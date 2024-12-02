Обзор ANIMAL WELL. Самая необычная метроидвания

Пиксельная Animal Well, вышедшая в конце этой весны, без громкого пиара и миллионных бюджетов завоевала тысячи сердец. Творение независимого разработчика-одиночки Билли Бассо попало на верхние строчки самых высокооценённых проектов 2024 года и собрало крайне положительные оценки пользователей. Игнорировать существование такого феномена невозможно, но не стали ли мы жертвой большого игрового заговора?

В последние годы метроидвании переживают настоящий ренессанс: кажется, что Hollow Knight: Silksong многие ждут чуть ли не сильнее, чем GTA VI. Однако с ростом популярности жанр как будто бы начал переваривать сам себя, а предложение многократно превысило спрос. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в Steam. Слышали ли вы что-нибудь про Last Vanguard, Vlad Voievod Dracula: Dungeons of Egrigoz или Bioframe Outpost? А это, между прочим, даже не четверть новинок жанра, вышедших за последние несколько недель.

Animal Well на фоне этой атаки клонов выделяется буквально с первых кадров. Четыре пиксельных огня гаснут, и нам явно намекают, что их нужно найти. Нечто похожее на сгусток слизи с ножками вылезает из цветка и начинает свой трудный путь. Странная призрачная белка убегает от нас. Это друг? Это враг? Это наш проводник? Никто не скажет. Игра, как в старые добрые времена Dendy, на этом заканчивает свою презентацию и отдаёт всё на откуп нашему воображению. Иди куда хочешь. Делай что хочешь.

Поначалу это обескураживает. Смешная капелька по первости умеет только взаимодействовать с рычагами, прыгать и бегать, но количество доступных путей заставляет глаза разбегаться. Рано или поздно комочек обзаведётся картой и весьма экстравагантными инструментами для решения пазлов: петардами, отгоняющими призраков, волшебной палочкой, создающей пузыри для платформинга, йо-йо для нажимания рычагов, диском с возможностью рикошета и флейтой для быстрого перемещения (мелодии, кстати, нужно играть самому). Но какие конкретно приблуды, в каком порядке и для каких целей ты получишь, игре абсолютно безразлично. Креативь, думай, догадывайся сам, тренируйся в преодолении смертельных ловушек и жутких препятствий.

Постоянными спутниками нашего колобочка будут потусторонние призрачные животные: собаки, коты, ёжики, вороны, капибары и бог знает кто ещё. Какие-то будут отвлекать протагониста от его цели, какие-то, наоборот, станут нашими невольными помощниками, а некоторые будут вести себя весьма агрессивно. Здесь Animal Well тоже уникальна по меркам жанра — сражений как таковых в игре нет. Каждое столкновение, в том числе и с местными «боссами», скорее напоминает очередной пазл, требующий знания своих способностей, окружающей среды и навыков скоростного платформинга. Типичный «бой» выглядит примерно так: мы запускаем фейерверк, чтобы отвлечь внимание, прыгаем на платформу, крутим рычаг, на лету создаём пузырёк и ретируемся восвояси.

Открытая природа Animal Well — её главное достоинство и её же главный недостаток. Какое-то время игрок, движимый силой любопытства, будет с горящими глазами носиться по коридорам этого странного мира в поисках прохода в следующую зону, потайных комнат и новых предметов, каждый раз поражаясь, сколько свободы и тайников можно запихнуть в крошечный дистрибутив из 42 мегабайт и насколько каждый коридор по стилю прохождения отличается от предыдущего. Здесь не так много зон, где требуется какой-то конкретный предмет. А если что-то и не получается, то всегда можно и нужно вернуться назад и поискать новый путь. Тут нет ни одной стены, где написано: «Тебе сюда рано, вернись позже». Пробежать игру формально можно за три часа, но на поиск всех яичек, которых тут больше шестидесяти и которые необходимы для открытия настоящей концовки, может уйти в три раза больше времени.

И далеко не всем это придётся по нутру. Ощущение потока и увлекательное исследование в любой момент могут споткнуться о труднопроходимый участок, на преодоление которого уйдёт добрых полчаса. Особенно обидно будет, если после долгих мытарств ваш персонаж из-за очередной ошибки умрёт и отправится на далёкую контрольную точку. Да, эффект внезапного озарения и решения задачи, над которой ты долго бился, здесь работает превосходно, но порой требует предельного напряжения и внимательности.

И назвать Animal Well уютной или расслабляющей никак не получается — она постоянно держит в тонусе, что неудивительно, ведь изначально автор хотел сделать ужастик. Способствует этому не только отсутствие подсказок и опасности вокруг, но и эстетика. Сам по себе ретропиксельный колодец, конечно, не пугает, но создаёт неуютное ощущение, давит на психику тёмно-синей палитрой и тревожным минималистичным саундтреком, состоящим из атональных шумов, звуков булькающей воды и пульсирующей электроники. Поначалу уникальный визуальный стиль и вкрадчивый эмбиент удивляет и пленяет, но со временем от него тоже можно устать, как и от самого прохождения Animal Well. У кого-то интерес может угаснуть задолго до финальных титров.

Animal Well — самая уникальная и самая эзотерическая игра 2024 года, она полна таинственности и открытий, то есть именно того, чего так не хватает большинству современных проектов. Отсюда и бесконечные похвалы, и непомерные рейтинги. Но в этом кроется и её весомый недостаток. После тяжёлого трудового или учебного дня далеко не каждый захочет отправиться в неизведанный и негостеприимный мир, изучение которого требует концентрации, усидчивости и внимательности, не всякий захочет испытывать фрустрацию из-за дурацкого платформингового эпизода, бэктрекинга или полной потери навигации. Хотя… всем же очень нравится Elden Ring, правда?

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