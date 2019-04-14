Продолжает наш цикл обзоров комикс-новинок рассказ о новой манге и ранобэ на русском. Отечественные издатели выпустили первоисточники многих аниме — как новых, так и давно знакомых. На русском выходят «Восхождение Героя Щита», One Piece, «Токийский гуль», «Стальной алхимик», доброе фэнтези про драконов и ветеринаров и Жюль Верн по-японски.

Восхождение Героя Щита, том 9

Иватани Наофуми — типичный отаку, которого призывают в иной мир и ставят перед фактом его спасения. Теперь Иватани «Герой Щита», один из команды Избранных. Правда, геройствовать у хилого отаку не выходит, и ему придётся постепенно развить свои навыки и стать настоящим воином. К девятому тому Иватани наконец нашёл общий язык с Героями Копья, Меча и Лука и теперь намерен отправиться на «остров прокачки» — сражаться с ордами демонов.

Кому стоит ждать и читать: поклонникам серии, а также тем, кому по нраву комедийное аниме-фэнтези с романтикой и высмеиванием жанровых клише.

One Piece. Том 1

Отчаянные пираты, приключения, схватки и охота за сокровищами уже более двадцати лет уверенно лидируют в океанах поклонников манги. Суммарные продажи всех томов One Piece превысили 300 миллионов экземпляров, что делает One Piece самой продаваемой мангой в мире. И теперь эта серия возвращается в Россию.

One Piece рассказывает о приключениях команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Луффи, который может растягиваться, словно резина. Вместе со своей командой он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван-Пис», чтобы стать Королём пиратов.

Сейчас в серии насчитывается уже больше девяноста томов, и, хотя издательство «Азбука» планирует выпускать по три тома в одной книге, по самым оптимистичным расчётам это займет как минимум лет семь.

Кому стоит ждать и читать: тем, кто любит экшен, хочет познакомиться с живой классикой и не боится очень длинных сериалов.

Стальной алхимик. Тома 1–2

Одна из самых ожидаемых серий манги (хотя тогда мы ещё не знали о One Piece), делюкс-издание которой было отложено на несколько месяцев из-за проблем с типографией. Надеемся, всё удалось решить и нас ждёт отличная история в достойном оформлении.

Манга повествует о братьях Элрик, с детства занимающихся алхимией. После смерти матери они решают воспользоваться записями отца с запретными знаниями, которые способны помочь даже воскресить умершего. Эксперимент оборачивается катастрофой: Эдвард теряет левую ногу, а Альфонс — тело. Ради спасения брата Эдвард ценой правой руки прикрепляет его душу к рыцарским доспехам. Чтобы восстановить свои тела, братья вынуждены отправиться в долгое путешествие по миру, где быт Европы начала XX века переплетается с чудесами алхимии.

Кому стоит ждать и читать: любителям длинных интересных историй и фэнтези с необычным миром.

Токийский гуль. Том 4

Продолжение популярной хоррор-манги о необычном пареньке Канэки, который по стечению обстоятельств становится получеловеком-полугулем. Теперь он должен приспособиться к новому недружелюбному миру, где гули сосуществуют бок о бок с людьми, а человеческая плоть — главный источник пищи.

В конце прошлого тома Канэки попал в плен к Ямори, одному из самых страшных сотрудников организации «Дерево Аогири», и приходится ему там несладко. Чтобы выжить, Канэки необходимо принять сущность Гуля. Сможет ли он рискнуть остатками своей человечности?

Кому стоит ждать и читать: любителям пощекотать себе нервы, не уходя при этом в настоящие ужастики.

Нелюдь. Том 7

В Африке найдены неведомые бессмертные формы жизни. Они ничем не отличаются от людей, более того, человек до самой смерти может не осознавать, что он нелюдь. Корпорация изучает нелюдей и ставит над ними ужасные опыты. Главный персонаж манги — ученик старшей школы Кэй Нагаи — совершенно случайно узнает о своей истинной природе. Седьмой том продолжает раскрывать подробности происхождения нелюдей и развивает противостояние Нагаи и главного антагониста серии — нелюдя Сато.

Кому стоит ждать и читать: поклонникам серии и тем, кто любит качественную хоррор-мангу.

Девочка из Чужеземья. Том 5

Давным-давно мир был разделён на две страны: Чужеземье, где обитали жуткого вида существа — на всякого, кто их касался, падало проклятие, — и Родину, где жили люди. Двое их обитателей никогда бы не встретились, если б не случай, положивший начало их тайной истории. В пятом томе мир, в котором живут Девочка и таинственный Доктор из разделённых миров, продолжает раскрывать свои секреты. Хоть сюжет Нагабэ и сюрреалистичен, но графика по-прежнему сказочная и завораживающая.

Кому стоит ждать и читать: любителям магического реализма и странных сумеречных историй в духе «Союз пепельнокрылых».

Дракон в поисках дома. Том 1

Слабого молодого дракона Летти изгнали из племени за трусость. Он мечтает о безопасном доме. Именно в этот момент до него доходят слухи о нелюдимом эльфе-архитекторе, который занимается недвижимостью. Вместе они заглядывают в подземелья, прикидывая, какое из них может стать домом мечты… пока его не захватят герои. Начинается путешествие в поисках дома для дракона!

Кому стоит ждать и читать: ценителям лёгкого комедийного фэнтези.

Записки о лечении волшебных зверей. Том 3

Добрая волшебная история без драк и погонь. Люди забыли о колдовстве, и в мире настала эпоха науки. Волшебные звери оказались на грани вымирания, а магов почти не осталось. Девочка Циска, родившаяся в семье редких ныне волшебников, под руководством ветеринара Нико ищет своё призвание и учится с помощью своего волшебного дара спасать жизни драконов, мантикор и грифонов.

Кому стоит ждать и читать: тем, кому нравятся сериалы про магическую повседневность.

Невеста чародея. Том 9

Продолжение сёнэна Ямадзаки Корэ о прóклятой невесте чародея Тисэ и её таинственном суженом. Маг Элиас слишком далеко зашёл, пытаясь спасти Тисэ от проклятия, — что же теперь станет с их отношениями? И чем обернётся для Тисэ сделка со странствующим волшебником Картафилом?..

Кому стоит ждать и читать: любителям романтической фантастики и «женских» манги и ранобэ.

Странные дела. Том 1

Сирота Ятихо Такахара, студентка старшей школы, переезжает в старинный дом на окраине города. Ятихо обнаруживает, что живет в мрачном особняке не одна, а с целой когортой призраков, руководит которыми бес Моро. Ятихо учится жить со странными соседями и надеется раздобыть «Книгу мёртвых», чтобы найти пропавшую мать. Мистическое фэнтези Усё Сиротори получилось совсем не страшным и скорее напоминает гибрид «Унесённых призраками» и подростковой романтической комедии.

Кому стоит ждать и читать: тем, кому по душе лёгкая мистика в сочетании с классической комедией положений, стоит хотя бы «надкусить» эту мангу .

Гештальт. Том 5

По пустыням и лесам континента Салсароа странствует святой отец Оливье в компании с тёмным эльфом Судзу, прорицателем Сядзаном и юной колдуньей Ори, скрывающей свою истинную сущность.

Кому стоит ждать и читать: любителям долгих фэнтезийных сериалов с психологическими терзаниями героев.

Дневник будущего. Том 4

У ученика средней школы Юкитэру Амано странное хобби: вести в телефоне дневник, где он записывает всё, что происходит вокруг. Однажды утром он обнаруживает в нём записи из будущего. Поначалу Юкитэру радуется открывшимся возможностям, но затем выясняет, что стал участником кровавой игры, организованной всемогущим повелителем времени и пространства.

Кому стоит ждать и читать: тем, кому понравились «Королевская битва» и «Тетрадь смерти».

«Путешествие к центру Земли». Том 3

«Фабрика комиксов» продолжает выпускать адаптацию одного из культовых романов Жюля Верна от Норихико Курадзоно. Профессор Линденброк, его сын Аксель, воспитанница Гретхен и прочие спускаются в подземный мир через кратер вулкана.

Кому стоит ждать и читать: детям, подросткам и фанатам месье Верна.