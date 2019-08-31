Обзор Man of Medan: клаустрофобный хоррор от создателей «Дожить до рассвета»

Четверо молодых людей запрыгивают в катер и отчаливают в Тихий океан. У них есть всё, чтобы с огоньком провести отпуск: солидные запасы алкоголя, оборудование для дайвинга и суровая, но привлекательная девушка-капитан. Но весёлое приключение, как заведено, оборачивается кошмаром, и вскоре герои оказываются на борту корабля-призрака, бесследно сгинувшего 70 лет назад. Отчаянная борьба за выживание начинается…

Основано на реальных ужасах

Жанр: хоррор, интерактивный фильм

Разработчик: Supermassive Games

Издатель: Bandai Namco Entertainment

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: полный

Платформа: PC, PS4, X1

Играли на: PC

Похоже на:

игра «Дожить до рассвета»

фильм «Корабль-призрак»

сериал «Сумеречная зона»

антология «Террор»

Британская студия Supermassive Games начинала с DLC для платформера LittleBigPlanet и бюджетных игр по мотивам «Доктора Кто» и «Прогулок с динозаврами». Но в 2015 году она неожиданно вырвалась в высшую лигу с интерактивным фильмом ужасов «Дожить до рассвета»: непредсказуемая и захватывающая история про группу подростков, застрявших в жутком поместье в горах, стала фаворитом у стримеров и хитом продаж.

Почуяв запрос на кинематографичные хоррор-игры, Supermassive не стали ограничиваться рамками одного-единственного сюжета и замахнулись на целую антологию. Этот формат уже давно и успешно вписал себя в анналы жанра, от сборников рассказов Эдгара По до незабвенных сериалов «Сумеречная зона», «Байки из склепа» и «Американская история ужасов». Каждый эпизод представляет собой небольшую законченную историю в том или ином сеттинге. И Man of Medan — первая игра в цикле The Dark Pictures — посвящена байкам о кораблях-призраках.

Примечательно, что на этот раз сценаристы Ларри Фессенден и Грэм Резник решили отталкиваться от реально существующих городских легенд. Так, в газетных заметках 1948 года упоминается грузовой корабль SS Ourang Medan (в переводе с малайского — «Человек из Медана»), подавший путаный сигнал бедствия недалеко от Суматры. Прибывшие спасатели обнаружили трупы команды — без видимых повреждений, но с лицами, застывшими в немом крике ужаса. Расследование оборвалось, так и не начавшись: теплоход неожиданно загорелся и унёс свои зловещие тайны в пучину, а все свидетельства о его существовании исчезли из портовых записей.

Чрезвычайно перспективная завязка для хоррора — и Supermassive стараются выжать из неё максимум жути. Горе-путешественников поджидают акулы и пираты, каркас затонувшего бомбардировщика, скелет о двух головах, призрачная медсестра, культисты в черных балахонах и маленький детский гробик, завёрнутый в американский флаг. Интрига закручена действительно лихо, и Фессенден с Резником умело пускают игрокам пыль в глаза. Но окончательная разгадка, увы, разочаровывает своей простотой: любой «насмотренный» фанат жанра раскроет секрет «Медана» в первые десять минут. По правде говоря, многие твисты «Дожить до рассвета» тоже можно было просчитать заранее, но та история строилась сразу на трёх таинственных происшествиях — Man of Medan же обходится всего одним.

(Не) один в темноте

Хотелось бы, конечно, удержаться от сравнений нового хоррора Supermassive с их предыдущим хитом, но это едва ли возможно: Man of Medan воспроизводит «Дожить до рассвета» практически во всём, от игровых механик до подачи сюжета. Как и в прошлый раз, история начинается с пролога про двух заведомо обречённых героев, а заканчивается нарезкой смертей всех ребят, которым под вашим чутким руководством не повезло дотянуть до конца. И да, каждого из основных персонажей можно довести до финала или бесславно уничтожить.

Геймплей по-прежнему держится на трёх китах: диалоговых сценах с возможностью морального выбора, напряжённых QTE-погонях и неторопливом блуждании по тёмным локациям в поисках зацепок и скримеров. Фирменный «эффект бабочки» (интерфейс, отслеживающий непредсказуемые последствия принятых решений), вспышки с видениями будущего и база данных улик попросту перерисованы под новый сеттинг. А вставки между эпизодами опять обеспечивает загадочный джентльмен в костюме, который то и дело ломает четвёртую стену и комментирует решения игрока. Кстати, убийство всех протагонистов он встретит с особым восторгом!

И, конечно же, начальные титры сопровождает очередная красивая рок-баллада про смерть.

Вторично? Ещё как. Но стоит ли ломать то, что и так успешно работает? Благо жанр интерактивных фильмов ужасов не то чтобы перенасыщен, и каждая функциональная комбинация механик в нём на вес золота. К тому же Man of Medan идёт на шаг дальше конкурентов и предшественников, предлагая игрокам сразу два многопользовательских режима!

С «Киновечеринкой» всё довольно просто: команда из двух-пяти друзей усаживается перед одним монитором, закрепляет за собой персонажей и затем поочерёдно проходит связанные с ними эпизоды.

Но по-настоящему игра раскрывается в онлайн-кооперативе на двоих, где каждый одновременно погружается в сюжет — с точки зрения разных героев. Во многих сценах параллельно разворачивается сразу несколько событий, и потому значительный пласт истории в одиночной кампании попросту останется за кадром. Мультиплеер же даёт каждому пользователю свой уникальный опыт — который потом очень интересно сравнивать и обсуждать! К примеру, в начале один персонаж отправляется исследовать затонувший самолёт с аквалангом, а другой остаётся наверху и обеспечивает сохранность катера. Диалоги же фактически «отыгрываются» вживую, и каждый из участников волен выбирать свои реплики и направлять ход разговора.

И часто это не просто формальность. Основные повороты интриги установлены достаточно жестко, но путь между ними весьма ветвистый и зависит от множества факторов. Умудрились поссориться с сопартийцами? В нужный момент они навряд ли придут вам на выручку. Собрали достаточно улик, чтобы узнать название корабля и его груз? Эта информация наверняка окажется полезной при попытках связаться с береговой охраной. Один из выживших и вовсе может попробовать отколоться от группы в первой трети игры — и успех или неудача его вылазки кардинальным образом скажутся на развязке.

Жесть как она есть

К сожалению, при всей доступной вариативности Man of Medan регулярно спотыкается об ограничения выбранного сеттинга. «Дожить до рассвета» постоянно бросала игроков в новые зрелищные локации: живописный горный утёс, заснеженная чаща, уютное поместье с камином и кинотеатром, разрушенная лечебница, подземный старый отель, обвалившаяся шахта… Новая же игра примерно на треть короче (среднее прохождение занимает четыре-пять часов), и большая её часть разворачивается в поеденных ржавчиной интерьерах корабля. Бесконечные одинаковые коридоры, полупустые ангары да уставные армейские бараки — такая обстановка быстро приедается и утомляет. Правда, стоит отдать Supermassive должное — разработчики мастерски нагнетают атмосферу при помощи света, шумов, лязгов и искажённых ракурсов: жестяной мир «Медана» то и дело кренится, грозя уйти у выживших из-под ног.

Более того, однотипность декораций здорово обыграна в одном из самых жутких эпизодов игры, когда двое героев оказываются вроде бы в одном и том же коридоре, но при этом не видят друг друга, а все попытки выбраться возвращают их обратно. Что это, пространственно-временная петля? Кошмарный сон? Или что-то ещё более страшное? Авторы блестяще подстёгивают паранойю игроков и заставляют их сомневаться в реальности происходящего, чтобы затем в самый неподходящий момент подбросить моральную дилемму. Вот, кажется, товарищ попал в беду — но так ли это на самом деле или же обитатели корабля заманивают тебя в ловушку?

Man of Medan действительно впечатляет. Это крепкий и драматичный хоррор от людей, искренне любящих жанр ужасов и на редкость въедливых в деталях. В то же время ветеранам «Дожить до рассвета» новый релиз Supermassive наверняка покажется несколько пресным и бюджетным. Контента здесь меньше, интрига проще, кульминации откровенно недостаёт зрелищности — в любой из концовок. Впрочем, высокая вариативность и возможность (пере)пройти игру с точки зрения разных персонажей в мультиплеере гарантируют Man of Medan долгую жизнь как минимум в кругу стримеров. Не стоит забывать, что это лишь первый эпизод в антологии The Dark Pictures. А значит, у разработчиков есть возможность в реальном времени проводить работу над ошибками и пробовать новые поджанры хоррора — что-нибудь да наверняка придётся по душе лично вам. Браться ли за каждую историю по мере их выхода или лучше подождать релиза всего цикла целиком? Решение за вами. Но бойтесь: у каждого выбора здесь есть свои последствия…