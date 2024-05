Обзор Killer Klowns from Outer Space: The Game. А клоуны остались

Асимметричные мультиплеерные экшены так и не стали народным жанром. Однако они нашли своего пользователя и появляются на цифровых прилавках с определённой регулярностью. С 4 июня монструозные космические клоуны из Killer Klowns from Outer Space: The Game открывают охоту на жителей тихого американского городка, похожего на Твин-Пикс, а скорее — на Дерри.

Жанр: мультиплеерный экшен от третьего лица

Разработчик: IllFonic, Teravision Games

Издатель: IllFonic Publishing

Возрастной рейтинг: 17+

Перевод: отсутствует

Платформы: Windows, PS4, PS5, X-One, Xbox X|S

Играли на: PC

Похоже на: Left 4 Dead -+- Predator: Haunting Grounds -+- Friday the 13th: The Game -+- Dead by Daylight