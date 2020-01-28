Манга января 2020: что почитать?

После новогодних праздников в планах издательств на мангу небольшое затишье — этот месяц порадовал нас всего несколькими новинками. Расскажем о пяти самых важных. А еще на январь перенесся выпуск нескольких романов-ранобэ, о которых мы рассказывали в прошлом дайджесте.

Соити

Дзюндзи Ито — любимый хоррор-мангака режиссера Гильермо дель Торо. Благодаря серии «Коллекция Дзюндзи Ито» российские читатели могут ознакомиться с кошмарным гением художника. В этом месяце нас ждет история про Соити — это младший сын в семье Цудзии, который любит ходить с гвоздями во рту и насылать на людей страшные проклятья. А повода пареньку хватит самого незначительного!

За руку с демоном

«Фабрика Комиксов» продолжает знакомить нас с классиками хоррор-манги. Вышла ещё одна работа Ёске Такахаси, «За руку с демоном». Tetsunagi oni (оригинальное название манги) — особый вид японских салочек, в которых игроки, изображающие людей и демонов-они, должны держаться за руки. В сборнике коротких страшных историй Такахаси герои берутся за руки с настоящими они…

One Piece. Большой куш. Том 3

Дон Криг серьезно намерен захватить плавучий ресторан «Барати» и ради своей цели готов пойти на всё. Луффи сложно тягаться с тираном, но он будет биться до конца! Ему на помощь готов прийти Санджи — великий повар, ловелас и боец. Будем надеяться, что у «Азбуки-Аттикус» хватит сил издать этот долгострой хотя бы до половины.

Стальной алхимик. Том 6

Случайный противник лейтенанта Хоукай, мясник Барри, не так прост — под его устрашающим шлемом обнаружилась пустота. Вскоре выясняется, что он жертва ужасного эксперимента в пятой лаборатории: его душу из живого тела переместили в доспехи. Теперь лаборатория уничтожена, но известно, что за ее грязными делами стояли весьма интересные личности — Похоть и Зависть…Элрику и Альфонсу предстоит выяснить истинную сущность злодеев.

Warcraft: Легенды. Том 5

В новом сборнике историй по сюжетам Ричарда Кнаака — финал путешествия Драки из клана Северного Волка и продолжение семейной драмы сестёр-близнецов Лоании и Лиэрен, объединившихся, чтобы спасти отца из башни Каражан. Читатели узнают об истории появления тайного ордена магов, о прошлом Всадника без головы, а также о том, какие кошмары снятся королю дворфов Магни Бронзобороду, орочьему вождю Траллу и человеческой чародейке Джайне Праудмур.