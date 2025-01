Пять крутых фантастических игр, которые вы пропустили в 2024 году

В 2024-м не было недостатка в ужастиках — в этом году случился великолепный ремейк Silent Hill 2, перезапуск Alone in the Dark, новая игра Кэйитиро Тоямы Slitherhead и даже игроизация кинофраншизы «Тихое место». Но даже среди этой плеяды новинок Mouthwashing держится особняком.