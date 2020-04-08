10 действительно долгих игр для карантина

Введённый режим общей самоизоляции, похоже, работает — пробок в часы пик на дорогах нет, а на улице людей меньше, чем утром 1 января. Для многих сейчас встал острый вопрос, чем себя занять. Можно читать книги, смотреть кино и сериалы, играть с домочадцами в настолки. А можно сдуть пыль со своих аккаунтов в GOG и Steam и наконец-то погрузиться в игры — те, что вы наверняка когда-то купили, но так и не нашли на них время и силы. Это не топ — просто подборка проектов с отличным соотношением цены и времени, которое можно на них потратить. Купил, включил — и не заметил, как опять пришла пора идти на работу!

Серия Civilization

Пошаговые стратегии идеально подходят для того, чтобы убить время. Одна партия может длиться часами, а если в игре предусмотрены разные фракции и разные способы достичь победы, то несколько десятков партий обеспечены. Серия Civilization — пожалуй, лучшее, что есть в жанре. На сегодня актуальны пятая и шестая части: у обеих достойная графика, интересные механики, обе предлагают на выбор множество государств. На то, чтобы сыграть по партии средней длины за каждую из доступных рас, уйдёт минимум часов пятьдесят! А если захочется помериться силами с другими игроками — проблем с поиском противников возникнуть не должно. В шестой части даже есть свой режим «королевской битвы»!

Серия The Elder Scroll

Это тот случай, когда сложно рекомендовать какую-то одну игру. Кто-то безнадёжно влюблён в Morrowind, других не отпускает Oblivion, а третьим ближе всего Skyrim. Как бы там ни было, каждая из них стараниями сообщества неплохо сохранилась, а благодаря туче модификаций играть в них можно практически вечно. Больше всего контента, конечно, сделали для Skyrim — при том что игра сама по себе немаленькая. К тому же вся серия The Elder Scroll нетребовательна к железу, так что «чистые» версии должны запускаться даже на вашем рабочем ноутбуке.

Ведьмак 3: Дикая Охота

Когда мы говорим о длинных играх, нельзя пройти мимо главной RPG десятилетия. Пока вы скачете на Плотве, шинкуете монстров и разбираетесь в хитросплетениях сюжета, время летит незаметно. На одно дотошное прохождение спокойно можно потратить 100−150 часов! И всё это не просто путешествия из одной точки в другую, чтобы собрать десять цветочков или очистить от крыс очередной подвал в трактире. Перед нами квесты высшей пробы, с тщательно проработанными героями и интересным сюжетом. А ведь есть ещё и два огромных дополнения, каждое из которых размером и качеством похоже на полноценную ААА-игру! Так что если вы и раньше хотели сесть за «Дикую Охоту», но не хватало времени — вот он, ваш шанс.

Divinity: Original Sin 2

Если вы убеждённый поклонник старой школы, значит, настало время пройти, пожалуй, лучшую изометрическую ролевую игру со времён Planescape: Torment. Original Sin 2 — партийная RPG, в которой Larian Studios прыгнули выше головы. Здесь, как и в «Дикой Охоте», разработчики не тратят время игроков на одинаковые, проходные квесты. Разнообразные варианты прохождения заданий, структура партии и гибкость игровой физики обеспечат вас одной-двумя сотнями часов незабываемых приключений. Да, первое время вы потратите на то, чтобы разобраться в том, как тут всё устроено, а первая группа героев, скорее всего, не доживёт и до середины игры, потому что вам захочется сделать новую — более мощную и готовую к вызовам. Но это часть магии партийных RPG — подбирать такой состав группы и такие навыки, которые подходят именно вам.

Minecraft

Хотите чего-то более творческого, чем путешествие по разветвлённым сюжетным рельсам? Тогда пора обратиться к одной из икон игрового мира — игре в виртуальные кубики! Minecraft может стать творческой лабораторией, где вы будете создавать шедевры архитектурной и инженерной мысли, игровой площадкой для встреч с друзьями, замысловатым симулятором выживания, ролевой приключенческой игрой или сборником головоломок. Как и в случае со Skyrim и третьим «Ведьмаком», сообщество создало невообразимое количество модификаций и дополнительного контента. Даже на простое изучение всего этого богатства уйдут годы и терабайты дискового пространства. Minecraft будет скрашивать дни не просто долго, а до тех пор, пока вам не надоест.

GTA V и GTA Online

Если вам хотелось купить одну игру со множеством разных развлечений внутри, то пятая GTA, пожалуй, станет лучшим выбором. Даже в одиночной кампании доступен не только отличный гангстерский экшен, но и целая куча мини-игр вроде тенниса или гольфа. Причем сделаны они на таком высоком уровне, что их не стыдно вырезать и продавать отдельно как самостоятельные игры. Но и это богатство меркнет на фоне того, что может предложить онлайн, — королевские битвы, побочные миссии, казино… В одном из последних обновлений даже ввели гонки на болидах! Так что, кроме безумных аркадных гонок (есть даже варианты с поездками на радиоуправляемых машинках!), тут доступны вполне серьёзные соревнования в духе симуляторов «Формулы-1». Если вы ищете безумных онлайн-развлечений, всерьёз подумайте о GTA Online — сейчас в ней доступно столько всего, что хватит на 2−3 объёмные обзорные статьи!

Diablo III

Скорее всего, вы уже купили Diablo III — возможно, даже с дополнением Reaper of Souls. Прошли сюжет раз-другой, прокачали пару классов и переключились на что-то другое. Так вот, настало время вернуться к творению Blizzard и посмотреть, как сильно оно изменилось. Попробуйте создать сезонного героя, соберите несколько комплектов легендарной брони, убедитесь, как сильно каждый из них меняет геймплей, покорите сначала сложность «Истязание XVI», потом сотый Великий портал… За последние годы студия Blizzard создала кучу дополнительного контента, который полностью поменял игру на поздних этапах. Здесь нет вменяемого режима PvP, некуда вкидывать донат, нет автоатаки и перегруженного интерфейса — в целом, если вы знакомы с MMO, Diablo III подарит вам действительно интересный опыт прогресса. И если он вас зацепит, то сотни, а то и тысячи часов упоительной аннигиляции демонов, нежити и прочих монстров вам обеспечены.

Серия XCOM

На самом деле я не хочу рекомендовать окунаться в серию XCOM. Это чревато — мало найдётся на свете игр с таким сильным эффектом привыкания. Знаменитое «ещё один ход и всё» здесь обретает нечеловеческую силу. Виной тому игровой процесс — вы постоянно переключаетесь с одной задачи на другую. Каждую минуту у вас что-то строится, исследуется, собирается на заводе. С неба сыплются НЛО, требующие немедленной реакции, на карте тревожно горят значки миссий, которые надо как можно скорее пройти… Всё это вводит в состояние потока, и из него очень сложно вынырнуть. А когда наконец выныриваешь, то обнаруживаешь, что уже светает. Впрочем, если засесть с утра, а по дому ничего особо делать не надо — почему нет? За партией, а затем другой и третьей недели самоизоляции пролетят незаметно.

Left 4 Dead 2

Вокруг всё кишмя кишит разносчиками инфекции? Значит, самое время вспомнить зомби-классику! Один из лучших её представителей — именно Left 4 Dead 2. Да, в первой части герои были куда интереснее, но после того как её контент добавили во вторую часть, поводов зависать в оригинальной игре не осталось. Несмотря на то что с релиза прошло уже больше 10 лет, проект всё ещё жив и бодр. Фанатское сообщество создало немало интересных модификаций, да и найти игроков для, пожалуй, лучшего асимметричного PvP в истории не составляет проблем. Ещё в плюсы можно записать нетребовательность L4D2 к ресурсам компьютера. Если вы регулярно участвуете в распродажах Valve, эта игра в вашем аккаунте наверняка есть. С хорошими партнёрами PvP-схватки скрасят вам не одну сотню часов.

Heroes of Might and Magic 3

Очевидно, что список игр для длительного времяпровождения от Евгения Пекло не мог обойтись без главной фэнтезийной пошаговой игры в истории. Самоизоляция — отличный повод засесть за «Героев»! Во-первых, они у вас наверняка есть, а даже если диск куда-то укатился, на gog.com доступна полная русская версия всего за 600 рублей. Во-вторых, «Герои 3» запустятся на чём угодно, для современных компьютеров их системные требования совершенно несерьёзны. А благодаря HD-моду игра будет прилично выглядеть даже на широкоформатных мониторах.

Ну и главное — это же «Герои»! В них можно играть одному, в поте лица продираясь через сюжетные кампании и огромные авторские карты, а можно с домочадцами в режиме «горячего стула» или с друзьями по сети — спасибо всё тому же HD-моду и его серверам. Вспомните, как вы в школе нагибали одноклассников на информатике, играя за нежить, докажите эффективность Солмира, постройте чёртов капитолий в начале второй недели!

А если вам мало этих аргументов — вот небольшой комикс, который мне попался при работе над подборкой.

https://vk.com/boloto_trogloditov?w=wall-171873012_11224

Берегите себя и играйте в то, что любите!