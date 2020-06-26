Cyberpunk 2020: настольная игра, на которой основан Cyberpunk 2077

19 ноября 2020 года выйдет Cyberpunk 2077 — новая игра от CD Projekt RED, создателей «Ведьмака». На этот раз они обратились к вселенной Cyberpunk — настольной ролевой игры, вышедшей ещё в 1980-е, когда этот жанр стремительно завоёвывал популярность. Разбираемся, что нам сейчас известно о грядущей видеоигре и какие элементы она позаимствует из настольного оригинала, а какие оставит за бортом.

Кибернетические панки

Жанр киберпанк сложился к середине 1980-х. Группа писателей — Джон Ширли, Пэт Кэдиган, Руди Рюкер и, конечно, Брюс Стерлинг с Уильямом Гибсоном, — провозгласили себя пионерами нового направления и продвигали этот «бренд». Но уже в 1990-е Гибсон признался, что всё это было скорее маркетинговым ходом. У молодых писателей было не так уж много общего, кроме неприятия канонов фантастики, которые казались им устаревшими. Одной из форм бунта стал «шок-контент»: сюжеты с каннибализмом, наркотиками и проституцией, положительная оценка терроризма, преступники в роли главных героев. Всё это создало новому направлению не вполне оправданную репутацию «уличной фантастики», за которую его, однако, полюбили фанаты.

Особый вклад в киберпанк сделал фильм «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. Визуальная эстетика киберпанка сложилась во многом благодаря этой картине, а не скупым, обрывистым описаниям из литературы. Но искать какой-то единый первоисточник смысла нет— творчество писателей-киберпанков и фильм Скотта, а также ряд других, менее известных кинокартин просто дополняли друг друга.

Своим подлинным рождением жанр обязан фанатам. Именно они популяризировали принцип High tech, low life, превратив фразу из введения к сборнику «Горящий хром» в девиз нового движения. Они утвердили идею, что в центре киберпанка стоит борьба между правящими миром корпорациями и уличными бунтарями. Иронично, что такая идея близка к фантастике, которая киберпанку предшествовала и от которой его авторы хотели отмежеваться. Одинокие герои боролись против всемогущих правителей мира всю историю западной литературы. Но, так или иначе, из смешения разных произведений, старых сюжетов и новой эстетики родилось представление о жанре, который завоевал тысячи сердец.

Именно на это представление ориентировался Майк Пондсмит, когда в 1988 году решил создать новую систему настольных ролевых игр Cyberpunk 2013. В 1988 году Пондсмит находился в начале творческого пути. За его плечами был всего один большой проект — ролевая система Mekton, посвящённая роботам-«мехам» и вдохновлённая вселенной Gundam. И вот он взялся за создание игры по киберпанку. По его признанию, основным источником вдохновения ему служили не книги, а картина Скотта. Пондсмит пытался передать в своей игре нуарную атмосферу «Бегущего по лезвию» — и в определённой степени преуспел.

При этом он не просто делал продукт «от фанатов для фанатов», но решал и геймдизайнерские задачи, связанные со свежими тенденциями в индустрии настольных RPG. Само это хобби появилось в первой половине 1970-х из настольных варгеймов, у которых многое заимствовало. Первые RPG были скорее тактическими играми, где ролевой элемент выражался в малом масштабе событий и наличии у отдельных «юнитов» собственных уникальных целей, а сама игра по-прежнему сводилась к сражению.

Однако за 15 лет игроки изменились, их требования стали разнообразнее. Всё большему и большему числу ролевиков хотелось не только убивать чудовищ, но и видеть в игре социальные, этические и идеологические конфликты. И конец 80-х породил целый ряд игр, стремившихся соответствовать этим требованиям. Одной из них была как раз Cyberpunk 2013. Она быстро завоевала популярность, и через два года, в 1990-м, Пондсмит выпустил вторую редакцию правил — Cyberpunk 2020. Ту самую, от которой отталкиваются разработчики CD Projekt RED. Чего же в ней такого особенного?

Мрачное прошлое

Первая редакция игры выходила в виде небольших брошюрок, где мир будущего был описан не очень подробно. Автор постарался включить в игру как можно больше общих, узнаваемых типажей и не уходить в частности. А вот во второй редакции, в рамках которой вышло много отдельных книг и материалов, он уже создал собственную уникальную вселенную.

Миры настольных ролевых игр часто тяготеют ко вторичности. D&D опирается на клише эпического фэнтези, Мир Тьмы — городского, «Мёртвые земли» основаны на вестернах, а «Седьмое море» вдохновлено романами «плаща и шпаги» и их экранизациями. Но разработчики всегда изменяют оригинальный материал, создавая нечто новое. Это делается в том числе для удобства игрового процесса: так, часто нужно объяснить, почему герои, которые в книгах или фильмах действовали бы поодиночке, в рамках игры сражаются плечом к плечу. Но нередко это просто часть творчества: выдумывая собственную вселенную, сложно не привнести туда какие-то собственные идеи, взгляды и любимые образы.

Пондсмит щедро разбавил мрачную эстетику киберпанка куда более лихими образами из иных направлений научной фантастики, популярных в те годы. Во вселенной Cyberpunk 2020 есть «воины дорог», вдохновлённые «Безумным Максом», копы в духе «Судьи Дредда» и просто элементы поп-культуры 1980-х: яркие неоновые цвета, кожаные штаны и электрогитары. Да и сами базовые принципы, которыми автор призывал игроков руководствоваться, напоминали скорее о Змее Плискине, чем о Кейсе или детективе Декарде: стиль важнее смысла, иди до предела, нарушай правила. В общем, Пондсмит предлагал играть за самых крутых, отвязных и опасных парней и девчонок в жестоком 2020 году.

К этому добавлялись и заимствования из аниме вроде Appleseed. В 1993 году Пондсмит даже выпустил отдельную настольную ролевую игру Cybergeneration. Её действие происходило в той же вселенной, но было сосредоточено на подростках, получивших суперспособности после глобальной катастрофы. Любители аниме приняли игру благосклонно, а вот фанатам «основной» Cyberpunk она показалась слишком уж далёкой от оригинала. Из-за этого Пондсмит в следующей редакции, вышедшей в 1995-м, отменил все связи между Cybergeneration и Cyberpunk, разделив два мира.

Но в своей основе «2020» не была «антологией фантастики 1980-х» и в первую очередь опиралась именно на стереотипный западный киберпанк. Основным конфликтом было противостояние «улицы» и «корпораций». Игроки по умолчанию примеряли на себя роли изгоев, отщепенцев и преступников, в то время как антагонисты зачастую принадлежали к корпорациям или хотя бы опосредованно с ними сотрудничали. Пондсмит при этом создал целый список выдуманных компаний. Среди них были и пародии на реальные фирмы, такие как Euro Business Machines (отсылка к IBM) или Microtech. Некоторые компании позволяли ввести в игру, действие которой происходило преимущественно в США, персонажей из других стран,— например, советская корпорация SovOil (не забываем, что игра вышла за год до краха СССР).

Наконец, именно вокруг противостояния американской компании Militech и японской корпорации Arasaka, глава которой мечтал вернуть Стране восходящего солнца статус великой державы, строился сквозной сюжет всей выдуманной вселенной. Конфликт разворачивался на страницах несколько готовых приключений, написанных Пондсмитом, которые выходили на протяжении всей истории системы. Последнее из них, под названием Firestorm, закончилось тем, что персонажи игроков предотвратили очередной план Arasaka и убили патриарха корпорации, но тот успел сбросить ядерную бомбу на родной город героев — Найт-Сити.

Найт-Сити был, пожалуй, самым киберпанковским элементом всей игры. Это громадный мегаполис на территории современной Калифорнии, где живут и работают созданные игроками персонажи. Согласно книгам правил, он был построен с нуля бизнесменом по имени Ричард Найт в конце XX века. Найт-Сити должен был стать утопией, свободной от преступности и бедности. Но корпорации, на деньги которых Найт осуществил свой проект, после его смерти захватили власть над мегаполисом и вскоре сделали из него «худший в США город для жизни». Зато различные тёмные личности всегда могли найти себе здесь нанимателей и противников.

Громадный мегаполис представлял собой копию мира в миниатюре и служил домом для всех основных компаний и других важных игроков вселенной Cyberpunk 2020. А в его трущобах главные герои могли разыскать любое оружие, имплант или программу, необходимую им для работы.

На что, собственно, была похожа игра по Cyberpunk 2020? По сути, она не так сильно отличалась от стандартных приключений в D&D: игроки выступали наёмниками, к которым кто-то обращался с тем или иным опасным поручением. Это могли быть корпорации, плетущие интриги друг против друга, правительство, пытающееся приструнить эти самые корпорации, гангстеры, враждующие за территорию, мелкие бизнесмены, нуждающиеся в защите, или даже обычные граждане, исчерпавшие другие возможности.

Иногда поручение было простым, без каких-либо подводных камней: герои приезжали на место, убивали кого нужно, забирали что необходимо и возвращались к нанимателю. А иногда рядовой заказ заканчивался тем, что наёмники спасали мир или узнавали подробности глобального заговора. Но в итоге те из них, кто оставался в живых и не завязывал с опасной работой, возвращались в свои дома в Найт-Сити, расплачивались с долгами, покупали оружие да импланты получше и продолжали ждать следующего заказа.

Светлое будущее

Этот цикл заданий, трат и новых заданий из оригинальной игры и станет, судя по всему, основой грядущей Cyberpunk 2077. Скорее всего, и основной сюжет, и побочные поручения для главного героя игры по имени V будут оформлены именно через заказы. Во многих играх часто возникает вопрос, почему незнакомые люди обращаются за помощью к персонажу игрока. Но в Cyberpunk 2020 главный герой или героиня — профессионал в области решения проблем за деньги.

Не изменится и роль Найт-Сити — он по-прежнему останется основным местом действия. Любопытно, что при этом Пондсмит, активно сотрудничающий с командой разработчиков, в интервью дал понять, что события Firestorm никто не отменял и взрыв ядерной боеголовки был. Более того, он уточняет, что оставшееся после взрыва пустое пространство — не радиоактивная пустошь, а потенциальное место под застройку, хотя и не говорит, находится ли оно уже в чьей-то собственности или вопрос принадлежности этой земли станет частью сюжета игры.

Также можно ожидать встреч с рядом канонических корпораций. В 40-минутном показе геймплея фигурировали Militech и Trauma Team International, а в трейлерах можно разобрать символику Arasaka и Biotechnika. Скорее всего, разработчики выдумают и новые компании, а наиболее странные из существовавших ранее, вроде SovOil, выкинут, но в общих чертах сохранят верность первоисточнику.

Наконец, в трейлерах уже фигурировали каноничные персонажи из оригинальной игры. В первую очередь лидер группы Samurai Джонни Сильверхэнд в исполнении Киану Ривза, враг корпорации Arasaka и голос угнетённых масс, чаяния которых он выражает в своей музыке. Он своего рода «главный герой» 2020, фигурировавший в каноничных заданиях как союзник, помощник или наниматель главных героев. Правда, в конце концов убийцы Arasaka всё-таки расправились с Сильверхэндом, так что кого именно мы видели в трейлере на E3 2019, пока остаётся загадкой.

Фанаты сразу обратили внимание, что в ролике легендарный рокер странно мигал, как плохо работающая голограмма, и предположили, что перед ними «цифровой призрак» — сознание Сильверхэнда, записанное на чип, с кражи которого и начались злоключения V. Такую технологию в оригинальной настольной игре изобрела Альт Кэннингем — хакерша, которая какое-то время встречалась с Сильверхэндом. Кстати, в трейлерах она тоже упоминается. А через несколько дней после E3 тот факт, что Джонни — не живой человек, а цифровой конструкт, подтвердили и сами сотрудники CD Project Red.

Но при всех этих общих элементах стиль будущей игры заметно отличается от оригинала. Это понятное решение. Китч, бесконечный фиолетовый неон и «крутые» по меркам 1980-х костюмы сейчас смотрелись бы скорее забавно, чем стильно, а CD Projekt RED претендуют на то, чтобы рассказать серьёзную историю.

Характерно, что их геймплейное видео разворачивается только при свете дня — достаточно необычное решение для игры по ролевой системе, созданной под влиянием нуарного «Бегущего по лезвию». Но, в конце концов, у каждой эпохи свой киберпанк, и игра верна современному представлению о том, как должен выглядеть этот жанр.

Игра

Видеоигра будет отличаться от настольной игровым процессом: боёв станет куда больше. В оригинальной Cyberpunk 2020 сражения не были редки — насилие повсеместно окружало героев, чему были как игровые, так и сюжетные основания. Но в то же время сама ролевая система пыталась показать, что кроме насилия существуют и другие способы решения проблем.

При создании персонажа в «2020» игрок выбирал класс, или «роль». Основных ролей было десять: коп, корпоративный агент, кочевник, хакер-нетраннер, техник, медтехник, фиксер — специалист по контрабанде и незаконным сделкам, рокербой — профессиональный музыкант, медиа — фанатичный «новостник» и, наконец, соло — профессиональный боевик. Нетрудно заметить, что половина из этих ролей подразумевает ненасильственные или хотя бы не только насильственные подходы к решению проблем. Так, рокербой мог вдохновлять целые толпы людей своей музыкой, фиксер и медиа умели договариваться, корпоративный агент использовал деньги и связи. Даже ориентированные на экшен персонажи обладали социальными ресурсами — например, у каждого кочевника был его клан, который мог помочь в случае нужды.

Эти системы не были универсальными — например, тот же клан кочевников зачастую никак не мог помочь в городских конфликтах и корпоративных интригах, вися на персонаже мёртвым грузом. Но всё-таки наличие социальных связей делало игровой процесс разнообразнее: игроки не только воровали и убивали, но и торговались, договаривались и искали компромиссы. Насилие было ограничено и «пряником», и «кнутом» — высокой летальностью системы. Персонаж, лишённый специальных имплантов, мог умереть от одного-двух точных выстрелов. А получение нужных модификаций требовало, опять же, связей с нужными людьми.

Что-то от этой системы в новой игре, видимо, сохранится. Нам предстоит зарабатывать репутацию в бандах, которая, похоже, будет связана с костюмом V. (Интересно, а если нацепить шмотки, не отвечающие статусу,— за них будут «спрашивать»?) Возможно, нужно будет также поддерживать контакты с подпольными врачами и оружейниками, способными снарядить главного героя лучшим оружием и имплантами.

Но старое доброе ультранасилие всё же сыграет важную роль. В геймплейном трейлере игрок принимает максимально миролюбивые решения во всех возможных ситуациях, когда выбор вообще есть, и всё равно к концу 40-минутного видео убивает человек 20-30. Характерно, что от знаменитой летальности оригинала нет ни следа,— и это, пожалуй, хорошая новость. Да и комментатор из геймплейного ролика обещает скорее цельный и взаимосвязанный мир, чем обилие нелетальных возможностей для прохождения. Судя по всему, даже если игра позволит взять какие-то менее боевые классы, чем соло, они будут отражать творческий подход к бою, а не возможность в принципе его избежать.

Роль классов тоже поменяется. В «2020» не было уровней: игрок развивал своему персонажу навыки напрямую. Сам список умений при этом был банальным для своего времени, но отличался обилием частностей. Кроме умения скрытно перемещаться или убедительно врать, в «2020» был, например, навык, отвечавший за то, насколько хорошо герой следит за собой. Не удивительно, что полный список навыков состоял из нескольких десятков пунктов, и запомнить их все было совершенно невозможно. Класс же позволял дополнить эти отдельные способности значимой фишкой, которая работала в первую очередь на отыгрыш: например, рокербой мог собрать вокруг себя революционную толпу.

Но в «2077» класс вообще не выбирается при создании персонажа. Вместо этого он «складывается» из выбранных навыков и может поменяться в процессе игры. Будет ли он вообще в таких условиях давать какие-то способности, как в оригинале, или станет чисто описательной характеристикой наподобие классов в The Elder Scrolls? Пока непонятно.

Другое отличие — изменение системы показателей. Оригинальная Cyberpunk 2020 использовала систему атрибутов и навыков, что было стандартом для той эпохи и остаётся стандартом для современных видеоигр. В грядущей игре общая структура останется прежней, но вот конкретный список показателей, скорее всего, сократится.

Характерно, что на экране создания персонажа нет никаких намёков на «эмпатию». Это был важный параметр в «2020», отражавший то, как долго герой мог оставаться «человеком», несмотря на обилие установленных имплантов. При избытке «железа» персонаж начинал страдать от опасного ментального расстройства — киберпсихоза. Сам по себе этот термин из мира игры никуда не делся — судя по всему, именно киберпсихоз подтолкнул женщину из первого трейлера к убийству. Но кажется, V будет защищаться от этой угрозы иными методами. Как будет раскрыта это важная для настольной системы тема, пока что неизвестно.

Впрочем, какие-то элементы из оригинала могут остаться практически без изменений. Например, «2077» включает систему «жизненного пути» как средства дополнительной кастомизации героя. Эта система подразумевает, что персонаж не «приходит из ниоткуда», а имеет прошлое и собственные цели, которые привели его в Найт-Сити. Эти цели игрок выбирает из определённого списка при создании персонажа, и разработчики уверяют, что тот или иной выбор будет существенно влиять на игру. Такая система была и в настольной версии, где выборов было гораздо больше — фактически там игрок создавал всю биографию своего героя до начала приключений.

А главное, в грядущей видеоигре тоже будет множество имплантов и модулей, которые можно будет установить на персонажа и его оружие. Ведь при всех своих социальных элементах Cyberpunk 2020 оставалась чрезвычайно хабаро-ориентированной системой, большая часть успеха в которой зависела от умения игрока правильно подобрать снаряжение и модификации персонажу. То, что CD Projekt RED делает, по сути, шутер с элементами RPG, наводит на мысль, что эта сторона оригинальной игры будет сохранена — по крайней мере в том, что касается оружия.

* * *

Проект CD Projekt RED выбивается из ряда попыток перенести настольные ролевые игры в виртуальное пространство. Проекты вроде Temple of Elemental Evil, Torment: Tides of Numenera или Pathfinder: Kingmaker с мясом вырывали целые системы из настольных RPG, стараясь дать игроку максимум возможностей, которые были бы у него при игре за столом.

Но Cyberpunk 2077 напоминает скорее Vampire: The Masquerade — Bloodlines. Сохраняя систему в общих чертах и выкинув самые «неудобные» механики, разработчики делают упор на передачу атмосферы, а не на повторение специфического игрового опыта. История V, несомненно, могла бы произойти во вселенной «2020», но, скорее всего, вариантов её развития там было бы несколько больше.