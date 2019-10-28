Манга на русском: октябрь 2019

Октябрь принес любителям манги обновления регулярных серий и парочку громких премьер: совместную незаконченную работу великих Сатоси Кона и Мамору Осии и мангу по мотивам нового, но уже ставшего культовым в Японии ранобэ Bakemonogatari. Смотрим, что еще можно поставить на полку в этом месяце!

Серафим — 266613336 крыльев

Некоторые литературные шедевры так и остались без финала. С мангой тоже так бывает, и «Серафим — 266613336 крыльев» тому пример. Это совместная работа Мамору Осии (создателя «Призрака в доспехах») и Сатоси Кона (режиссёра «Паприки»). Будущие мэтры работали над этим постапокалиптическим циклом в начале 1990-х, ещё до создания своих знаковых лент.

Сюжет «Серафима — 266613336 крыльев» должен был стать ответом «Навсикае из долины ветров». Конец света наступил. Таинственная эпидемия болезни «Серафим» уничтожила цивилизацию, государства пытаются выжить в хаосе. Горстка героев вместе с чудесным ребёнком, несущим спасение от ужасной проказы, отправляется в центр заражённых территорий, чтобы найти спасение или хотя бы ответы на свои вопросы.

К сожалению, это история не была закончена: из-за возникших разногласий Осии и Кон прекратили работу над мангой. В однотомник от издательства Alt Graph вошли все 16 существующих глав.

Смотрите также Сатоси Кон и его умное аниме Жизнь и творчество одного из удивительнейших режиссёров в истории аниме — создателя «Истинной грусти», «Актрисы тысячелетия», «Агента паранойи» и «Паприки».

Паразит. Том 3

Продолжение захватывающей серии от Хитоси Ивааки. С обыкновенным японским школьником Идзуми и его близкими творится неладное — возможно, загадочный паразит все-таки добрался до его мозга? Атмосферу неопределенности и ужаса подогревает телевидение: якобы то тут, то там видят странных головоротых чудовищ. Паразиты же не дремлют и подсылают к Идзуми одного из самых сильных представителей своего вида под личиной обычного школьника. Герой не верит обещаниям перемирия, ведь известно, что паразиты — безжалостные хищники.

Истории монстров. Том 1

Bakemonogatari — популярная серия ранобэ о сверхъестественных существах в нашем мире, написанная Нисио Исином и проиллюстрированная тайваньским художником Vofan. Она с завидным постоянством входила в первую десятку самых популярных ранобэ Японии с 2006 года. По мотивам новелл было создано аниме, а за ним и манга — её первый том в этом месяце представило издательство XL Media.

У школьника Коёми Арараги есть секрет: на него напал вампир, и парень перенял часть его способностей. Однажды Коёми обнаруживает, что его изящная и нелюдимая одноклассница Хитаги Сэндзёгахара в буквальном смысле почти ничего не весит. Ребятами делятся друг с другом своими тайнами, и приключения в мире монстров начинаются.

Очень приятно, бог. Тома 10, 11, 12

В трех новых выпусках этой романтической манги главную героиню Нанами ждет еще больше приключений. Спасти царя тэнгу от болезни, пройти через 12 ворот Нового года и устроить венчание для подруги-болотницы — скучать не придётся!

Warcraft: Легенды. Том 4

В новый сборник по вселенной Warcraft вошли четыре очень разные по духу истории. К концу подойдёт путешествие Трага Крутогора: таурену предстоит сразиться за собственную душу. «Пираты кровавого паруса» окунут читателей в атмосферу классических пиратских приключений. Детектив «Кровь — не водица» расскажет, как Сайлас Новолуний и его семья с Ярмарки Новолуния неожиданно оказываются в центре расследования мистического убийства. А в первой части истории «Стать воином» знаменитая писательница Кристи Голден поведает историю взросления Дреки, матери Тралла.

StarCraft: Линия фронта. Том 2

Во втором томе манги StarCraft нас ждёт взрывной финал битвы молодого пилота Картера и его наставника — капитана Джона Дайра. Также читатели побывают в лаборатории зергов, узнают подробности миссии морпехов и пройдут с охотниками за сокровищами по заброшенной планете.

Стальной алхимик. Том 5

Братья-алхимики подобрались к загадке трансмутации человеческой души очень-очень близко. Осталось только найти ключ к воспоминаниям о том самом алхимическом эксперименте, который искалечил Эдварда и забрал тело Альфонса. Но на пути к разгадке тайны встают химеры и загадочный человек с татуировкой в виде змея Уробороса.

One Piece. Большой куш. Книга 2

Второй том легендарного пиратского долгостроя уже в магазинах! Новоиспеченный капитан пиратской шайки Манки Д. Луффи вместе с Зорро и Нами продолжает погоню за легендарным сокровищем, известным как Большой куш. После схватки с Клоуном Багги команда причаливает к небольшой деревушке, закомится с врунишкой по имени Усопп и ненароком расстраивает коварные планы местного дворецкого.

Дневник будущего, том 8

Наконец-то японский школьник Юкитеру узнаёт всю правду о смерти своей матери и пытается выследить того, кто в ней виновен. В этого же время владелец 11-го дневника наносит удар. Юкитеру пытается сразить двух зайцев одновременно, но узнает шокирующую правду о прошлом Юно…

Роскошный карат. Добродетель тьмы. Том 1

Серия «Роскошный карат» Ю Хигури в жанре сёнен-ай (романтические истории об однополой любви) выходила в Японии с 1999 по 2002 год и представляет собой классический пример манги того периода — как сюжетно, так и графически. Это романтическая история о приключениях обедневшего дворянина и блистательного вора в викторианскую эпоху.

Интриги Ватсона и новый Шерлок Холмс, том 2

Вторая часть трёхтомной мини-серии манги Акино Мацури в жанре дзёсэй (то есть «дамских» историй). В лучших традициях романтических приключений для юных леди «Интриги Ватсона и новый Шерлок Холмс» рассказывают о захватывающих похождениях студента Хомуры Сироки и загадочного молодого человека по имени Со Ватасэ, расследующего по ночам дела призраков. Следуя голосам мёртвых, новоиспечённые друзья постоянно оказываются в самой гуще таинственных и опасных происшествий.