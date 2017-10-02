Pokken Tournament DX. Tekken с покемонами

Юный тренер решает испытать свои силы в чемпионате региона Феррум. Но странный чёрный покемон, о котором ходят жутковатые слухи, то и дело вмешивается в поединки. Так что герою предстоит не только долго и упорно добиваться чемпионского титула, но и попутно разгадывать тайну нового монстра.

Жанр: файтинг

Разработчик: Bandai Namco Studios

Издатель: The Pokémon Company

Возрастной рейтинг: 7+

Перевод: нет

Платформа: Nintendo Switch

Похоже на:

Tekken 7 (2017)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (2016)

Помимо основной серии, по «Покемонам» выходит масса игр в самых разных жанрах, от приключенческих и ролевых до пазлов и уроков рисования. И многие из них могут похвастаться отменным качеством. Файтинг Pokken Tournament DX — из их числа. Такое странное название он носит не случайно: это Tekken в мире покемонов, у него даже тот же разработчик и продюсер, что и у одного из известнейших файтингов. К сожалению, ждать такой же глубины и сложности игрового процесса, как в Tekken 7 или Mortal Kombat X, от Pokken Tournament DX не приходится. Игра явно нацелена на более молодую и казуальную аудиторию. Но это вовсе не значит, что в неё скучно играть.

Тем, кто любит вселенную покемонов, игра наверняка придется по душе. Несколько сотен фантастических зверюшек в подборку бойцов и помощников, конечно, не поместились, зато представленные покемоны радуют хорошо проработанными модельками и живой анимацией. Местные арены хочется подолгу рассматривать, забыв про бой, — так много на них мелких забавных деталей. А вот картинок с покемонами по ходу прохождения открывается до обидного мало, хотя они куда приятнее для глаз, чем очередная рубашка.

Выбирать себе покемона стоит не только из личных симпатий, но и по стилю игры. Одни из них маленькие и быстрые, другие — большие и сильные, кто-то идёт напролом, а кому-то лучше собраться с силами и провести специальную атаку. Бойцы могут позвать себе пару покемонов на подмогу, и они тоже радуют разнообразием: усиляют, защищают, идут в бой или мешают оппоненту. Учить хитрые комбо и выверять тайминг до доли секунды Pokken Tournament DX не требует. Однако приёмы тут, хоть и просты в освоении, представлены в широком ассортименте. И использовать их в разных сочетаниях, попутно любуясь красочными спецэффектами, очень даже весело.

Найти, чем заняться в игре, тоже труда не составляет. Помимо прохождения сюжета, можно выполнять ежедневные миссии или потихоньку открывать картинку-пазл, выполняя в боях разные условия. Это здорово разнообразит геймплей, так как приходится играть не только за своего любимчика, но и за остальных покемонов. Можно просто сражаться с противником, управляемым системой, или устроить битву двух команд из трёх покемонов. Возможность играть по Сети тоже предусмотрена. Онлайн-режим здесь быстрый, с удобными настройками и удачно подбирает случайных противников.

Ну и, как в любой приличный файтинг, в Pokken Tournament DX здорово рубиться на пару с приятелем. И здесь, в отличие от Arms, для совместной игры достаточно одной пары контроллеров. Впрочем, это не единственное выгодное отличие DX от вышедшего ранее Pokken Tournament на Wii U. Тут и графика симпатичнее, и режимов игры больше, и пятерых новых покемонов-бойцов добавили. Мелочь, а приятно.

Итог: простенький, но обладающий собственным стилем и шармом файтинг. Мастерства Pokken Tournament DX не требует, так что завсегдатаям жанра здесь может быть скучновато. Зато благодаря разнообразию персонажей и режимов игра может затянуть надолго. Ну а для фанатов серии тут настоящий праздник: знакомые герои и до мельчайших деталей проработанные арены позволяют окунуться в мир покемонов с головой.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.