Пять крутых фантастических игр, которые вы пропустили в 2024 году

За чередой громких, пусть и не всегда оправдывающих хайп новинок легко пропустить что-то оригинальное, неожиданное, прекрасное. Такие игры редко претендуют на громкие награды и зачастую теряются в потоке мусора, ежедневно появляющегося в Steam. Сегодня «Мир фантастики» попробует устранить эту несправедливость. Предлагаем вам десять замечательных игр, которые вы легко могли пропустить в 2024 году. Да, десять — потому что продолжение следует!

Mouthwashing

Жанр: психологический хоррор

В 2024-м не было недостатка в ужастиках — в этом году случился великолепный ремейк Silent Hill 2, перезапуск Alone in the Dark, новая игра Кэйитиро Тоямы Slitherhead и даже игроизация кинофраншизы «Тихое место». Но даже среди этой плеяды новинок Mouthwashing держится особняком.

Космическое грузовое судно «Тульпар» межгалактической корпорации Pony Express бороздит просторы вселенной. По-видимому, сойдя с ума, капитан корабля направляет звездолёт в астероид, и тот терпит жёсткое крушение. Оценив положение, команда решается вскрыть груз и обнаруживает там… бесконечный запас ополаскивателя для рта. Экипажу придётся столкнуться с голодом, изоляцией и самым страшным врагом — медленно охватывающим всех безумием.

В отличие от классической формулы жанра с бесконечными сражениями или прятками от монстров, менеджментом ресурсов и загадками, Mouthwashing ведёт себя как симулятор ходьбы и умело нагнетает атмосферу — в основном визуальными деталями и способом повествования. Для этого понадобились лишь две вещи. Во-первых, умелая стилизация графики под первую PlayStation. Во-вторых, отличный нарративный трюк: чередование двух протагонистов и эпизодов до катастрофы и через несколько недель после неё. Благодаря этому удаётся и увидеть аварию глазами капитана, и посмотреть со стороны на то, как она его обезобразила. Лицезреть, как чистые и аккуратные коридоры корабля превращаются в помойку. И, конечно, изучить все этапы деградации личности, когда приятные коллеги под давлением обстоятельств теряют человеческий облик, а герой видит жуткие сюрреалистичные галлюцинации.

Благодаря блестяще прописанным персонажам, камерным декорациям и проникновенной атмосфере безнадёги Mouthwashing за скромные пару-тройку часов вызывает сильный ужас. Настолько сильный, что хочется прополоскать рот.

Shogun Showdown

Жанр: рогалик

За последнее время выходило так много рогаликов, что выделиться в этом жанре всё сложнее и сложнее. Но даже на фоне такого изобилия Shogun Showdown это удалось. За своей гипнотической простотой она скрывает глубокую механику и бесконечную реиграбельность.

Самая главная и крутая фишка Shogun Showdown — пошаговые тактические бои. Игрок управляет маленьким пиксельным воякой-самураем, вооружённым по умолчанию парными мечами и луком, которыми он дерётся на двухмерных аренах. Задача нашего шиноби — перемещаясь по клеткам влево и вправо, избегать атак противника и как можно быстрее избавляться от прибывающих волнами врагов. В конце каждой главы его ждёт босс, а в финале забега — одержимый злым демоном сёгун собственной персоной.

Хитрость местных сражений в том, что любое действие, будь то поворот или подготовка оружия, занимает целый ход, после чего инициатива передаётся противнику. Поэтому любой бой превращается в ритм-головоломку, где надо держать в голове десяток переменных и следить за окружением. За любые ошибки Shogun Showdown карает жестоко, зато прилив дофамина, когда находишь удачную последовательность действий, не передать словами. Ловко перемещаясь между врагами, наш герой мастерски подставляет их под их же атаки, комбинирует навыки и умения в залихватские комбинации и изничтожает за один ход целую толпу, оставаясь невредимым. Таким гипнотическим эффектом в этом году обладала разве что Balatro.

Как и положено в эталонном рогалике, успешный забег лишь начало долгого пути. С каждым поражением сёгун становится сильнее, но и арсенал игрока растёт: открываются новые классы, и за выпадающие из боссов черепки в местном хабе можно купить новые виды оружия, предметы и умения. А в самих забегах герой улучшается за золото, и от обилия возможностей каждый раз рябит в глазах. Один навык позволяет при комбо-убийствах замораживать или отравлять противников, другой — наносить дополнительный урон в спину, третий — начинать свой бой с магического щита, сдерживающего любую атаку. Каждый приём и оружие можно улучшать в местных святилищах, уменьшая кулдаун, добавляя статусные эффекты, особые свойства или урон. Нужно ещё и регулярно делать осознанный выбор, что в нынешнем походе пригодится сильнее. В общем, в Shogun Showdown можно провести несколько увлекательнейших вечеров.

Unicorn Overlord

Жанр: стратегическая RPG

Японская студия Vanillaware по-прежнему почти не известна у западных игроков — и совершенно зря. Она не стесняется экспериментировать и создавать что-то новое, не паразитируя на сиквелах или ремейках. В 2019 году японцы смогли удивить причудливым гибридом научно-фантастической визуальной новеллы и RTS про боевых роботов 13 Sentinels: Aegis Rim. А в этом году скрестили Final Fantasy Tactics, Fire Emblem и Heroes of Might and Magic, получив на выходе Unicorn Overlord. Поклонникам тактических стратегий пропускать его не рекомендуется.

Действие игры происходит в типичном мире меча и магии. Наш герой, принц Ален, вооружён волшебным кольцом Единорога, способным освобождать разум от контроля. Ален возвращается в родное королевство, чтобы вернуть престол и избавить страну от гнёта злой соседней империи. Сюжет, основанный на всех фэнтезийных и анимешных клише сразу, — единственное слабое место Unicorn Overlord, но она с лихвой компенсирует это глубиной и увлекательностью игрового процесса.

Успех нового творения Vanillaware — в отличных пропорциях между механиками, собранными по типу матрёшки. На поверхностном уровне это японская RPG с прокачкой, колоритными персонажами и многостраничными диалогами. На глобальном стратегическом уровне — почти аналог King’s Bounty: герой путешествует по родным землям, нанимает себе армию, собирает ресурсы и выполняет квесты. Ну а в самой основе лежат тактические бои. И они устроены интереснее всего.

На подробное описание боевой системы Unicorn Overlord не хватит и двух таких статей. Поэтому кратко констатируем, что она одна из самых интересных и оригинальных в жанре. На достижение успеха влияет всё: классы ваших подопечных, расстановка юнитов на поле боя, порядок указанных приказов, экипировка, взаимоотношения между персонажами, погода и бог знает что ещё. Тем, кто желает освоиться, Unicorn Overlord будет щедро сыпать подсказки и медленно введёт в курс дела. А тот, кто хочет насладиться историей, всегда может выбрать упрощённую игру, перемотку битв и кнопку «Оптимизировать», которая выставит солдат лучшим образом и выдаст самое качественное обмундирование. Идеальный подарок как ветерану FF Tactics, так и новичку, решившему попробовать новый жанр!

Tactical Breach Wizards

Жанр: пошаговая тактическая стратегия

Каждый год разработчики всех мастей упражняются на тему очередных вариаций XCOM. За дюжину лет с выхода Enemy Unknown фанаты жанра чего только не видели: и «XCOM про антропоморфных животных», и «XCOM, но Gears of War», и «XCOM про космодесант» и даже «XCOM про Марио и Кролегов». На первый взгляд Tactical Breach Wizards хочется окрестить «XCOM в волшебной шляпе и с посохом», но она, к счастью, оказывается чем-то гораздо большим.

Первое, чем она умудряется удивить, — превосходно прописанный сеттинг городского фэнтези в лучших традициях «Архивов Дрездена» Батчера, но с изрядной долей остроумия и иронии. В здешнем мире маги работают частными детективами, у церкви есть репрессивная противомагическая полиция, а лучше всего лечат от любых болезней некроманты-медики. Правда, для этого им придётся вас убить.

Не менее удивительно богатство тактических возможностей, которые предлагает Tactical Breach Wizards. Практически каждая миссия вылеплена вручную, но всегда ловко балансирует между головоломкой и тактической песочницей. И если вначале игра чаще предлагает относительно строгую последовательность готовых решений, то ближе к финалу, когда у вас в команде шесть прокачанных персонажей, она полностью раскрывает масштабы тактической свободы.

Наконец, Tactical Breach Wizards при внешних сходствах и известных механиках играется совершенно иначе, чем XCOM. Почти все её локации компактны, сражения скоротечны, основной урон ваш отряд наносит не оружием и боевыми заклинаниями, а манипуляциями с окружением. Ну где ещё можно открыть портал позади врагов, толкнуть летающим говорящим черепом в рядок и одним ловким заклинанием выкинуть всю толпу в соседнее окно? И дай бог здоровья тому, кто придумал систему Предвидения, позволяющую прикинуть всю эту цепочку действий заранее!

Solium Infernum

Жанр: пошаговая стратегия

Обычно в пошаговых 4X-стратегиях победа даётся либо культурным, либо силовым путём. Редкая игра может похвастать развитой дипломатией и хрупкими, но важными альянсами. А вот Solium Infernum построена на лжи, обмане, подлых трюках, манипуляциях и предательстве, и это выделяет её на фоне соседей по жанру. Что вполне логично, ведь игрок берёт на себя роль одного из архидемонов, который борется за власть над Адом после добровольной отставки Сатаны.

По сути, Solium Infernum не совсем видеоигра, а полноценная цифровая настолка с душераздирающе красивым инфернальным царством и бездной хитрых приёмов. Играть в неё нужно строго онлайн, а лучше всего с друзьями. Только не факт, что после напряжённой партии вы ими останетесь.

Каждый игрок выбирает одного из восьми Архидемонов с уникальными способностями, адским легионом, крепостью и свободными приказами. Дальнейшее отдано на откуп игрока. Можно захватывать территории войсками, но не факт, что их удастся удержать. Можно подло требовать от соседей дани, пока те ввязаны в войну. Можно охотиться за редкими артефактами и адскими чемпионами-преторами на местном аукционе. Объединиться с сильным врагом против опасного соперника, после чего подло ударить союзника в спину и волшебным ритуалом ограбить его казну.

Обилие возможностей для политических интриг, мрачного колдовства и жестокой войны поистине поражает воображение. Только не забудьте внимательно пройти обучающий режим — Ад не терпит праздности.

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