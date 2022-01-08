Комиксы, которые выйдут в 2022 году: супергерои Marvel, DC и не только

Для супергероики 2022 год пройдёт под знаком Гранта Моррисона. На русском начнут выходить сразу три лучшие серии этого легендарного автора. Кроме того, ждём издания множества известных комиксов Marvel и DC, которые только в будущем году смогут до нас добраться. Здесь и викторианское приключение Бэтмена, и получившая премию Айснера история главного эскаписта DC, и популярные серии из нулевых о Призрачном гонщике и Новых Мстителях, а также крайне необычная супергероика Vertigo и многое другое.

Роковой патруль

Легендарный сценарист Грант Моррисон заработал себе имя на том, что брал концепцию любого супергеройского комикса и делал с ней такое, от чего у читателей взрывался мозг. Благодаря издательству «Азбука» в новом году мы наконец-то познакомимся с одной из знаковых работ Моррисона, в которой идеально сочетаются привычные для него безумие, постмодернизм и трагедия.

Роковой патруль — это команда неудачников с суперспособностями. Комиксы о них начали выходить в 1960-х за пару месяцев до «Людей Икс», и многие считают, что у команд подозрительно похожие концепции. В отличие от мутантов, Патруль особой славы не снискал и до конца 1980-х прозябал во втором эшелоне DC. И тут случилось чудо, аналогичное приходу Алана Мура в «Болотную тварь». Серию «Патруля» на 19-м номере отдали в руки молодому и талантливому британцу, до этого уже зарекомендовавшему себя перезапуском «Энималмена». Моррисон вместе с героями тут же нырнул в глубины человеческой психики, а вынырнув, отправился в невероятный полёт фантазии.

Безумная Джейн с шестьюдесятью четырьмя личностями, разумная улица Дэнни-стрит, Люди-ножницы, которые могут кого угодно вырезать из реальности, Красный Джек, питающийся болью бабочек и считающий себя одновременно Богом и Джеком-потрошителем — это далеко не полный список идей, сделавших комикс классикой необычной супергероики.

Новые Люди Икс

Иронично, что самая известная работа Гранта Моррисона в Marvel — по совместительству ещё одна из лучших историй именно о Людях Икс. И этот комикс тоже начнёт выходить у нас в 2022 году. «Новые Люди Икс», которых выпустит издательство «Комильфо», неспроста называются новыми. Моррисон опять взял известную классическую формулу и изрядно ее освежил.

С первых же страниц мутантов ждут серьёзные потрясения — их островное государство Геноша вместе со всеми жителями уничтожено новой разновидностью Стражей. Дальше — больше: героям предстоит разобраться со злыми близнецами, разумной бактерией, революционно настроенными молодыми мутантами, увеличивающим силы наркотиком и даже живым оружием. Все эти изменения и новые идеи помогли Людям Икс в 2000-х вернуть популярность, на момент прихода Моррисона уже порядком растерянную.

«Бэтмен» Гранта Моррисона

Завершающая работа Моррисона в списке, конечно же, не последняя по значимости. В начале карьеры в DC Грант успел поработать над «Бэтменом», создав вместе с Дэйвом Маккином шедевральный комикс «Лечебница Аркхем. Дом скорби на скорбной земле». В 2006 году Моррисон полноценно вернулся к персонажу и провёл с ним целых семь лет. За это время на свет появились множество серий: «Бэтмен и сын», «Бэтмен: Чёрная перчатка», «Бэтмен R.I.P.», «Бэтмен и Робин», «Бэтмен: Возвращение Брюса Уэйна», «Бэтмен Incorporated». Сегодня их все под общим названием — «Бэтмен» Гранта Моррисона — легко найти в любом топе лучших комиксов о Тёмном рыцаре.

Находясь на посту главного сценариста серии, шотландец много сделал для эволюции образа Бэтмена, даже успел его убить и вернуть из мёртвых. А ещё вывел борьбу героя на мировой уровень и представил нового Робина — Дэмиена Уэйна, сына Брюса и Талии аль Гул. Начало бэт-эпоса ждём в этом году от издательства «Азбука».

Бэтмен: Готэм в газовом свете

Что, если на улицах Готэма XIX века начал бы бесчинствовать заокеанский гость из Лондона по прозвищу Джек-потрошитель? Справился ли бы с ним респектабельный джентльмен Брюс Уэйн, под покровом ночи борющийся с преступностью под личиной Бэтмена? Скоро мы узнаем ответ на эти и другие вопросы. В издательстве «Азбука» наконец-то выйдет классическая история «Готэм в газовом свете» (Gotham by Gaslight) Брайана Огастина и отца Хэллбоя — Майка Миньолы. Культовый комикс, породивший в 1990-х целую серию Elseworlds, в которой публиковались неканоничные и необычные истории о героях вселенной DC.

Небольшой 52-страничный комикс выйдет в двух вариантах: сингл и лимитированный делюкс (тираж — 2 000 экземпляров). В делюкс, помимо основной истории, будет включён недавно выпущенный на русском комикс о Бэтмене «Санктум», также нарисованный Миньолой.

А ещё была экранизация: «Бэтмен: Готэм в газовом свете»: интересный мир, скучный детектив Наблюдать за изменившимися героями и злодеями интересно, а вот за детективным сюжетом, драками и погонями — не очень.

Мистер Чудо

К творчеству бывшего сотрудника ЦРУ Тома Кинга можно относиться по-разному, но премию Айснера как лучшему сценаристу кому попало не дают, и небольшие серии определённо получаются у него хорошо. Прогремев комиксом The Omega Man в DC, Кинг продолжил карьеру удачной серией «Вижн» в Marvel, чтобы окончательно закрепить успех в DC «Мистером Чудо» и получить ещё одного Айснера уже за лучшую серию. С последним комиксом мы и познакомимся в будущем году.

Непревзойдённый эскапист Скотт Фри никогда не мог сбежать от судьбы. Для сохранения мира между Новым Генезисом и Апоколипсом их правители обменялись сыновьями. Из-за этого Скотт долгие годы жил в заложниках у безжалостного тирана Дарксайда — властителя Апоколипса, желая лишь счастья, любви и свободы. Поэтому, как только представляется шанс, Скотт со своей возлюбленной Большой Бардой бежит на Землю, чтобы обзавестись там домом и семьёй. Но прошлое не отпускает так просто. Пока влюблённые устраивают новую жизнь, у них дома идёт полномасштабная война. Дарксайд готовится применить уравнение антижизни, и только Мистер Чудо может его остановить. Готов ли Скотт рискнуть своей семьёй и будущим?

Энигма

Многие комиксы импринта Vertigo стали культовыми. Некоторые — в узких кругах. Именно так получилось с мини-серией «Энигма» Питера Миллигана, вышедшей одной из первых под этим брендом. На неё равнялись многие авторы, но известности, сравнимой с той, что удостоились бестселлеры импринта, она не получила. В какой-то момент DC даже отказались от прав на комикс, но бывший главный редактор Vertigo Карен Бергер забрала его себе в новое подразделение Dark Horse — Berger Books, что говорит о многом. Переиздание с большой порцией дополнительных материалов вышло на английском в ноябре 2021 года, а нас ждёт уже в новом году от издательства Alpaca.

Сюжет серии самоироничен: в нашем мире оживают персонажи малопопулярного супергеройского комикса из 1970-х — Enigma. Вероятно, это связано с Майклом Смитом — странным парнем без цели в жизни, у которого на каждый день недели своя одежда, а секс строго по расписанию. С детских лет фанатевший от Enigma, Майкл заручается поддержкой автора этих комиксов и отправляется на поиски причины, заставившей выдуманных героев попасть в реальный мир. На пути Смита ждут по-настоящему жуткие вещи, а сама правда может оказаться шокирующей.

Призрачный гонщик. Омнибус

Когда появляется он, дело сразу начинает пахнуть жареным. Речь о Джейсоне Аароне — уже давно зарекомендовавшем себя сценаристе отвязной супергероики. Одной из первых его масштабных работ стала длинная серия о Росомахе — её первый омнибус вышел в издательстве «Комильфо» пару лет назад, а второй планируется в этом году. Вместе с ним ждём и омнибус «Призрачного гонщика», над которым Аарон работал как раз параллельно с Росомахой.

Для олицетворения Духа мщения он тоже написал огненную историю, и комикс по ней до сих пор считается одним из лучших о персонаже. В этот раз Джонни Блейзу придётся столкнуться с силами самого Рая, чтобы не дать мятежному ангелу уничтожить всех Призрачных гонщиков в мире. Также нас ждёт возвращение Дэнни Кэтча, который когда-то сменил Джонни на этом посту. И вернётся он не просто так, а из-за чьих-то ангельских происков.

Новые Мстители

В середине нулевых Брайан Майкл Бендис был суперзвездой в Marvel. Из-под его пера выходили сценарии для популярных комиксов про Сорвиголову, ультимейт-версию Человека-паука и Джессику Джонс. Поэтому в 2004 году сценаристу доверили освежить «Мстителей». Бендис сразу начал с их роспуска. Такое решение принял Железный человек после того, как Алая Ведьма потеряла контроль над своими способностями и уничтожила особняк Мстителей вместе с несколькими героями.

Так закончилась на тот момент история старой команды. Но Мстители — больше чем просто название, это судьба. И она обязательно даст героям повод вновь собраться. Больше ста суперзлодеев совершают побег из сверхохраняемой тюрьмы и начинают творить бесчинства в Нью-Йорке. Теперь только скоординированные усилия героев могут вернуть врагов обратно под замок. Капитан Америка берёт командование на себя и собирает Новых Мстителей.

Популярная серия пару раз начинала выходить на русском, но до конца так никогда и не дошла. Издательство «Комильфо» обещает наконец-то это исправить: первый том «Полного собрания» запланирован на 2022 год.

Сорвиголова: Конец света

В 2012 году Бендис решил вернуться к одному из персонажей, с которым наиболее часто ассоциируется его имя, — Сорвиголове. Вместе с командой известных художников, чьи имена тоже неразрывно связаны с историей о Дьяволе Адской кухни, сценарист придумал сюжет, завершающий жизненный путь героя. А поскольку весь ран Бендиса на Сорвиголове издательство «Комильфо» как раз закончило в прошлом году, издательство «Рамона» решило подсуетиться и выпустить серию End of Days.

Здесь Сорвиголова возвращается в Адскую кухню после многих лет отсутствия, но у всех на глазах гибнет от руки заклятого врага. Загадочные предсмертные слова, сорвавшиеся с губ Мэтта Мёрдока, толкают старого журналиста Бена Уриха на его последнее расследование, которое даст неожиданные результаты.

Танос

Когда в 2017 году нужно было вдохнуть новую жизнь в того, кто её обычно завершает, в Marvel решили сделать ставку на талантливого новичка и не прогадали. Донни Кейтс сумел вывести историю Безумного Титана на новый уровень, аккуратно сочетая камерную драматичность и космический размах.

Даже в самых страшных фантазиях никто не представлял, что у Таноса однажды получится уничтожить всех врагов. Но так случилось. Он убил каждого, кто бросил ему вызов. Однако громкого триумфа не последовало, вместо него была тишина опустевшего мира. Столетиями Король Танос правил обескровленным царством, пока однажды не осознал — остался один враг, который может помешать его безраздельной власти. Тогда Титан отправляет в прошлое своего приспешника, чтобы устранить того, кто станет самой смертью и разрушителем миров…

В полное издание, которое «Комильфо» обещает выпустить в этом году, войдёт и уже выходившая на русском мини-серия «Космический Призрачный гонщик».

Что ещё интересного?

«Болотная тварь» («Азбука») — знаменитая серия Алана Мура не включена в основной список только потому, что мы до последнего ждали её в 2021 году, но подвели типографии.

Абсолютное издание «Бесконечного кризиса» («Азбука») тоже должно было выйти под Новый год, а две серии о «Вечных» («Комильфо») от Джека Кирби и Нила Геймана ожидались в 2021 году к премьере фильма, но все они переехали на этот год по той же причине.

«Классика Marvel. Капитан Америка» и второй том «Человека-паука» («Комильфо») — продолжение линейки классических комиксов о самых популярных персонажах Marvel. Старые комиксы нечасто появляются на русском, поэтому фанатам стоит взять на заметку.

«Золотая коллекция Marvel. Человек-паук. Утраты» («Комильфо») — сборник трагических моментов в истории дружелюбного соседа. Выстрел грабителя в дядю Бена, хруст ломающейся шеи Гвен Стейси и загадочное убийство Джин Де Вульф доказывают, что иногда даже супергерои бессильны перед этим миром.

«Роршах» («Азбука») — для тех, кто с удовольствием прочитал «Часы Судного дня» и не может насытиться продолжениями «Хранителей». Том Кинг, вдохновившись классическим образом, пишет историю нового человека под маской. Беспощадный гнев, политическая грязь и курящийся дымок апокалипсиса на фоне прилагаются.

«Лига справедливости» и «Тёмные ночи. Металл смерти» Скотта Снайдера («Азбука») — рекомендуются всем, кто оценил серию о Бэтмене и ивент «Тёмные ночи. Металл». Именно в «Металле» и берёт начало новая серия о Лиге справедливости, где величайшие герои Земли должны противостоять пробудившимся после «металлических» раскатов четырём силам. А по окончании рана на Лиге Снайдер вернулся в Тёмную Мультивселенную с «Металлом смерти».