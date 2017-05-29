Земле угрожает Брейниак — злодей, коллекционирующий миры и знания их обитателей для развития собственного интеллекта. Супергероям Земли под предводительством Бэтмена и Супермена предстоит дать отпор злодею. Кроме того, Тёмный рыцарь и Человек из стали должны покончить с затянувшейся междоусобицей.

Жанр: файтинг

Разработчик: NetherRealm Studios

Издатель в России: «СофтКлаб»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Сайт игры: injustice.com

Играли на: PS4

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Mortal Kombat X (2015)

Можно смело сказать, что Injustice 2 — это Mortal Kombat X для всей семьи. Никто не сносит друг другу головы и не вытаскивает внутренности, а из глубин ада не рвутся демоны. Просто мужчины в трико и женщины в латексе спасают Землю без кровопролития и почти без жертв. При этом игровая механика очень близка к той, что была в последней части Mortal Kombat: полоска энергии расходуется на усиление ударов, уклонения и супер-атаки (местный вариант атак X-Ray), а некоторые приёмы и способности героев будто переехали во вселенную DC прямиком из кровавого файтинга NetherRealm. Благодаря этому новичкам будет легко освоиться, а ветераны Mortal Kombat вообще будут себя чувствовать как рыба в воде. Но Injustice 2 унаследовала и проблемы MK — в первую очередь спорный баланс, особенно когда речь идёт о персонажах с большим количеством дистанционных атак. Впрочем, не исключено, что это поправят: NetherRealm часто вносит в игры значительные изменения.

Сюжет здесь, как и положено в супергеройских боевиках, полон пафоса, магии и (псевдо)научной фантастики, приправленных драмой и шуточками. Но в одиночной кампании запоминается не столько сюжет, сколько графика и постановка. Художники и аниматоры проделали просто невероятную работу, особенно над лицевой анимацией — настолько правдоподобную мимику героев нужно поискать.

Кампания, как и положено, знакомит игрока с персонажами. Правда, за пару боёв сложно понять, нравится ли тебе герой. Не успеешь освоить пару базовых комбинаций, как уже пора играть за следующего.

Injustice 2 идеально подойдёт игрокам, которые предпочитают играть в одиночку

Самый удачный режим Injustice 2 — «Мультивселенная», постоянно обновляющиеся наборы сражений с разными условиями. Работают они по принципу башен в Мortal Кombat X: где-то нужно проходить бои за определённого персонажа, где-то в битвах включаются особые модификаторы — например, пониженная гравитация, помощь других героев, моментальное убийство суперприемом. В награду за победы полагаются ящики со случайными предметами и внутриигровая валюта. Injustice 2 идеально подойдёт игрокам, которые предпочитают играть в одиночку: здесь масса занятий вроде коллекционирования снаряжения (есть полные сеты с определёнными свойствами) и выполнения испытаний, которые надолго затягивают.

Одна из главных фишек Injustice 2 — подбор снаряжения, которое меняет не только внешний вид, но и характеристики героев. Помимо этого, в ящиках могут попадаться особые умения, позволяющие менять уже существующие приёмы или добавлять новые. Правда, по-настоящему всё это работает только в «Мультивселенной» — там правильно подобранное снаряжение поможет, например, победить особо сильного босса или получить дополнительные очки опыта для персонажа. Опыт служит для прокачки: именно уровень персонажа определяет, может ли герой использовать новое снаряжение. Внешне снаряжение подобрано очень хорошо, и превратить героя в непонятное пугало, как, например, в Tekken, не получится.

Помимо этого, можно устраивать сражения между ботами. Для этого нужно выбрать трёх героев и задать им модели ведения боя. Затем новоиспечённую Лигу можно натравить на вражескую команду или же заставить отбиваться от команды другого игрока — за победу, само собой, полагается ящик с предметами. Здесь несколько подводит интерфейс: меню и надписей слишком много, а навигация неудобная.

В онлайне игроков ждёт стандартный набор режимов: ранговые и обычные сражения и «царь горы». В ранговых сетевых матчах влияние снаряжения на ход боя отключено. Соединение между игроками в целом сносное — в файтингах это главное условие для комфортной игры. Можно включить отображение пинга и, если задержка слишком большая, отказаться от боя. Правда, в ранговых матчах это срабатывает не всегда — если игра решила, что с соединением всё хорошо, вызов придётся принять.

Итог: ничего непредсказуемого, просто развитие идей Injustice и последних частей MK. Новичкам и любителям комиксов будет просто освоиться и поиграть за любимых героев в интересных одиночных режимах, а хардкорным поклонникам файтингов от NetherRealm будет чем заменить поднадоевшую Мortal Кombat X.

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