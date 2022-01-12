Конкурс для любителей настольных и видеоигр

Любите настолки или видеоигры? Мечтаете стать автором «Мира фантастики»? Ваш час настал!

У нас для вас конкурс, победители которого получат приятные призы от Hobby World, и, что ещё важнее — смогут влиться в дружный (ну как дружный — до тех пор, пока не начинается обсуждение 8-го эпизода «Звёздных Войн») авторский коллектив МирФ. Правила участия простые: до 15-го февраля написать и отправить на почту konkurs@mirf.ru конкурсную статью, не забыв указать в электронном письме ссылку на профиль ВК или контакт в telegram для обратной связи. А в заголовке — «настолки» или «видеоигры» в зависимости от темы.

Что за статья? Если вы мечтаете писать о настольных играх, то пускай это будет обзор вашей любимой настолки. Не суть важно, как давно она вышла, насколько всем знакома и какой у неё рейтинг на BGG — главное, чтобы она вам нравилась и вы могли доходчиво объяснить, как и зачем в неё играть. В качестве ориентира можно использовать вот эту статью.

Если вы хотите писать о видеоиграх, то напишите про лучшую игру 2021 года по вашей версии. О чём эта игра, почему так хороша, чем выделяется на фоне конкурентов. За образец можно взять тексты про игры года вот из этой статьи. Если вы хотите принять участие в конкурсе по обоим направлением — присылайте на почту две статьи, но обязательно в двух разных письмах.

Статьи нужно присылать в формате текстового документа Google — просто закинув ссылку в письмо и обязательно убедившись, что в настройках доступа стоит «Редактировать могут все в Интернете, у кого есть эта ссылка». Важный момент — текст на конкурс не должен ранее нигде публиковаться. Если вы захотите его выложить где-нибудь, то, пожалуйста, снабдите хештегом #конкурсмирф и дождитесь подведения итогов конкурса!

Победителей определит компетентное жюри из состава редакции. Победитель по направлению «Настольные игры» получат от Hobby World артбук «Бестиарий Лавкрафта: Руководство натуралиста», а два победителя направлению «Видеоигры» — «Историю научной фантастики в комиксах». Но главное, разумеется — возможность стать одним из авторов «Мира фантастики». Дерзайте!