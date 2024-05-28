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    #во что поиграть #обзор игры

    Обзор Killer Klowns from Outer Space: The Game. А клоуны остались

    28 мая 2024
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    28.05.2024
    6540
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    #во что поиграть #обзор игры
    Обзор Killer Klowns from Outer Space: The Game. А клоуны остались 6

    Асимметричные мультиплеерные экшены так и не стали народным жанром. Однако они нашли своего пользователя и появляются на цифровых прилавках с определённой регулярностью. С 4 июня монструозные космические клоуны из Killer Klowns from Outer Space: The Game открывают охоту на жителей тихого американского городка, похожего на Твин-Пикс, а скорее — на Дерри.

    Жанр: мультиплеерный экшен от третьего лица
    Разработчик: IllFonic, Teravision Games
    Издатель: IllFonic Publishing
    Возрастной рейтинг: 17+
    Перевод: отсутствует
    Платформы: Windows, PS4, PS5, X-One, Xbox X|S
    Играли на: PC
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    В конце 1980-х студия Metro Goldwyn Mayer выпустила фильм «Клоуны-убийцы из космоса». Этот снятый за гроши комедийный ужастик принёс создателям прибыль и известность, став культовым в узких кругах. Вот и разработчики из IllFonic и Teravision Games для создания сетевого экшена Killer Klowns вдохновились именно им.

    С первоисточником поработали добросовестно. Для консультативной поддержки были приглашены братья Чиодо — режиссёры и продюсеры оригинала. Композитор фильма Джон Массари написал для игры музыку, и пусть его мрачные мелодии не западают в душу надолго, настроение они создают. Бережно воссозданы декорации и персонажи. И, что особенно важно при работе с кинолицензией, некоторые эпизоды и находки сценаристов фильма работают на игровую механику. Так, один из классов клоунов, Следопыт, водит на поводке собачку, скрученную из трубчатых воздушных шариков, — всё как в кино. И тварюшка исправно помогает пришельцу обнаруживать землян.

    Игроку, ворвавшемуся в Killer Klowns без предварительной подготовки, грозят разочарование и унижение. У игры невысокий порог вхождения, но сложные условия победы и масса геймплейных нюансов. Ознакомиться с текстовым туториалом стоит в обязательном порядке.

    Обзор Killer Klowns from Outer Space: The Game. А клоуны остались

    Люди выглядят не так эффектно, как клоуны, но играть за них, пожалуй, веселее / IllFonic Publishing

    Так, земляне не могут попросту перебить клоунов — получится лишь оглушить пришельца на время или отвлечь. Причём огнестрельное оружие в городке — редкость, полагаться приходится на обрезки труб и прочие тяжёлые предметы. Ещё можно чем-нибудь швырнуть в инопланетянина, это слегка умерит его охотничий задор. Если хорошенько прицелиться, то можно поразить уязвимое место ряженого монстра — точный бросок бейсбольным мячом в мерзкий красный нос произведёт эффект боксерского нокаута. Но в большинстве случаев нужно прятаться и убегать, благо земляне ловчее, чем пришельцы, и могут, к примеру, неожиданно для врага сигануть в открытое окно.

    Обитатели городка одержат победу в матче, если успешно сделают ноги из охотничьих угодий клоунов — это и элегантнее, и веселее, чем открытая борьба. Способов спасения несколько, все они непростые и требуют соблюсти сразу несколько условий, собрать определённые предметы и выполнить опасные задачи. К примеру, чтобы сбежать на лодке, нужно найти канистру с топливом и детали двигателя. И вмещает лодка всего троих из семи героев. Здесь работает интересная механика людского эгоизма. Забравшись в моторку, можно рискнуть и подождать одного-двух земляков, захватив их с собой. А можно сразу рвануть прочь из гиблого места с противным хохотом выжившего проходимца.

    Обзор Killer Klowns from Outer Space: The Game. А клоуны остались 1

    На карте нашлось место и пристани, и парку развлечений, и жилым домам. Но карта до релиза одна-единственная! / IllFonic Publishing

    Если горожане обнаружат и активируют портал, то один из них должен оставаться за пультом управления, пока другие спасаются. Выход через туннель завален баррикадами, и его сперва нужно расчистить, что с высокой вероятностью привлечёт чудовищ. Но самый адреналиновый способ спасения появляется за 30 секунд до Клоунапокалипсиса — активации ОМП адских циркачей. В городок врывается фургончик мороженщика, он сразу отображается на карте, и туда нужно нестись со всех ног, ведь это последний шанс. Такие эпизоды играются действительно напряжённо.

    Преуспев на охоте, клоуны-убийцы могут казнить пойманных землян (включается ролик с Клоуналити, жаль, что анимация повторяется), а ещё им доступен иной вариант — покончить со всеми разом. Для этого нужно зарядить несколько генераторов, помещая на крюки коконы с телами людей. Волна убийственной энергии прокатится по городку, и пришельцы выиграют матч. К тому же, вставив коконы в генераторы, команда монстров вскоре получает весомую поддержку — по карте начинают шнырять прислужники клоунов, мелкие роботы, подающие сигналы тревоги при виде людей и пытающиеся задержать тех, кто выжил. Так что выбор за игроком: охотиться в полумраке, вслушиваясь в каждый звук (шум удобно отображается на экране), или заняться инопланетным вариантом конца света.

    Обзор Killer Klowns from Outer Space: The Game. А клоуны остались 2

    На арене конец отдельно взятого городка! / IllFonic Publishing

    Требования жанра — асимметричность команд — в Killer Klowns соблюдены строго и с похвальной выдумкой. Цели, методы, тактические приёмы и численность противоборствующих сторон максимально отличаются, игра за клоунов и горожан приносит совершенно разные впечатления.

    Обзор Killer Klowns from Outer Space: The Game. А клоуны остались 3

    Finish him! Klownality! / IllFonic Publishing

    Соотношение соперников, три пришельца на семь человек, было выведено в результате множества правок и в процессе разработки неоднократно изменялось. Если живых игроков не хватает, игра предлагает добавить вместо них ботов. Возникает проблема: ИИ нещадно тупит, женщина в спортивной куртке попросту сама подходит к паре клоунов-убийц и останавливается как вкопанная. Видимо, хочет полюбоваться, как циркачи складируют тела. Но главное не это. В Killer Klowns очень важно взаимодействие. Пришельцам стоит сразу решить, заниматься ли подготовкой Клоунапокалипсиса или перебить людишек по старинке. А для горожан даже подготовлен Meeting Point, где они могут встретиться и перегруппироваться, вдобавок визит в место сбора ненадолго покажет на карте все точки интереса. Вывод прост: игра раскрывается лишь с участием десяти игроков, безо всякого ИИ.

    Выслеживание, стелс и собирательство (можно войти в каждый дом и обшарить его) выполнены неплохо, процесс увлекает. Но когда дело доходит до экшена, становится уже не так весело. Мощь земного оружия чувствуется слабо, мелкий робот-слуга, получив пару пуль 38-го калибра, поискрит несколько секунд и вновь вернётся в строй. А патронов всегда мало. Лазером клоуна жарить землянина нужно вообще секунд десять, не выпуская из прицела. В рукопашной схватке всё ещё печальнее. Противники мечутся, как безумные хорьки, бейсбольные биты и клоунские молотки проходят сквозь друг друга, и падает тот, у кого просто закончились очки здоровья. Ощущение минимального импакта не помешало бы.

    Обзор Killer Klowns from Outer Space: The Game. А клоуны остались 4

    Обрезок трубы может продлить жизнь / IllFonic Publishing

    Также смущает всего одна карта (на релизе обещают пять). Локация большая, точки интереса разбросаны случайным образом, лута для выживших землян всегда в достатке. Но хочется увидеть ещё что-нибудь кроме ночного американского райцентра.

    Процесс оживляют старые добрые мини-игры, которые в кои-то веки пришлись к месту. Клоун, подстреленный охотничьей дробью, скорее встанет на ноги, если пользователь будет быстро нажимать нужную клавишу. Повис на плечах вредный мелкий робот — лихорадочно жмём на две кнопки поочерёдно. А если вы в роли горожанина прячетесь от пришельцев в деревянном ящике, то, чтобы сохранить тишину, придётся проходить одну за одной мини-игры в духе «останови бегущую стрелку в нужном секторе». Такие забавы не кажутся лишними, ведь за 20-минутный матч драйва будет не то чтобы много.

    Последняя версия движка Unreal держится на крепком среднем уровне, а картинка, что интересно, в версии для прессы гораздо приятнее, чем в недавних роликах.

    Обзор Killer Klowns from Outer Space: The Game. А клоуны остались 5

    ***06 – Лунный свет сквозь ветви выглядит вполне себе симпатично / IllFonic Publishing

    * * *

    С немалой долей вероятности Killer Klowns пройдёт мимо массового игрока. Этому проекту нужно точное попадание в аудиторию, случайным бездельникам здесь не место. А та самая аудитория немногочисленна: поклонники неординарного мультиплеера и седобородые любители оригинального кино. Игра может как привлечь новыми механиками и ярким сеттингом, так и оттолкнуть условностями в правилах и нехваткой контента. 

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