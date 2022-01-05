Итоги года: наши подкасты

В 2021 году вы нас не только читали, но и активно слушали. Мы выпустили немало подкастов (хотя, конечно, хотелось бы выпустить больше!) и потому довольно интересно посмотреть, какие выпуски были самыми популярными.

10-е место — «Дюна» Дени Вильнёва

Данил Ряснянский, Дмитрий Злотницкий и Евгения Сафонова дискутируют, что же получилось снять у Вильнёва — отличную экранизацию классики или скучное кино, оборванное на полуслове?

9-е место — «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна

Евгений Пекло, Денис Варков и Евгения Сафонова обсуждают фильм Джеймса Ганна, историю Отряда в комиксах и другие его воплощения на экранах

8-е место — Klюkva

Евгений Пекло, Роман Файницкий и Илья Глазков обсуждают прошлое, настоящее и будущее карикатурного изображения России и СССР в массовой культуре

7-е место — Локи

Роман Файницкий, Илья Глазков и Евгения Сафонова обсуждают главную сериальную новинку июля

6-е место — Настольные ролевые игры

Александр Стрепетилов, Леонид Мойжес и Роман Файницкий спорят, советуют лучшие книжки и признаются в искренней любви к НРИ

5-е место — Гарри Поттер и война переводов

Евгений Пекло, Евгения Сафонова и Валентина Ингсоц пытаются вывести формулу идеального перевода для главной книги XXI века

4-е место — 10 лет «Игре престолов»

Пятеро фанатов Джорджа Мартина празднуют юбилей культового сериала, делятся впечатлениями и ругают последние сезоны последними словами

3-е место — Религия и фантастика

Леонид Мойжес, Евгений Пекло и Роман Файницкий обсуждают тесные взаимосвязи религии и фантастики

2-е место — Майор Гром

Дмитрий Злотницкий, Евгений Пекло и редактор «Игромании» Дмитрий Шепелёв обсуждают фильм «Майор Гром: Чумной Доктор»

1-е место — Покорение космоса

Данил Ряснянский, Роман Файницкий и Кирилл Размыслович говорят о космической фантастике

Как видим, интересы у слушателей весьма разнообразны — от целых жанров до отдельных новинок кинопроката. А ещё в этом году активно слушали некоторые старые выпуски. Самыми популярными оказались Топ-100 фэнтези-книг по версии Time, Киберпанк и выпуск про издание бумажных журналов.