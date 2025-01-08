Ещё пять крутых фантастических игр, которые вы пропустили в 2024 году

Если после первого материала ваш вишлист в Steam пополнился не очень заметно, мы попробуем сделать вторую попытку. Предлагаем вашему вниманию ещё полдесятка интересных релизов уходящего года, которые немного потерялись на фоне блокбастеров.

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Still Wakes the Deep

Жанр: хоррор

«The Thing на морской буровой вышке» — так разработчики из The Chinese Room, фавторы Amnesia: A Machine for Pigs и Dear Esther описывали свою новую игру Still Wakes the Deep в рекламных материалах. Забавно, но более точную и красочную дефиницию и придумать трудно.

Рождество 1975 года. Инженер Каз МакЛири сбегает от проблем с законом на нефтяную вышку где-то у берегов Шотландии. После сильного шторма Каз и его товарищи обнаруживают, что на буровой станции появилось нечто негостеприимное, чужеродное и очень агрессивное. И теперь главному герою придётся встретиться с ним лицом к лицу (морде?), а заодно и разобраться со своими внутренними переживаниями.

Still Wakes the Deep мастерски использует все наработки тропа «некоммуникабельная тварь в замкнутом пространстве с обратным отсчётом людей» — бедный протагонист осторожно пробирается по разрушающейся вышке, ползает среди покрытой морской солью и инопланетной слизью машинерии и, затаив дыхание, прячется от преследующего его монстра. Благодаря роскошной картинке, великолепному звуку и ненавязчивым игровым механикам — преимущественно пряткам, платформингу и простым загадкам — Still Wakes the Deep пробирает до косточек чуть ли не сильнее, чем Silent Hill 2. А благодаря тому, что она практически линейна, заодно умудряется сохранить именно тот ритм и динамику, которые должны быть у правильного ужастика.

MULLET MADJACK

Жанр: шутер

Мода на бумер-шутеры всё не кончается, и тем приятнее, что уже который год подряд среди бесконечных осатанелых клонов BLOOD и DOOM можно найти настоящие шедевры. В прошлом году почти вся редакция наслаждалась Turbo Overkill, а в этом обязана приобрести не меньше двадцати копий MULLET MADJACK.

Завязка игры под стать шутерам 1990-х: главному герою, Безумному Джеку, нужно зачистить огромный небоскрёб Накамура Плаза, полный киборгов, чтобы спасти похищенную звезду от Робомиллиардера. Делать это ему придётся ещё и на потеху публике: если на их экранах не будет динамичного и кровавого боевика, Безумный Джек просто умрёт. Смерть в MULLET MADJACK быстра. Но он ещё быстрее.

Игрок, почти такой же хрупкий, как враги, должен носиться по уровням со сверхзвуковой скоростью, поддерживая ритм жестоких убийств не только многочисленным оружием ближнего и дальнего боя, но и при помощи ловких рывков и пинков. Особого простора для экспериментов и реиграбельности добавляет элемент рогалика: в конце каждого уровня надо выбрать один из трёх перков, число которых увеличивается с каждым прохождением. Геймплей Mullet MadJack — это интенсивный эйфорический прилив адреналина и трясущаяся ярость, от игры трудно оторваться, ведь с ощущениями от стрельбы и перемещения дело здесь обстоит не хуже, чем в DOOM Eternal.

И отдельная фишка MULLET MADJACK — визуальный стиль, который отсылает к выходившим сразу на видеокассетах киберпанковым аниме конца 1980-х — начала 1990-х. Чёрт, в этой игре даже есть перк, добавляющий герою больше сальных однострочных шуток!

Lorelei and the Laser Eyes

Жанр: головоломка

Если адреналиновым перестрелкам вы предпочитаете что-то более степенное и интеллектуальнее, то лучшим выбором в 2024 году станет Lorelei and the Laser Eyes — триллер-приключение о девушке, которая исследует старый отель.

По геймплею Lorelei можно описать как «Resident Evil без перестрелок, но с математикой и на максимальной сложности». Здешние задачки никак не решить с наскока: прямо внутри игры разрешается пользоваться энциклопедиями с зодиакальными знаками, древнегреческим алфавитом, фазами Луны, алхимическими элементами и банальным калькулятором. Иногда, чтобы найти зацепку, приходится профильтровать огромное количество текстов, но почему-то именно здесь это не вызывает раздражение, а заставляет глубоко погрузиться в процесс.

Всего в этом неуютном отельчике спрятано больше полутора сотен (!) различных загадок, и, благодаря нелинейной структуре, если вы застряли на одном пазле, всегда можно решить другой. А неплохой внутриигровой справочник сможет дать хотя бы минимальные ориентиры для дальнейшего прохождения. Из-за мрачной атмосферы, весьма туманного повествования и сложности так и хочется назвать Lorelei and the Laser Eyes эдаким «Dark Souls от мира пазлов», но это будет пошло и обидно для лучшей игры в жанре со времён Talos Principle II.

ANTONBLAST

Жанр: платформер

Пока Nintendo не торопится возрождать серию Wario Land, нишу карикатурно-мультяшных 2D-платформеров успешно занимают инди-игры. В 2023 году в подобный же список попала Pizza Tower, а теперь пришла пора ANTONBLAST.

У главного героя игры, парня по имени Антон Динамит, из жуткой зависти к его харизме и красной коже сам Сатана крадёт из жилища набор редких спиртных напитков. Схватив пудовый молот, Антошка решает наказать обидчика и вернуть пропажу.

Как и Pizza Tower, устроена ANTONBLAST очень просто и понятно — это двухмерный платформер, в котором герой, сметая всё на своём пути, круша врагов и прыгая с молотом, не только добирается до финала уровня, но и возвращается назад за ограниченное время, порой неким новым экстравагантным путём. В лучших традициях жанра ANTONBLAST не перестаёт удивлять и готова порадовать как зелёного новичка, так и опытных ветеранов платформеров.

Каждый уровень игры построен на своей фишке, связанной не только с визуальной эстетикой, но и с механикой: то Антон получает способность превращаться в крутящийся вихрь, то ему предлагают оседлать акулу, то его заставляют подниматься по горе взрывоопасных ящиков. На всех уровнях есть альтернативные дорожки до финала и спрятанные секретки. Простое прохождение уровней открывает пару дополнительных усложнённых режимов: в одном весь уровень нужно пройти с таймером, а в другом надо постоянно поддерживать комбо, уничтожая врагов и взрывая ящики.

Нарисовано это всё так же хаотично и нарочито мультипликационно, как и играется. По стилистике ANTONBLAST ближе всего к Earthworm Jim и уже упомянутой Pizza Tower: она такая же угловатая, гротескная и нарочито небрежная. Для всех, кому хочется хорошего двухмерного платформера, это лучший выбор в уходящем году.

Crow Country

Жанр: ужастик

Мы уже говорили, что 2024 год был прекрасным для ужастиков? Придётся повторить, потому что завершается подборка ещё одним хоррором. На этот раз — прекрасным оммажем первым частям Resident Evil под названием Crow Country.

Путешествие по странному заброшенному парку развлечений «Кроу Кантри», где, предположительно, исчез его владелец, настолько точно воспроизводит ощущение от первых «Обителей зла», что Crow Country кажется забытым дистрибутивом с PS1, который кто-то откопал на пыльных полках и выпустил в релиз. Компактный, но многоуровневый и пугающий мир с пазлами, ограниченный инвентарь, поединки с опасными монстрами, блочная пиксельная графика ранней 3D-эпохи, тракторное управление — всё как будто прибыло прямиком из 1998 года.

Неожиданно то, что Crow Country, оставаясь верной корням, не кажется анахроничной забавой для заклёпочников, имитирующей любимое старьё. Она умеет быть современной: разрешает менять управление и поворачивать камеру, грамотно расставляет точки сохранения и автоматы по продаже патронов, периодически включает самоиронию, а также с помощью освещения и стилизации выделяет все важные предметы из окружения, которое при внимательном изучении оказывается весьма детализированным.

Избежать большинства проблем старых ужастиков, взять от них всё лучшее, приправить иронией, упаковать в компактные пять-шесть часов прохождения — идеальный рецепт современного переосмысления классики и горячая рекомендация всем фанатам жанра.

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