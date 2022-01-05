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    О нас | Подкасты

    Итоги года: наши подкасты

    5 января 2022
    05.01.2022
    25920
    1 минута на чтение
    Итоги года: наши подкасты

    В 2021 году вы нас не только читали, но и активно слушали. Мы выпустили немало подкастов (хотя, конечно, хотелось бы выпустить больше!) и потому довольно интересно посмотреть, какие выпуски были самыми популярными.

    10-е место — «Дюна» Дени Вильнёва

    Данил Ряснянский, Дмитрий Злотницкий и Евгения Сафонова дискутируют, что же получилось снять у Вильнёва — отличную экранизацию классики или скучное кино, оборванное на полуслове?

    9-е место — «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна

    Евгений Пекло, Денис Варков и Евгения Сафонова обсуждают фильм Джеймса Ганна, историю Отряда в комиксах и другие его воплощения на экранах

    8-е место — Klюkva

    Евгений Пекло, Роман Файницкий и Илья Глазков обсуждают прошлое, настоящее и будущее карикатурного изображения России и СССР в массовой культуре

    7-е место — Локи

    Роман Файницкий, Илья Глазков и Евгения Сафонова обсуждают главную сериальную новинку июля

    Итоги года: наши подкасты 3

    6-е место — Настольные ролевые игры

    Александр Стрепетилов, Леонид Мойжес и Роман Файницкий спорят, советуют лучшие книжки и признаются в искренней любви к НРИ

    5-е место — Гарри Поттер и война переводов

    Евгений Пекло, Евгения Сафонова и Валентина Ингсоц пытаются вывести формулу идеального перевода для главной книги XXI века

    4-е место — 10 лет «Игре престолов»

    Пятеро фанатов Джорджа Мартина  празднуют юбилей культового сериала, делятся впечатлениями и ругают последние сезоны последними словами

    Итоги года: наши подкасты 2

    3-е место — Религия и фантастика

    Леонид Мойжес, Евгений Пекло и Роман Файницкий обсуждают тесные взаимосвязи религии и фантастики

    2-е место — Майор Гром

    Дмитрий Злотницкий, Евгений Пекло и редактор «Игромании» Дмитрий Шепелёв обсуждают фильм «Майор Гром: Чумной Доктор»

    1-е место — Покорение космоса

    Данил Ряснянский, Роман Файницкий и Кирилл Размыслович говорят о космической фантастике

    Итоги года: наши подкасты 1

    Как видим, интересы у слушателей весьма разнообразны — от целых жанров до отдельных новинок кинопроката. А ещё в этом году активно слушали некоторые старые выпуски. Самыми популярными оказались Топ-100 фэнтези-книг по версии Time, Киберпанк и выпуск про издание бумажных журналов.

    А какой выпуск подкаста был наиболее интересным для вас? Делитесь в комментариях!

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    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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