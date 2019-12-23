Манга и ранобэ на русском: ноябрь-декабрь 2019

Любимая манга как любимый сериал: всегда хочется посмотреть побольше серий разом. И так мучительно каждый раз месяцами ждать нового томика! К счастью, издательства в последнее время выпускают книги не только оперативно, но и по несколько томов за раз. В преддверии Нового года можно порадовать себя запойным чтением «Хвоста феи», «Дневника будущего», «Созданного в бездне» и других многотомных историй. И о них, и о совсем новых сериях читайте в нашем дайджесте.

Новые серии

О моём перерождении в слизь. Том 1

Иногда истории заканчиваются смертью. История Миками Сатору со смерти началась — безумец убивает его ножом. Герой просыпается в другом мире и понимает, что превратился в разумную слизь. Так начинается путь Римуру Темпеста, умильного комка слизи с разумом человека и способностями, позволяющими быстро учиться новому. Первый том расскажет, как появилось имя Римуру и как он нашел первого друга.

Моя Геройская Академия. Том 1

Хитовая серия Хэкэя Хорикоси теперь выходит и на русском! Много лет назад на свет появился мерцающий младенец. С тех пор повсюду начали рождаться люди с особыми силами. Как водится, кто-то стал суперзлодеем, а кто-то — профессиональным героем. Теперь все «суперы» должны отучиться в геройской академии, чтобы раскрыть свой потенциал и заслужить звание супергероя.

Людоеды

Хоррор-манга Ёскэ Такахаси содержит суровую мораль, скрытую под оболочкой омерзения и ужаса. Главная тема книги — человеческие страсти, превращающиеся в грехи. Автор высмеивает тщеславие, суеверия и даже современный культ похудения.

Ария. Том 1

Действие происходит на Марсе в 2301 году. 90% поверхности планеты покрыто водой, её переименовали в Акву. Девушка Акари Мицунаcи прибывает в акварианский город Новая Венеция в надежде стать ундиной. Она устраивается на работу в компанию Ария, где оттачивает своё мастерство и пытается адаптироваться к жизни на Акве.

Семь смертных грехов. Том 1

Эта популярнейшая сёнэн-манга авторства Накаба Судзуки выходит в Японии с 2012 года и успела обзавестись аниме-экранизацией. Для королевства Лионесс, похожего на средневековую Британию, настали чёрные дни: власть захватила элита королевских войск, Святые Рыцари, которые заточили в тюрьму королевскую семью и творят в стране произвол. Принцессе Элизабет удаётся сбежать, и она решает искать помощи у легендарных рыцарей-мятежников, которые известны в народе как Семь Смертных Грехов. По счастливой случайности девушка забредает в странный кабак, хозяином которого оказывается как раз один из тех, кого она ищет: Гнев, Мелиодас. Он соглашается помочь Элизабет и отправляется с ней на поиски бывших товарищей.

Продолжения

GUNMM. Том 5

Долгожданное продолжение культовой манги Юкито Кисиро, ставшей основой для «Боевого ангела Алиты». Девушка-киборг Галли покидает большой спорт и возвращается к обычной жизни в кругу семьи и друзей. Она занимается розыском преступников, а по вечерам поет в баре. Идиллия! Но она длится недолго — кто-то начинает убивать на улицах воинов-охотников. Вскоре выясняется, что это Запан, утративший остатки рассудка и лелеющий план отомстить Галли…

Паразит. Том 4

Изувеченных жертв паразитов становится всё меньше, неужели всё кончено? Как бы не так — Идзуми и его друзьям продолжает грозить смертельная опасность. Паразиты стали скрытнее, изворотливее, обзавелись специальными «столовыми» и даже стали интегрироваться во власть — в политические и криминальные структуры. Теперь за паразитами охотятся спецслужбы, и Идзуми в числе подозреваемых. Герою придется не только скрываться и выживать, но и разбираться со своими чувствами сразу к двум девушкам.

Токийский Гуль. Том 7

Канэки покидает 6-й район и возвращается под крыло Ёсимуры, надеясь вновь обрести себя. Тем временем Комитет контроля гулей готовит операцию по уничтожению Совы, гуля SSS-уровня опасности. Комитет отбирает лучших следователей и отправляет отряд в 20-й район, в кафе «Антейку».

Томиэ. Том 2

Ах, Томиэ! Она подчиняет себе мужчин и заставляет их сходить с ума. Её жизням нет числа — победить её невозможно. Во втором томе нас ждет ещё больше кровавых историй о прекрасной демонице Томиэ от классика хоррор-манги Дзюндзи Ито.

One-Punch Man. Том 7

В книгу вошли 13-й и 14-й тома оригинальной манги о Саитаме — «Частица чудовища» и «Глубины отчаяния». На улицах зверствуют монстры. Целые города лежат в руинах! Герои класса А не справляются — ведь чудища даже организовали собственную ассоциацию. Тем временем Супербитва достигла полуфинала, но место проведения соревнований оказывается под угрозой.

Made in Abyss. Созданный в бездне. Тома 5, 6

В новых томах героев ждут драма, любовь и ненависть. Рико, Рэг и Нанати продолжают свой путь к шестому слою Бездны, самой глубокой пропасти в мире. Наконец они добираются до базы Идофронт, где встречаются с новым врагом — хладнокровным Бондрюдом. Прушка становится жертвой его ужасающих экспериментов. Следующая остановка на пути друзей — деревня пустышек в Шестом слое, из которого никто никогда не возвращался.

Sailor Moon. Том 5

В этой книге классической серии Наоко Такэути заканчивается арка Чёрной Луны. Сэйлор Мун встретится с собой из будущего, а читатели узнают, что станет с Чиби Усой, которая чувствует себя брошенной.

Хвост феи. Тома 7, 8, 9, 10, 11, 12

К концу года у коллекционеров появится возможность поставить на полку целых 6 томов «Хвоста феи». В новых частях мы узнаем о вражеской гильдии «Повелители фантомов», раскроем секреты Локи и Эзры, отправимся вместе с героями на курорт и проникнем в Райскую башню, чтобы остановить коварного Джерара.

Дневник будущего. Тома 9,10

9-й и 10-й тома повествует о борьбе Юки и других владельцев дневников с мэром Джоном Бахусом. Похоже, тот сошел с ума и решил снабдить население целого города собственными Дневниками будущего! Героям предстоит не допустит такого кошмара, а Юки в финале придётся встать перед очень сложным выбором.

Интриги Ватсона и новый Шерлок Холмс. Том 3

Заключительный том легкой приключенческой мини-серии от мангаги Акино Мацури. Читатели узнают, чем завершилась история Шерлока и Ватсона, расследующих дела призраков.

Роскошный Карат. Добродетель тьмы. Том 2

«Фабрика комиксов» выпустила второй том о приключениях вора по имени Роскошный Карат. Это фантастическая манга в жанре сёнен-ай, редком теперь для российского рынка. Последняя третья книга выйдет уже в новом году.

Ранобэ

Токийский Гуль. Том 1. Дни

Первая проба «Азбуки» издать ранобэ. Трёхтомник дополняет и развивает основной сюжет манги, а также разъясняет некоторые моменты, оставшиеся без ответа в манге и аниме. Первая книга — «Дни» — это шесть небольших историй о том, как люди и гули сосуществуют во вселенной «Токийского гуля». В книге появятся знакомые персонажи: друг Канеки Хидэёси Нагатика, гуль Сю Цукияма по прозвищу «Гурман», симпатизирующая людям Тока Кирисима, живущая вместе с Токой сирота Хинами Фуэгути, сам Кэн Канеки и другие герои манги.

Волчица и пряности. Том 5

Странствующий торговец Лоуренс и богиня-волчица Холо благополучно покинули деревню Терэо и направляются в город Ренос. Лоуренс хочет заключить очень выгодную торговую сделку, но роль Холо в ней просто возмутительна. Неужели на фоне событий в Реносе в отношениях Холо и Лоуренса наступит переломный момент?

Overlord. Том 4. Герои людоящеров

Приключения в беспощадном виртуальном мире продолжаются. На поселения людоящеров надвигается войско смерти. Между тем Айнз направляет свою армию в бой ради «эксперимента», поручив командование «Повелителю ледяной реки» Коциту.

Sword Art Online: Progressive. Тома 3, 4

Кирито и Асуна поднимаются на Четвёртый уровень Айнкрада, где им сразу преграждает путь бурная река, текущая в ущелье. Узнав, что собственная лодка — единственная возможность свободно исследовать уровень, Кирито и Асуна отправляются в лес за древесиной и бросают вызов восьмиметровому огнедышащему медведю! А в 4-м томе герои доберутся до Пятого уровня, где начнётся увлекательная охота за реликвиями.