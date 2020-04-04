Final Fantasy 7, Resident Evil 3, Gears Tactics и другие. Семь главных игр апреля

Коронавирус делает своё чёрное дело — релизы переносятся, дисковые версии задерживаются, разработчики сидят по домам и предаются мрачным мыслям. Но некоторые релизы в апреле всё-таки должны состояться. Мы отобрали для вас семь самых любопытных и важных — разумеется, по меркам портала о фантастике!

Resident Evil 3

Когда и где: 3 апреля на PC, PS4 и X1

Что: экшен, хоррор

Перевод: текст

Чего ждать: дорогой линейный экшен на шесть часов. Да, этот ремейк по уровню не дотягивает до второй части. Но это всё ещё крепкий боевик. Не такой пугающий, как последняя номерная часть игры или прошлогодняя RE2, но всё ещё достойный внимания фанатов серии. Просто не ждите от него слишком многого.

В комплекте, кстати, идёт ассиметричный экшен Resident Evil: Resistance, где четвёрка людей противостоит покорившему их учёному в его лаборатории. Злодей расставляет ловушки и натравливает монстров, а героям нужно пройти через три уровня ада, чтобы вырваться на свободу.

Для кого: для тех, кто не пропускает ни одного ААА-релиза.

Final Fantasy VII Remake

Когда и где: 10 апреля на PS4

Что: jRPG

Перевод: нет

Чего ждём: возвращения одной из главных японских игр в таком блеске, какой нам и не снился. Умопомрачительная графика, новые квесты, бои в режиме реального времени… Но — здесь только часть истории, причём до сих пор непонятно, одна из скольких. Отдельно печалит отсутствие перевода: кому в Square Enix пришло в голову, что русскоговорящее население не захочет играть в один из главных блокбастеров года, — загадка. Неужели так трудно было заказать перевод субтитров?

Для кого: для поклонников классики, японских игр и для счастливых обладателей ста гигабайт свободного места на жёстком диске PS4.

Hellpoint

Когда и где: 16 апреля на PC, PS4, X1 и Switch

Что: соулсборн

Перевод: текст, полный

Чего ждём: Dark Souls в космосе, да ещё и с возможностью кооперативного прохождения! Сеттинг обещают необычный, на стыке НФ и оккультизма. Но монстры (в числе которых хватает и Древних Богов™) вам покажутся достаточно «японутыми» в лучших традициях жанра. Мрачняка тоже должно быть на мазершип и маленькую ракету, а без геймпада за РС-версию лучше и не садиться.

Для кого: для тех, кому мало страданий.

Cloudpunk

Когда и где: 23 апреля на PC, позднее на PS4, X1 и Switch

Что: приключения, киберпанк

Перевод: текст

Чего ждём: небольшую инди-игру про мегаполис будущего, эдакий воксельный Лос-Анджелес из «Бегущего». Что будет с геймплеем — ясно не до конца, но львиную долю времени нам предстоит рулить летающей машиной.

Для кого: для тех, кто не находит себе места в ожидании Cyberpunk 2077.

Filament

Когда и где: 23 апреля на PC

Что: головоломка

Перевод: текст

Чего ждём: славную головоломку с сюжетом. Исследуем вроде бы пустой космолёт, прокладываем световые нити, изучаем записи и дневники. Приятно и расслабляюще.

Для кого: для ценителей спокойного геймплея.

Predator: Hunting Grounds

Когда и где: 24 апреля на PC и PS4

Что: ассиметричный экшен

Перевод: полный

Чего ждём: игровое воплощение культового боевика со Шварценеггером — правда, без самого Железного Арни. Есть отряд спецназа, который должен выполнить в джунглях какую-то важную задачу и уйти живым, и есть Хищник, который просто хочет всех поубивать. Инопланетянин уравновешивает численное превосходство врага своими навороченными технологиями вроде невидимости. Спецназ пытается выжить, стреляя в каждый подозрительный куст и обмазываясь грязью. Романтика!

Для кого: для самых ярых поклонников фильма «Хищник».

Gears Tactics

Когда и где: 28 апреля на PC и X1

Что: тактика

Перевод: субтитры

Чего ждём: полноценную часть «Шестерёнок», только на этот раз в новом жанре. Это не продолжение пятой игры — это приквел, который, вероятно, будет с ней связан родственными узами персонажей. В наличии только одиночный режим — никаких PvP и кооперативных прохождений. Игровой процесс в целом напоминает об XCOM, но, разумеется, есть и масса отличий.

Для кого: для фанатов серии и поклонников хороших тактических игр.

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