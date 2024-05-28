Обзор Killer Klowns from Outer Space: The Game. А клоуны остались

Асимметричные мультиплеерные экшены так и не стали народным жанром. Однако они нашли своего пользователя и появляются на цифровых прилавках с определённой регулярностью. С 4 июня монструозные космические клоуны из Killer Klowns from Outer Space: The Game открывают охоту на жителей тихого американского городка, похожего на Твин-Пикс, а скорее — на Дерри.

Жанр: мультиплеерный экшен от третьего лица

Разработчик: IllFonic, Teravision Games

Издатель: IllFonic Publishing

Возрастной рейтинг: 17+

Перевод: отсутствует

Платформы: Windows, PS4, PS5, X-One, Xbox X|S

Играли на: PC

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В конце 1980-х студия Metro Goldwyn Mayer выпустила фильм «Клоуны-убийцы из космоса». Этот снятый за гроши комедийный ужастик принёс создателям прибыль и известность, став культовым в узких кругах. Вот и разработчики из IllFonic и Teravision Games для создания сетевого экшена Killer Klowns вдохновились именно им.

С первоисточником поработали добросовестно. Для консультативной поддержки были приглашены братья Чиодо — режиссёры и продюсеры оригинала. Композитор фильма Джон Массари написал для игры музыку, и пусть его мрачные мелодии не западают в душу надолго, настроение они создают. Бережно воссозданы декорации и персонажи. И, что особенно важно при работе с кинолицензией, некоторые эпизоды и находки сценаристов фильма работают на игровую механику. Так, один из классов клоунов, Следопыт, водит на поводке собачку, скрученную из трубчатых воздушных шариков, — всё как в кино. И тварюшка исправно помогает пришельцу обнаруживать землян.

Игроку, ворвавшемуся в Killer Klowns без предварительной подготовки, грозят разочарование и унижение. У игры невысокий порог вхождения, но сложные условия победы и масса геймплейных нюансов. Ознакомиться с текстовым туториалом стоит в обязательном порядке.

Так, земляне не могут попросту перебить клоунов — получится лишь оглушить пришельца на время или отвлечь. Причём огнестрельное оружие в городке — редкость, полагаться приходится на обрезки труб и прочие тяжёлые предметы. Ещё можно чем-нибудь швырнуть в инопланетянина, это слегка умерит его охотничий задор. Если хорошенько прицелиться, то можно поразить уязвимое место ряженого монстра — точный бросок бейсбольным мячом в мерзкий красный нос произведёт эффект боксерского нокаута. Но в большинстве случаев нужно прятаться и убегать, благо земляне ловчее, чем пришельцы, и могут, к примеру, неожиданно для врага сигануть в открытое окно.

Обитатели городка одержат победу в матче, если успешно сделают ноги из охотничьих угодий клоунов — это и элегантнее, и веселее, чем открытая борьба. Способов спасения несколько, все они непростые и требуют соблюсти сразу несколько условий, собрать определённые предметы и выполнить опасные задачи. К примеру, чтобы сбежать на лодке, нужно найти канистру с топливом и детали двигателя. И вмещает лодка всего троих из семи героев. Здесь работает интересная механика людского эгоизма. Забравшись в моторку, можно рискнуть и подождать одного-двух земляков, захватив их с собой. А можно сразу рвануть прочь из гиблого места с противным хохотом выжившего проходимца.

Если горожане обнаружат и активируют портал, то один из них должен оставаться за пультом управления, пока другие спасаются. Выход через туннель завален баррикадами, и его сперва нужно расчистить, что с высокой вероятностью привлечёт чудовищ. Но самый адреналиновый способ спасения появляется за 30 секунд до Клоунапокалипсиса — активации ОМП адских циркачей. В городок врывается фургончик мороженщика, он сразу отображается на карте, и туда нужно нестись со всех ног, ведь это последний шанс. Такие эпизоды играются действительно напряжённо.

Преуспев на охоте, клоуны-убийцы могут казнить пойманных землян (включается ролик с Клоуналити, жаль, что анимация повторяется), а ещё им доступен иной вариант — покончить со всеми разом. Для этого нужно зарядить несколько генераторов, помещая на крюки коконы с телами людей. Волна убийственной энергии прокатится по городку, и пришельцы выиграют матч. К тому же, вставив коконы в генераторы, команда монстров вскоре получает весомую поддержку — по карте начинают шнырять прислужники клоунов, мелкие роботы, подающие сигналы тревоги при виде людей и пытающиеся задержать тех, кто выжил. Так что выбор за игроком: охотиться в полумраке, вслушиваясь в каждый звук (шум удобно отображается на экране), или заняться инопланетным вариантом конца света.

Требования жанра — асимметричность команд — в Killer Klowns соблюдены строго и с похвальной выдумкой. Цели, методы, тактические приёмы и численность противоборствующих сторон максимально отличаются, игра за клоунов и горожан приносит совершенно разные впечатления.

Соотношение соперников, три пришельца на семь человек, было выведено в результате множества правок и в процессе разработки неоднократно изменялось. Если живых игроков не хватает, игра предлагает добавить вместо них ботов. Возникает проблема: ИИ нещадно тупит, женщина в спортивной куртке попросту сама подходит к паре клоунов-убийц и останавливается как вкопанная. Видимо, хочет полюбоваться, как циркачи складируют тела. Но главное не это. В Killer Klowns очень важно взаимодействие. Пришельцам стоит сразу решить, заниматься ли подготовкой Клоунапокалипсиса или перебить людишек по старинке. А для горожан даже подготовлен Meeting Point, где они могут встретиться и перегруппироваться, вдобавок визит в место сбора ненадолго покажет на карте все точки интереса. Вывод прост: игра раскрывается лишь с участием десяти игроков, безо всякого ИИ.

Выслеживание, стелс и собирательство (можно войти в каждый дом и обшарить его) выполнены неплохо, процесс увлекает. Но когда дело доходит до экшена, становится уже не так весело. Мощь земного оружия чувствуется слабо, мелкий робот-слуга, получив пару пуль 38-го калибра, поискрит несколько секунд и вновь вернётся в строй. А патронов всегда мало. Лазером клоуна жарить землянина нужно вообще секунд десять, не выпуская из прицела. В рукопашной схватке всё ещё печальнее. Противники мечутся, как безумные хорьки, бейсбольные биты и клоунские молотки проходят сквозь друг друга, и падает тот, у кого просто закончились очки здоровья. Ощущение минимального импакта не помешало бы.

Также смущает всего одна карта (на релизе обещают пять). Локация большая, точки интереса разбросаны случайным образом, лута для выживших землян всегда в достатке. Но хочется увидеть ещё что-нибудь кроме ночного американского райцентра.

Процесс оживляют старые добрые мини-игры, которые в кои-то веки пришлись к месту. Клоун, подстреленный охотничьей дробью, скорее встанет на ноги, если пользователь будет быстро нажимать нужную клавишу. Повис на плечах вредный мелкий робот — лихорадочно жмём на две кнопки поочерёдно. А если вы в роли горожанина прячетесь от пришельцев в деревянном ящике, то, чтобы сохранить тишину, придётся проходить одну за одной мини-игры в духе «останови бегущую стрелку в нужном секторе». Такие забавы не кажутся лишними, ведь за 20-минутный матч драйва будет не то чтобы много.

Последняя версия движка Unreal держится на крепком среднем уровне, а картинка, что интересно, в версии для прессы гораздо приятнее, чем в недавних роликах.

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С немалой долей вероятности Killer Klowns пройдёт мимо массового игрока. Этому проекту нужно точное попадание в аудиторию, случайным бездельникам здесь не место. А та самая аудитория немногочисленна: поклонники неординарного мультиплеера и седобородые любители оригинального кино. Игра может как привлечь новыми механиками и ярким сеттингом, так и оттолкнуть условностями в правилах и нехваткой контента.