Обзор Marvel’s Avengers. Мстители, общий сбор лута!

Square Enix создавала Marvel’s Avengers с явным прицелом на успех и долгое счастливое будущее. Две однозначно талантливые студии разработки, популярная на фоне отгремевших блокбастеров франшиза, эксклюзивная коллаборация с Человеком-пауком для обладателей PS4, сладостные обещания кинематографического опыта и бесплатных обновлений в течение многих и многих лет — все это должно было зарядить фанатов комиксов и MCU на расставание со своими деньгами и свободным временем. Но после нескольких часов, проведенных в релизной версии игры, закрадывается подозрение, что Marvel’s Avengers вполне может быть уготована незавидная судьба Anthem.

Гоп-компания

Marvel’s Avengers Жанр: приключенческий экшен

Разработчик: Crystal Dynamics, Eidos Montreal

Издатель: Square Enix

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: звук и текст

Платформа: PC, X1, PS4

Играли на: PS4

Похоже на:

Destiny

Anthem

Хуже всего то, что в Marvel’s Avengers есть замечательное, многообещающее начало, которое показывает, чем могли бы быть «Мстители», не мечтай Square Enix о собственной игре-сервисе. Главным героем истории становится юная Камала Хан, которая побеждает в конкурсе фанфиков и отправляется в Сан-Франциско на «День Мстителей» — большой праздник тщеславия супергеройской команды. Милое вступление, где подросток ходит по парку развлечений, встречается со своими любимыми героями, ищет пасхалки и пытается выиграть комиксы для попадания в VIP-ложу, до краёв наполнено любовью к первоисточнику, многочисленными отсылками и юмором. Во время нападения Таскмастера на мост Золотые Ворота Marvel’s Avengers напоминает об еще одной сильной стороне киновселенной, демонстрируя динамичный, разнообразный и качественный экшен за каждого из пяти членов отряда — Капитана Америку, Чёрную Вдову, Железного человека, Халка и Тора. Счастье, однако, длится недолго — терригеновый двигатель корабля Мстителей взрывается, тысячи жителей города погибают или обращаются в нелюдей (так стали называть людей, получивших суперсилы в результате теракта), а вчерашние любимчики, не выдержав обвинений, объявляют о роспуске.

Спустя пять лет Камала Хан, обретшая способность к полиморфии и ставшая Мисс Марвел, жаждет узнать, что же произошло в тот злополучный день. Вся дальнейшая история посвящена тому, как наша очаровательная, но излишне наивная девочка пытается воссоединить Мстителей. А заодно остановить зловещую корпорацию AIM, возглавляемую Джорджем Тарлтоном, более известным как МОДОК.

Первые несколько миссий Marvel’s Avengers действительно удались. Эти предельно линейные и яркие эпизоды напоминают Tomb Raider и Marvel’s Spider-Man — во многом из-за способностей героини, которой приходится много прыгать через пропасти, используя свои гибкие конечности. Мы попадаем на тот самый упавший корабль, встречаем одичавшего от горя Брюса Беннера в облике Халка, Тони Старка, уединившегося в старом поместье, ищем следы остальных пропавших Мстителей и как бы между делом дерёмся — основное время уходит на исследование уровней, диалоги и кат-сцены.

Но уже в середине девятичасовой сюжетной кампании Marvel’s Avengers достают из кармана многопользовательский кукиш, основательно разбавляя постановочные задания за разных героев абсолютно безликими и занудными миссиями, заточенными под кооперативное прохождение.

Складывается ощущение, что на определённом этапе Crystal Dynamics планировала всё-таки сделать полноценный однопользовательский режим, но желания издателя пошли наперекор творческой задумке. В результате некоторым героям попросту не уделили достаточно внимания — Тор и Капитан Америка появляются буквально под самый занавес, и за них даже не дают толком поиграть.

Скомканная история и неравномерное распределение экранного времени не даёт раскрыться и фирменной химии между Мстителями. Сложные взаимоотношения Брюса Беннера со своим альтер эго, эгоцентризм и саркастичность Тони Старка, самонадеянность и вспыльчивость Тора, уравновешенность и спокойствие Чёрной Вдовы — всё это здесь есть, но в преступно малых дозах, а главное — игра не рассказывает ничего сверх того, что уже было в фильмах. По поводу непростых взаимоотношений между супергероями и долгой истории их совместного существования авторам попросту нечего сказать. За всю кампанию здесь есть только одна драматичная и яркая сцена идеологического конфликта между Железным человеком и Халком, которая разрешается буквально за две минуты детской непосредственностью Мисс Марвел.

Впрочем, это не главная проблема одиночного режима. Авторы как будто стесняются использовать весь невероятный пласт возможностей, которые предлагает вселенная Marvel. Здесь практически нет знаковых локаций и всего четыре босса-злодея, а из тысяч возможных отсылок сценаристы ограничились прямолинейными референсами к киновселенной.

И это обидно, ведь с задачей передать характер и стиль ведения боя каждого Мстителя авторы справились весьма достойно. Формально герои управляются одинаково и даже некоторые их удары и комбинации дублируются, не говоря уже о том, что по сути они взаимозаменяемы. Например, предполагается, что лекарем в команде должна выступать Камала Хан с её суперспособностью, но практически у всех героев навыки поддержки через прокачку можно модифицировать оздоровительными эффектами. Но благодаря специальным способностям и правильной визуальной презентации все бойцы ощущаются именно так, как им положено, —Тони Старк резво летает по небу и стреляет из репульсоров, Тор использует силу грома и крушит врагов своим тяжеленным молотом, а Халк зелёными кулачищами вколачивает неприятелей в землю.

Какого-то особенного мастерства или глубокого командного взаимодействия, как в Destiny, здесь не требуется — вовремя уклоняйся, комбинируй удары да применяй навыки. Воплощая мечту каждого фаната — залезть в шкуру любимого героя, Marvel’s Avengers хотя бы на какое-то время увлекает, прежде чем окунуть игрока в тоскливую рутину, которая ждет его после прохождения сюжетной кампании.

Халк лутаться!

За финальными титрами, жирно намекающими на продолжение, игрока ждёт «Инициатива „Мстители“» — набор кооперативных миссий разного уровня сложности, которые отличаются разве что текстом брифинга. В этот момент творение Crystal Dynamics превращается в тот самый злополучный гринд-шутер с примитивным циклом: заработать экипировку более высокого уровня, чтобы получать задания ещё более высокого уровня, а потом повторять это до наступления эры Альтрона. Пресыщение наступает стремительно, ведь воевать здесь приходится только с безликими роботами, которых от силы наберётся с десяток разновидностей. Мнимое разнообразие поддерживается разве что перекрашиванием противников и появлением у них раздражающих способностей вроде элементального урона или кинетического щита.

Единственное заметное достижение Marvel’s Avengers на сессионном поприще заключается в том, что они смогли не повторить ошибку Anthem с её скупой генерацией бесполезного шмота. Разноцветный лут здесь отсыпают от души, но какой-то большой отрады в этом нет — на персонажах по понятным причинам надетые предметы не отображаются, эпические и легендарные вещи особых преимуществ в бою не дают, а единственным заметным изменением в сражении становится лишь наносимый урон.

Во всём прочем Marvel’s Avengers собрали бинго самых заурядных игр-сервисов: бесконечные повторяющиеся ежедневные задания, однотипные квесты от фракций с наградами, десятки непонятных ресурсов для улучшения экипировки, внутриигровой магазин с горой платных костюмчиков и медленно прокачивающийся боевой пропуск — отдельный для каждого из шести героев.

Работает это всё так же вяло, как и играется. Матчмейкинг работает через пень-колоду, а здешнюю, пусть и неплохую, картинку попросту не вывозит посредственная оптимизация. На базовых консолях сейчас играть с комфортом практически нереально — счётчик кадров на открытых пространствах регулярно падает до пары десятков даже с учетом динамического разрешения, а сама игра с лёгкостью может вылететь или зависнуть прямо во время очередного задания. Со старшими версиями дела обстоят немногим лучше: на PS4 Pro и Xbox One X у пользователей есть возможность выбрать один из режимов рендеринга — «Производительность» или «Качество», но игра посредственно работает в 4К и приемлемо ведёт себя разве что в Perfomance Mode на консоли Microsoft. И даже там заявленные 60 кадров в секунду при разрешении в 1080p увидеть удаётся не всегда. Про дебри бесконечных загрузочных экранов и говорить как-то стыдно — иногда экран с подсказками ты видишь дольше, чем проходит очередной забег. Может, стоило отложить релиз ещё на пару месяцев?