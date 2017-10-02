Pokken Tournament DX. Tekken с покемонами

Юный тренер решает испытать свои силы в чемпионате региона Феррум. Но странный чёрный покемон, о котором ходят жутковатые слухи, то и дело вмешивается в поединки. Так что герою предстоит не только долго и упорно добиваться чемпионского титула, но и попутно разгадывать тайну нового монстра.

Жанр: файтинг
Разработчик: Bandai Namco Studios
Издатель: The Pokémon Company
Возрастной рейтинг: 7+
Перевод: нет
Платформа: Nintendo Switch
Похоже на:
Tekken 7 (2017)
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (2016)

Помимо основной серии, по «Покемонам» выходит масса игр в самых разных жанрах, от приключенческих и ролевых до пазлов и уроков рисования. И многие из них могут похвастаться отменным качеством. Файтинг Pokken Tournament DX — из их числа. Такое странное название он носит не случайно: это Tekken в мире покемонов, у него даже тот же разработчик и продюсер, что и у одного из известнейших файтингов. К сожалению, ждать такой же глубины и сложности игрового процесса, как в Tekken 7 или Mortal Kombat X, от Pokken Tournament DX не приходится. Игра явно нацелена на более молодую и казуальную аудиторию. Но это вовсе не значит, что в неё скучно играть.

Тем, кто любит вселенную покемонов, игра наверняка придется по душе. Несколько сотен фантастических зверюшек в подборку бойцов и помощников, конечно, не поместились, зато представленные покемоны радуют хорошо проработанными модельками и живой анимацией. Местные арены хочется подолгу рассматривать, забыв про бой, — так много на них мелких забавных деталей. А вот картинок с покемонами по ходу прохождения открывается до обидного мало, хотя они куда приятнее для глаз, чем очередная рубашка.

Pokken Tournament DX

Рассматривая местные арены, можно найти много забавного. Мало того, что на фестивале по случаю Хэллоуина на тыквах вырезаны покемоны-призраки. Среди них ещё и спрятался слоупок!

Выбирать себе покемона стоит не только из личных симпатий, но и по стилю игры. Одни из них маленькие и быстрые, другие — большие и сильные, кто-то идёт напролом, а кому-то лучше собраться с силами и провести специальную атаку. Бойцы могут позвать себе пару покемонов на подмогу, и они тоже радуют разнообразием: усиляют, защищают, идут в бой или мешают оппоненту. Учить хитрые комбо и выверять тайминг до доли секунды Pokken Tournament DX не требует. Однако приёмы тут, хоть и просты в освоении, представлены в широком ассортименте. И использовать их в разных сочетаниях, попутно любуясь красочными спецэффектами, очень даже весело.

Pokken Tournament DX

Суперприёмы у покемонов не только мощные, но и зрелищные

Найти, чем заняться в игре, тоже труда не составляет. Помимо прохождения сюжета, можно выполнять ежедневные миссии или потихоньку открывать картинку-пазл, выполняя в боях разные условия. Это здорово разнообразит геймплей, так как приходится играть не только за своего любимчика, но и за остальных покемонов. Можно просто сражаться с противником, управляемым системой, или устроить битву двух команд из трёх покемонов. Возможность играть по Сети тоже предусмотрена. Онлайн-режим здесь быстрый, с удобными настройками и удачно подбирает случайных противников.

Ну и, как в любой приличный файтинг, в Pokken Tournament DX здорово рубиться на пару с приятелем. И здесь, в отличие от Arms, для совместной игры достаточно одной пары контроллеров. Впрочем, это не единственное выгодное отличие DX от вышедшего ранее Pokken Tournament на Wii U. Тут и графика симпатичнее, и режимов игры больше, и пятерых новых покемонов-бойцов добавили. Мелочь, а приятно.

Pokken Tournament DX

Разрешение у Nintendo Switch не самое большое. Но недостатки графики удачно замаскированы стильными спецэффектами

Итог: простенький, но обладающий собственным стилем и шармом файтинг. Мастерства Pokken Tournament DX не требует, так что завсегдатаям жанра здесь может быть скучновато. Зато благодаря разнообразию персонажей и режимов игра может затянуть надолго. Ну а для фанатов серии тут настоящий праздник: знакомые герои и до мельчайших деталей проработанные арены позволяют окунуться в мир покемонов с головой.

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Pokken Tournament DX. Tekken с покемонами
удачно
  • симпатичная яркая графика
  • разнообразные боевые стили
  • много режимов игры
неудачно
  • простой геймплей
  • мало бонусных картинок
7достойно
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Ксения Аташева
Ксения Аташева
Постоянный автор МИРФ, любитель японской культуры, коллекционер фигурок.


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