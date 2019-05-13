Обзор A Plague Tale: Innocence. Подростки против инквизиции

Франция, 1348 год. Юная Амиция, дочь аристократа, счастливо живёт в семейном поместье, пока однажды в их дом не приходит Святая Инквизиция. Церковникам зачем-то позарез нужен маленький брат Амиции — Гуго, славный, но болезненный мальчик. Дома его держали взаперти из-за загадочного недуга, о котором даже Амиция ничего не знает. Теперь дети вынуждены бежать из дома, пока бдительные приспешники инквизиции идут за ними по пятам, а в стране свирепствует «Чёрная смерть» и хозяйничают полчища голодных крыс. Так начинается красивая и жуткая сказка о крысах, чудовищах и людях, что бывают страшнее иных чудовищ.

Жанр: стелс

Разработчик: Asobo Studio

Издатель: Focus Home Interactive

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: текст

Платформы: PC, PS4, Xbox One

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Dishonored (2012)

Brothers: A Tale of Two Sons (2013)



Если вы играли в Dishonored, то прохождение A Plague Tale не раз навеет вам ощущение дежавю. Прятки от стражников, мрачные виды зачумлённого города, стаи крыс, готовых сожрать вас за секунды… Фанатам Корво Аттано все эти элементы будут хорошо знакомы. Но, даже если ребята из Asobo Studio черпали вдохновение извне, в этом случае заимствованное переработали в нечто новое.

Работница пращи и верстака

Начнём хотя бы с того, что Амиция — не профессиональная убийца, а обычная девочка-подросток. Вместо меча или пистолета у неё праща да камни. Унести с собой больше, чем влезает в небольшую сумку, она не может. По ходу дела Амиция обретёт друзей, которые откроют ей секреты алхимии, и к арсеналу девочки добавятся усыпляющие порошки, зажигательные снаряды и приманки для крыс. Но крафт некоторых препаратов стоит чертовски дорого, а ресурсов не так много. Их негде купить — в игре даже денег нет: остаётся только искать серу, селитру и спирт, чтобы мастерить самому. Те же компоненты, что тратятся на полезные порошки, расходуются и на улучшения вроде сумки покрепче (чтобы больше влезло) или бесшумной пращи (чтобы враг не слышал, как ты раскручиваешь очередной камень за его спиной). Приходится экономить, так что раскидываться сонными снарядами направо-налево не получится.

При этом ощущения, что тебя в чём-то ограничивают, нет. Скорее наоборот. Почти любого стражника можно обойти, если отвлечь его брошенным горшком, разбившимся в стороне, и быстро прокрасться мимо, пока тот ищет источник шума. Почти любую крысиную стаю можно не уничтожить, а отогнать — достаточно зажечь рядом факел или жаровню. Крысы не выносят огня и света, а стражники не переживут атаку крыс. Сложите эти два условия — и получится россыпь интересных задачек, у которых зачастую не один способ решения. Мешают по временам лишь баги: когда ты убегаешь от разъярённых врагов, а героиня отказывается перелезать через очередное препятствие и умирает, удовольствия это не добавляет.

Иногда придётся прокрадываться за спиной дозорного, прижавшись к нему почти вплотную, чтобы свет вражеского факела защитил Амицию от голодных грызунов. Иногда придётся разбивать фонари назойливых инквизиторов, чтобы на них набросилась крысиная стая. Иногда врагов предложат безыскусно убивать самому — точным броском камня в голову. А иногда, как ни крути, дальше не пройдёшь без помощи других героев.

Взаимодействие с дружественными персонажами — чуть ли не ключевой аспект Plague Tale. Здесь вы редко будете сами за себя: на попечении у Амиции маленький брат, а по пути (как и положено в сказке) парочка встретит других союзников и помощников. Малыш Гуго не только порадует непосредственным восторгом при виде прыгающих лягушек, но и пролезет туда, куда не сможет Амиция. Смышлёный мальчик не будет капризничать и мешать, если рядом бродит стража, но без присмотра его лучше не оставлять: Гуго разнервничается и захнычет, привлекая ненужное внимание.

Остальные друзья Амиции старше, и хлопот с ними меньше, сплошная польза. Кто-то вскрывает замки, кто-то может подкрасться к инквизиторам со спины и вырубить их парой точных ударов, третий вовремя зажжёт погасшую жаровню, чтобы вас не сожрали крысы. Иные загадки решаются только совместными усилиями: придётся продумать план действий и отдать спутникам грамотные приказы, которые помогут опустить подъёмный мост или активировать хитрую систему противокрысиной защиты.

Гофману и не снилось

Но, пожалуй, куда важнее функциональности спутников то, как Амиция сближается с новыми знакомыми. Через диалоги с ними героиня раскрывается не меньше, чем её друзья. Характеры персонажей не назвать многогранными и сложными, но их добротно прописали чёткими и яркими штрихами, чего хватает, чтобы быстро к ним привязаться. Амиция собирает вокруг себя ученика алхимика, сына кузнеца и двух воришек, и вся эта честнáя компания противостоит, ни много ни мало, Великому Инквизитору (из-за чего происходящее начинает напоминать фэнтезийный роман в жанре young adult). Подростки против инквизиции — звучит смешно, но в сказке, где крысиные лавины пробивают камень, не смотрится абсурдно.

Реализм и сказочность, жестокость и красота в игре сплетаются органично, как нити средневековых гобеленов. Деревенская пастораль соседствует с горами трупов на поле битвы, живописные леса — с застенками инквизиции, которые показывают без цензуры и купюр. Старинные города, замки и деревни, мельницы и просёлочные дороги прорисованы восхитительно. Тут и там разбросаны аутентичные предметы XIV века, о которых предложат прочесть историческую справку; это не целая энциклопедия эпохи, как в Kingdom Come, но интересные факты почерпнуть можно.

По домам хочется бродить, вглядываясь в гобелены на стенах и резьбу на дубовых шкафах. По деревенским дворам хочется бегать, гоняя кур, которые натуралистично паникуют и улепётывают прочь. И тут же, рядом с этой уютной обыденностью, ходит малыш Гуго с мистическим недугом, что лечится лишь эликсиром из алхимической лаборатории… Хотя фэнтезийное допущение в виде алхимических препаратов меркнет на фоне крысиных полчищ, которые здесь имеют мало общего с цивилизованными стайками грызунов в Дануолле.

Забавно, но в игре под названием Plague Tale почти не поминают чуму. Болезнь, которую вызывают крысы, именуют просто «Укус», ведь здешние крысы — скорее мистическая тёмная стихия, нежели реальные звери, повинные в Чёрной Смерти. Они бегут от света и мгновенно сгорают, если тот загонит их в угол. Они собираются в копошащиеся кучи, похожие на крохотные торнадо, и хвостатым вихрем обрушиваются на горящие жаровни, чтобы затушить спасительный для героев огонь. Даже крысиные норы здесь сложены из чёрной мерзости и костей обглоданных людей, здорово напоминая логово Чужих. Так и ждёшь, что в одной наткнёшься на Крысиного Короля, и, конечно, разработчики не забыли вплести в гобелен своей истории аллюзию на этот миф.

Сама Амиция тоже хорошо вписалась в концепт реалистичной сказки. В своих злоключениях девочка пытается видеть захватывающую главу из рыцарского романа. Она даёт себе и спутникам прозвища, достойные войти в легенды (Яростная Мели и Амиция Отважная), она не унывает и заботится о брате как может.

Но время от времени девочка срывается, как сорвалась бы любая девочка-подросток, чья счастливая жизнь превратилась в кошмар, от которого невозможно проснуться. Амиция трогательная и живая, она проходит большой путь от избалованного ребёнка до девушки, которая убивает ради брата, переступает через себя и с треском себя ломает. Вроде классическая история — но то, что ты видел её уже не раз, не мешает с удовольствием следить за очередной вариацией.

Да, эта сказка довольно проста. В ней мало полутонов и моральных дилемм. Хорошие правильные герои противостоят ужасной инквизиции и безжалостным выродкам у неё на службе. Игра не то чтобы поощряет убийства, но местами просто не оставляет иного выбора: есть локации, где прорваться можно только с боем, залив дорогу кровью. Тебя не награждают, если ты предпочтёшь щадить стражников вместо того, чтобы быстро и эффективно расчищать путь пращой. Но если не ждать умопомрачительных поворотов сюжета, вы получите крепкую трогательную историю о взрослении и дружбе.

И о том, что самые голодные крысы не так жестоки и злы, как люди.