереди будет много крови, мяса и безумия! И всё это — от автора комикса «Жуй» Джона Лаймана. Советуем тем, кто любит весёлый трэш.

Новый Человек-паук — 2099. Том 1. Бросок в будущее

Несмотря на слова «Том 1» в заголовке, это продолжение «Человек-паук — 2099» Питера Дэвида, выходившего на русском чуть раньше. Просто после событий кроссовера «Паучьи миры» серия обновила нумерацию.

Мигель О’Хара стал заложником настоящего. В мире, где он оказался, уже есть свой Человек-паук, и второй там не нужен. Мигель решает «повесить костюм на гвоздь», но не так-то это просто! Когда угроза нависает над будущим героя, ему приходится снова надеть костюм — на сей раз новый, с расширенным набором возможностей! Враги испытают эти возможности на собственных шкурах, а Мигеля ждут новые приключения.

Человек-паук. Мировой уровень. Том 6

Продолжение серии Дэна Слота о дружелюбном соседе Человеке-пауке, в котором Питер Паркер стал супергероем с собственной корпорацией. Совсем как Железный человек!

В этом томе произойдёт много чего. Вернется Норман Озборн, и Паук будет гоняться за Зелёным Гоблином по всему миру. Состоится сражение за независимость Симкарии, в котором фирма «Паркер Индастриз« примет самое непосредственное участие… и кое-что ещё!

Путь к Гражданской войне

Сборник комиксов из различных серий, связанных с одним из самых известных глобальных событий вселенной Marvel. Под обложкой выпуски «Новые Мстители: Иллюминаты», «Удивительного Человека-паука» и «Фантастической четвёрки», события которых позже выльются в «Гражданскую войну».

Железный человек соберет величайшие умы Земли в обществе иллюминатов, Питер Паркер с Тони Старком поедут в Вашингтон на обсуждение Акта о регистрации супергероев, а Фантастическая четвёрка вступит в схватку за молот Тора, неизвестно как оказавшийся в Оклахоме.

Мстители. Время на исходе. Том 1

Первый из двух томов события, завершающего эпическую серию Джонатана Хикмана о Мстителях и Иллюминатах.

Одна за другой реальности мультивселенной сталкиваются и разрушаются, оставляя вселенную Marvel последней из существующих. Теперь сага скакнет вперёд на восемь месяцев прямо в день грандиозного финала. После разоблачения отчаянных и разрушительных действий Иллюминатов Мстители оказываются разобщены. И пока одна группа ищет Иллюминатов, другой предстоит сразиться с новым врагом.

Что за… Перчатка бесконечности?!

Издательство Marvel всегда славилось лёгким подходом к своим комиксам. Поэтому и пародии на них они предпочитали писать сами. Теперь на русском появится в виде синглов комедийная линейка Marvel — What The…?!, или «Что за?!..», полная безумного юмора.

В первом выпуске авторы «прожарили» «Перчатку бесконечности». Могучим героям предстоит сразиться со зловещим Термосом, готовым одним щелчком Варежки бесконечности уничтожить половину Вселенной. Но совсем не так, как вы подумали.