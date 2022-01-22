Тип игры: квест, разгадывание шифров

Автор: Кори Коничка

Художники: Эндрю Раст-Миллс, Дэвид Ардила и др.

Издатель: Unexpected Games

Издатель в России: Hobby World, 2021

Количество игроков: 1–4 (оптимальное: 3)

Возраст игроков: от 8 лет

Время игры: 30-60 минут

Похоже на: Серия игр Exit • Серия игр Unlock • «Агенство “Время”»

Настольная игра «Инициатива» привлекла к себе внимание сильно заранее благодаря имени автора. Кори Коничка долгие годы работал в одном из крупнейших издательств Fantasy Flight Games. Он приложил руку к созданию множества настольных хитов: «Боевой крейсер “Галактика”», «Особняки безумия», «Десцент», «Древний Ужас», «Звёздные Войны: Восстание» и многих других. Благодаря таким заслугам многие называют его одним из лучших геймдизайнеров современности.

А в 2020 году, находясь на пике славы и успеха, Кори тихо покинул FFG после пятнадцати лет работы. Он основал собственное издательство Unexpected Games («Неожиданные игры» — очень точное название!). Игроки стали предполагать, что, возможно, крупные боссы слишком сдерживали полёт творческой мысли Конички. Он объявил, что обязательно удивит всех уникальным геймплеем и революционным подходом к своим новым играм. Выход первого творения постоянно откладывался из-за пандемии, но вот наконец оно на наших столах, и имя ему — «Инициатива».

Что сказать, узнав о новой игре побольше, многие почувствовали разочарование, а других, наоборот, описание очень заинтересовало. Ведь это не эпичное приключение или многочасовая стратегия, которые мы привыкли видеть в портфолио автора. «Инициатива» оказалась очень камерным кооперативным квестом для игроков от 8 лет. Семейная игра? Разгадывание шифров? Комиксы между партиями? Всё это действительно неожиданно!

Слова про инновационный подход тоже явно не были пустым звуком. В этой настольной игре мы играем за подростков, которые… играют в настольную игру, купленную на барахолке. Она называется «Ключ», и совершенно неожиданно с её появлением в размеренной жизни школьников начинают происходить странные события. Для того, чтобы окунуть нас в происходящее, в комплекте с игрой есть пухлый буклет с ярко оформленным комиксом. В основной кампании четырнадцать глав, и перед началом каждой из них надо прочитать определённую страницу. Мы узнаём, что происходит с Броком, Дженни, Протной и Филом, а дальше переходим непосредственно к партии в «Ключ».

В игре в «Ключ» ребята (и мы вместе с ними) берут на себя роли агентов, работающих на секретную организацию под названием «??? инициатива» (заметили, что первое слово в названии игры постоянно зачеркнуто? Вам предстоит выяснить его в процессе). Их задача — расшифровать загадочный код, который для каждой партии выставляется на специальной пластиковой консоли с окошками. Каждое окошко обозначено уникальным символом, а на игровом поле разложены жетоны улик, на лицевой стороне которых либо один из символов, либо неприятный сюрприз для агентов.

В свой ход каждый игрок может совершить одно или два действия, сбросив нужные карты. Это может быть движение, сбор улик, разведка (вскрытие жетонов улик в любой комнате) или перегруппировка. Дело в том, что на картах есть цифры от 1 до 12, и сыгранные карты кладутся в общие стопки сброса. Следующий игрок не может сыграть карту, цифра на которой меньше, чем на той, что лежит в сбросе. Например, если Брок передвинулся, сыграв карту с цифрой 8, а на руках у Дженни движение только с цифрой 7 или ниже — она не сможет передвинуться на этом ходу. А если кто-то собрал улики картой «12», это действие вообще становится заблокированным для всех, ведь выше 12 цифры нет. Тут-то и придёт на помощь действие перегруппировки — оно позволяет сбросить все сыгранные карты с любого другого действия. По правилам, игроки могут общаться и вырабатывать совместную стратегию, но им запрещено озвучивать точные цифры или показывать друг другу свои карты.

Подобрав улику, символ, который есть на консоли, вы можете поднять окошко с ним и открыть спрятанную букву или цифру. Постепенно код расшифровывается, а стопка карт подходит к концу. При повторном замешивании в неё добавляются карты с символами времени. Третий вытащенный символ часов тут же заканчивает партию, даже если ключевое слово (или набор цифр) давно уже понятно. Чтобы победить, игроки должны чётко назвать ответ, не ошибившись ни на одну букву или цифру, до того, как игра завершится из-за нехватки времени. Победа или поражение отмечаются в журнале кампании на последней странице буклета — это может немного повлиять на сюжет и на то, какие страницы в комиксе потребуется прочесть.

Задания на консоли попадаются разнообразные и не успевают надоесть. Иногда надо просто вскрыть длинное слово или фразу, иногда — переставить раскрытые буквы местами, иногда — продолжить числовую последовательность. За всю игровую кампанию попалось только одно задание, ответ на которое нельзя было угадать заранее (вопрос о точной дате определённого исторического события, которое американские подростки наверняка изучают в школе). В основном же ответы угадываются или расшифровываются с помощью подсказок, поброшенных самой игрой.

В этом — главная прелесть «Инициативы». Она буквально заполнена загадками, начиная с обложки (там тоже есть секрет и помимо зачеркнутого слова!) и заканчивая потайными местами, о которых мы вам, конечно, не скажем. Шифры попадаются на страницах правил, на картинках комикса, на игровых компонентах. Разгадать их помогут подсказки, найденные в процессе прохождения: нас познакомят с несколькими системами шифрования, используемыми в реальности. Многие из шифров, в принципе, можно не разгадывать и всё равно успешно пройти игру, но этот шквал тайн настраивает на нужную атмосферу и постоянно держит в состоянии ожидания новых сюрпризов. Уверены, игре удастся пару раз удивить даже бывалых любителей настольных квестов! Кроме того, постепенно будут добавляться и новые механики: на поле появятся запертые двери, лазерные ловушки и враги, устраивающие героям различные подлянки.

Главная проблема сюжетных квестов — их одноразовость — здесь сглажена тем фактом, что после прохождения четырнадцати глав кампании игра не заканчивается. Есть ещё двадцать пять заданий, разгадать которые будет сложнее, чем сюжетные. 25 + 14 = 39 партий, чтобы узнать все секреты, — очень неплохо для эпохи одноразовых игр, так что цена «Инициативы» сразу смотрится привлекательнее. Да, в дополнительных заданиях уже не будет комиксов и приключений наших героев, но увлекательный игровой процесс останется.

Что касается заявленного возраста, из-за которого многие заранее посчитали игру слишком простой и детской: мы опробовали «Инициативу» на восьмилетнем игроке (именно с этого возраста правила рекомендуют садиться за разгадывание шифров). Юный агент очень быстро освоил основные правила и начал с увлечением собирать улики, поднимать окошки на консоли и читать комикс. Ему не наскучило в процессе, и он с честью прошёл всю кампанию. Однако расшифровка кодов с помощью сложных систем вроде шифровального колеса или масонского шифра ему оказалась не по зубам, поэтому «Инициативу» всё-таки нельзя назвать детской игрой. Зато для семейных посиделок детей с родителями она подходит просто отлично. Да и чисто взрослой компании игроков игра имеет все шансы понравиться, если от неё не ждут серьёзности и глубокой стратегичности. Здесь всё-таки многое зависит от рандома: могут неудачно выпасть карты (все большие цифры попадутся в начале партии) или долго не будут находиться нужные улики. Это нивелируется тем, что партии проходят очень быстро и динамично, занимая обычно не более получаса. Так что после проигрыша можно тут же снова запрыгнуть в шкуры секретных агентов — именно так и делают наши герои в игре.