Во что поиграть? Главные настольные игры апреля 2019

Холодный март наконец-то закончился, а с новым месяцем приходит и свежий выпуск нашего дайджеста о новых настольных играх. В этот раз мы расскажем вам, как сыграть с самураями в игру «пол — это лава», защитить Ирландию от инопланетных захватчиков и покопаться в чужом подсознании.
К сожалению, апрель не так уж богат на новинки, но зато беглый опрос большинства русских издателей показал, что уж лето-то и впрямь будет жарким — релизы почти всех игр запланированы на июнь-июль. Ну а пока представляем вашему вниманию то немногое, что готово радовать вас уже в апреле (радовать собой или хотя бы своим предзаказом).
Предыдущий выпуск
Во что поиграть? Настольные игры, март 2019
Рассказываем про главные игры месяца: от настольного собрата «Героев меча и магии» до дополнений к карточному «Ужасу Аркхэма».
Новинки и локализации
Остров духов
Spirit Island
Коротко: кооперативные антиколонизаторы
Количество игроков: 1–4
Время игры: 40+ минут
Издатель: Hobby World
Рейтинг BGG: 8.39
О чём: сколько игр сделано о колонизации отдалённых уголков Земли или даже космоса? Пора уже дать отпор наглым захватчикам! В этой игре вы выступите в роли истинных хозяев необитаемого острова. Великие духи — земли, молнии, реки, океана и множество других — объединились, чтобы противостоять колонистам и защитить свою землю от порчи.
Геймплей: цель игры довольно проста — колонисты плодятся и занимают новые территории, из-за этого поднимается уровень порчи, а вы, могучие духи, пытаетесь этому противостоять и уничтожить всех мерзких поселенцев. На выбор вам будет предоставлено восемь духов, и, что интересно, игра за каждого из них воспринимается по-разному, ведь и способы изгнания непрошеных гостей у каждого свои. Карта представлена в виде тайлов, поделённых на различные зоны, за которые вы и будете сражаться. Игра в основном стратегическая и экономическая, жестоко карающая за любое неверное решение. И, разрешите повториться, очень красивая — апрель продолжает радовать нас играми с чудесным оформлением.
Кому понравится: любителям стратегий (да ладно, в этой игре можно устроить геноцид целой цивилизации, как её не любить?!)
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«Остров духов». Кооперативная настолка про изгнание колонизаторов
Настольная кооперативная игра без слабых мест. Ну, почти…
Предзаказы
Команавты
Comanauts
Коротко: книга-игра о тайнах и подсознании
Количество игроков: 2–4
Время игры: 90+ минут
Издатель: Crowd Games
Рейтинг BGG: 6.71
О чём: величайший учёный современности впал в кому! И всё бы ничего, но его изобретение — вечный двигатель, да-да! — внезапно вышло из строя и угрожает уничтожить всё человечество. Чтобы предотвратить нависшую над миром угрозу, вы отправитесь в сознание учёного, где поможете ему справиться с внутренними демонами (это, кстати, не совсем метафора) и очнуться ото сна.
Геймплей: «Команавты» — игра от создателя «Плюшевых сказок» и «О мышах и тайнах», а это значит, что вас ждут интересная история, необычный геймплей и потрясающие иллюстрации. В игре аж двадцать два персонажа, нелинейный сюжет, где каждая следующая глава-воспоминание генерируется случайным образом, и особое игровое поле, выполненное в виде книги: на развороте с одной стороны описаны сюжет и события, а с другой находится собственно карта. Страниц в книге очень много, но знаете, что самое интересное? У каждой главы будут свои правила и свой уникальный стиль — комикс, вестерн, фэнтези, — для ценителей любого жанра!
Кому понравится: любителям хорошего сюжета, америтреша, красивых иллюстраций и чужих тайн, а также фанатам трудов Фрейда.
Время Фудзи
Fuji Koro Deluxe
Коротко: майнкрафт про самураев и лаву
Количество игроков: 1–6
Время игры: 60+ минут
Издатель: Crowd Games
Рейтинг BGG: 8.86
О чём: Япония, 1707 год. Ничто не предвещало беды, как вдруг… начинает извергаться вулкан Фудзи! Все бегут в страхе, и только вы, отважные самураи, решаете окунуться в самое пекло проснувшейся горы, чтобы спасти монахов и священные реликвии из древних храмов. Успейте спасти то, что ещё можно спасти, и постарайтесь не погибнуть под потоками лавы.
Геймплей: Fuji Koro Deluxe совмещает в себе два неожиданных жанра — данжен-кроулер и еврогейм. От первого игра получила свою основную цель: исследуйте пещеры горы Фудзи, спасите как можно больше всего и выберитесь обратно невредимыми. А от второго взяла основные механики: здесь очень важно уметь планировать свои шаги и грамотно распоряжаться добытыми ресурсами. Автор позаимствовал некоторые механики из «Майнкрафта», поэтому вы сможете создавать уникальные предметы оружия и брони, по-разному совмещая основные ингредиенты на особом поле, разбитом на квадраты. Конечно, просто так попрыгать по лаве не получится — вам будут мешать враги, драконы (с шикарными миниатюрками), а иногда даже другие игроки (играть можно как в соревновательном, так и в кооперативном режиме), так что игра обещает быть… горячей. Предзаказ стартует одновременно с кампанией на Kickstarter, доставка запланирована на декабрь 2019, а издание будет на русском языке.
Кому понравится: любителям данжен-кроулеров и фэнтези, а также тем, кто неравнодушен к красивому оформлению игр и детальным миниатюрам.
Дополнения
Война миров: Новая угроза — Ирландия
«Война миров: Новая угроза» — асимметричная колодостроительная игра для двух игроков по мотивам знаменитого романа Герберта Уэллса «Война миров». Дополнение расширит игровую карту и добавит новые механики для каждой стороны конфликта.
Наш обзор базы
«Война миров: Новая угроза». Обзор настольной игры
Идеально сбалансированная дуэльная настолка про вторжение пришельцев.
Сезоны: Заколдованное королевство и Сезоны: Дорога судьбы
Набор из сразу двух дополнений к настольной игре «Сезоны», совмещающей механику драфта, стратегическое планирование и броски кубиков. В «Заколдованном королевстве» появятся новые карты колдовства, влияющие на подготовку и ход игры, новые способности, механики, чудовища и персонажи. «Дорога судьбы» расширит набор компонентов из первого дополнения и добавит кубик судьбы, который может кардинально поменять ход игры.
Ужас Аркхэма. Путь в Каркозу. Невыразимая клятва
Второе мини-дополнение к карточной игре «Ужас Аркхэма», которое перенесёт вас в Аркхэмскую психиатрическую лечебницу. Вам, в роли местных пациентов, придётся изрядно постараться, чтобы разгадать все тайны и выйти отсюда невредимым… или хотя бы в здравом рассудке.
Восходящее солнце: Монстры
Дополнение к дипломатической игре про священные Дома Древней Японии добавит в игру, как это понятно из названия, новых противников и новые механики.
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Первый взгляд на настольную игру «Восходящее солнце»
Оригинальное сочетание переговоров, дипломатии и военных действий в сеттинге феодальной мистической Японии.
Песнь льда и огня: настольная игра с миниатюрами
Много-много-МНОГО дополнений к игре «Песнь льда и огня: настольная игра с миниатюрами»! Все они добавляют в игру новые отряды для самых кровопролитных битв. Каждое расписывать отдельно бесполезно, поэтому вот просто список новых подразделений вашей армии:
- Дополнение «Берсерки Амберов»
- Дополнение «Боевые топоры Амберов»
- Дополнение «Люди Горы»
- Дополнение «Пироманты»
- Дополнение «Бастардовы девочки Болтонов»
- Дополнение «Освежёванные люди Болтонов»
- Дополнение «Лучники Старков»
- Дополнение «Рыцари Утёса Кастерли»
Клинок и колдовство
Также начнётся предзаказ ещё одной кучи дополнений, на этот раз к игре «Клинок и колдовство». Два из них добавят новых персонажей, ещё два — продолжат основную историю.
Наш обзор базы
Клинок и колдовство. Sword & Sorcery
Красивый, но страшно перегруженный dungeon crawler.
Sword & Sorcery: Hero Pack — Morrigan
Новый персонаж с двумя новыми классами (охотник на демонов / охотник на ведьм) и уникальным оружием: арбалет «Лунная Коса» и хлыст «Адский язык».
Sword & Sorcery: Hero Pack — Ryld
Новый персонаж с двумя новыми классами (бард Хаоса / мастер клинка) и легендарными предметами: «Золото дураков» и «Коготь Феникса».
Sword & Sorcery: Arcane Portal
Демонический портал открыт!
Продолжение истории, начавшейся в кампании «Бессмертные души». Это дополнение добавит новую квестовую ветку про древний демонический культ, который хочет призвать в этот мир орды демонов. Вместе с новыми противниками придут и новые механики: враги научились взаимодействовать друг с другом и будут строить всякие козни вашим героям.
Sword & Sorcery: Darkness Falls
В мир вторглась армия нежити!
Заключительная часть легендарной саги о бессмертных героях. В дополнении вас поджидают двадцать видов смертельно опасных противников и два новых босса, высокоуровневые предметы, сокровища, ловушки и новые карты для второго акта игры.
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