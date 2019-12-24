Нон-фикшен, артбуки и детские комиксы: : ноябрь-декабрь 2019

Отдельный дайджест на этот раз посвящён комиксам в формате нон-фикшен, артбукам и детским историям. Читаем историю Уолта Диснея глазами брата, квантовую физика в картинках, про Чёрного Плаща, Гаечку и семейку Аддамс.

Нон-фикшен в комиксах

Мой брат Уолт Дисней

Биографический комикс о братьях, основавших мегакорпорацию Disney. Повествование ведется от лица брата Уолта Диснея — Роя. Пока Уолт сиял улыбкой с газетных передовиц, Рой предпочитал оставаться в тени. Пока Уолт творил, Рой следил за тем, чтобы брат не терял связи с реальностью. Именно тандем братьев заложил будущее компании Disney и сделал её такой, какой мы её знаем.

Квантовая теория в комиксах

Квантовая теория — одно из самых захватывающих, сложных и загадочных явлений науки. Научно-популярный комикс Оскара Джаратэ и Дж. П. Макэвоя делает знакомство с ней доступным и увлекательным.

Невероятная история медицины

Ещё один любопытный комикс-научпоп ноября знакомит читателей с историей медицины от первобытной эпохи до Новейшего времени. Хирург и историк Жан-Ноэль Фабиани и художник Филипп Берковичи делятся тайнами человеческого тела, курьезными и жуткими врачебными случаями и открытиями.

Где мои очки, и другие истории о нашей памяти

Этот научно-популярный комикс по когнитивной психологии от российских авторов Полины Кривых и Марии Евлановой — история двух подруг-студенток, которые сталкиваются с повседневными проблемами с памятью. Вместе с читателями они оказываются свидетелями научных исследований, разбираются в особенностях памяти и дают дельные советы по её улучшению.

Занимательная манга. Математика и электричество

Научно-популярная манга по электроинженерии. Вместе со студентом Аонумой и сотрудницей энергетической кампании Татинабой мы узнаем, что такое электрические цепи, последовательное и параллельное соединение, переменный и постоянный ток, а потом перейдём к тригонометрическим функциям, комплексным числам и другим более сложным темам.

Артбуки

Байки из Петли

В самом конце ноября свет увидела новая книга писателя и художника Саймона Сталенхага, известного многим по книге «Электрический штат». 1954 год. Шведское правительство начинает строительство крупнейшего в мире ускорителя частиц. Люди называют это чудо техники Петлей. «Байки из Петли» — сборник историй, связанных с этим изобретением.

Мир игры Days Gone

Артбук раскрывает подробности создания эпического приключения Дикона Сент-Джона на постапокалиптических пустошах. В него вошло около сотни концепт-артов, а также эксклюзивные комментарии от команды создателей.

Мир игры Anthem

Поклонникам обещают сотни концепт-артов, эскизов и набросков вместе с подробным описанием творческих идей и эксклюзивными комментариями разработчиков и художников.

Звёздные Войны. Полная энциклопедия всех форм жизни

«Эксмо» выпустило неплохой, но небольшой — всего 152 страницы — путеводитель по расам и местам далекой Галактики. Информация иллюстрированной энциклопедии согласована с современным Новым Каноном.

Семейка Аддамс. Артбук

В начале прошлого века американский художник и комиксист Чарльз Аддамс придумал мрачную семейку, пародирующую все готические штампы, и дал ей свою фамилию. С тех пор газетные комиксы о Семейке Аддамс стали культовыми и примерно раз в 30 лет герои попадают в новую экранизацию. Самая последняя вышла в этом году, и как раз ей посвящен артбук. Помимо информации о Гомесе, Мортише и всех-всех-всех, книга расскажет о работе над полнометражным мультфильмом Конрада Вернона и Грега Тирнана.

Детские комиксы

Боун. Том 8. Кладоискатели

Популярнейшая серия Джеффа Смита, получившая множество наград, медленно но верно выход на русском. В восьмом томе существа боуны, бабушка Бен и Торн готовятся к битве с Повелителем Саранчи в Атее.

Кай и Царь обезьян

Новый комикс из серии «Волшебные истории мистера Браунстоуна» от издательства МИФ познакомит маленьких читатателей с китайской мифологией и одним из её величайших героев — Царем обезьян. В центре сюжета — потомки Артура и Марси, героев предыдущих книг — отважная девочка Кай и её мама Вэнь. Им предстоит спасти деревню от неизвестного чудища, и Кай отправляется на поиски Царя обезьян, чтобы заручиться его поддержкой.

Мы дали слово

Еще один чудесный комикс от издательства МИФ для детей от 7 лет и взрослых всех возрастов. В ночь ежегодного праздника осеннего равноденствия жители маленького городка собираются, чтобы пустить по реке бумажные фонарики. Легенда гласит, что, скрывшись из виду, фонарики взмывают к Млечному Пути и превращаются в сверкающие звезды, но неужели это правда?

В этом году Бен с одноклассниками планируют узнать, что же на самом деле происходит с фонариками, и заключают договор, состоящий из двух простых правил: не поворачивать домой и не оглядываться. Увы, его нарушаю все, кроме Бена и Натаниэля, мальчика, с которым никто не хочет дружить. Вдвоем они едут по дороге магии, удивительных приключений и неожиданной дружбы.

Чёрный Плащ. Оранжевый — новый фиолетовый. Выпуск 1

Только свистни — он появится! Взрослые смогут поностальгировать, а читатели младшего возраста — познакомиться с поразительными приключениями селезня в маске. Чёрный Плащ нанес поражение Мегавольту и упёк его в новую, «сверхзащищенную» тюрьму Сен-Канара. Сможет ли ужас, летящий на крыльях ночи, и его бесстрашная дочь Гусена отразить все угрозы, которые хранит в своих недрах Сен-Канарская тюрьма для особо опасных преступников? В книгу вошли выпуски комикса 1–4 авторства Аарона Спэрроу и Джеймса Сильвани.

Дональд Дак. Том 10. Шутка или угощение

Юбилейный том коллекции комиксов про Дональда от отца «Утиных историй» Карла Баркса наполнен забавной жутью и весельем. Дональд познакомится с настоящей ведьмой, попытается загипнотизировать дядюшку Скруджа и открыть куриный стартап в городке Омлет.

Дядюшка Скрудж. Том 11. Копи царя Соломона

Еще один новый сборник от Карла Баркса. На этот раз Дядюшка Скрудж, Дональд и племянники отправятся в путешествие по всему миру и обнаружат легендарное затерянное сокровище царя Соломона! А пока утки странствуют, эксцентричный Винт Разболтайло покажет читателям кучу своих безумных изобретений.

Чип и Дейл спешат на помощь. Невероятные приключения спасателей

Классическая серия о Спасателях из нашего детства начинает выходить в АСТ. Чипу, Дейлу, Гаечке, Рокфору и Вжику предстоят захватывающие приключения. Спасатели столкнутся с тайнами прошлого, опасными изобретениями, крысами-пиратами, котом Толстопузом, дикобразами-ниндзя и командой Губителей.

Прометей и ящик Пандоры

Миф о Прометее — один из самых известных в греческой мифологии. Знаменитые комиксы современного французского философа Люка Ферри познакомят ребят школьного возраста с великими мифами и философскими идеями. В конце книги подробно раскрываются наиболее важные моменты мифологической истории.

Лаура-разбойница: заговоры, побеги, тайны и похищения. Том 2

Сценарист Тереза Радиче и иллюстратор Стефано Туркони создают комиксы для крупнейших итальянских издателей. «Лаура-разбойница» — одна из лучших их серий, и она знакомит юных читателей со средневековой Италией. Лаура — благородная разбойница, то и дело ввязывающаяся в приключения. Во второй книге герцог Фьерамоска готовится вести войска Сиены на битву против правителя Флоренции. Его дочь Лючия тайно покидает замок, чтобы посмотреть мир со своими друзьями Лаурой и Ринальдо и узнать тайну далекого монастыря.