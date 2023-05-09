Во что поиграть? Настольные игры мая 2023

В мае мы отмечаем День Победы и радуемся длинным выходным, которые, помимо шашлыков, можно проводить и за настольными играми (особенно при плохой погоде). На выбор множество новинок разных жанров: отправьтесь в космос, средневековье или сказочный лес, станьте правителем королевства, фотографом или псом-детективом, разыграйте события 1918 года или заключите сделку с дьяволом.

Обет. Хроники завоеваний и изгнаний

Коротко: стратегия с механикой наследия о завоевании власти в королевстве

Количество игроков: 1–6

Время игры: 45–150 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.9

О чём? О многовековой истории фэнтезийного королевства, в котором постоянно идёт борьба за власть, плетутся политические интриги, а глава королевства всё время ожидает ножа в спину.

Геймплей: «Обет» — стратегия с механикой наследия от авторов игры «Корни». Один из игроков в первой партии становится канцлером, уже сидящим на троне, его задача — там удержаться. Остальные берут на себя роли изгнанников, желающих либо свергнуть канцлера, либо овладеть мистическими знаниями и стать ясновидцами. Можно даже стать верными вассалами канцлера и наблюдать за соперничеством со стороны, преследуя при этом свои цели.

В процессе кампании участники меняют внешний вид земель и формируют колоды карт в зависимости от результатов предыдущих партий. История королевства развивается и идёт именно по проторённому вами пути: игроки буквально творят историю мира.

Сделка с дьяволом

Коротко: юморная смесь экономической стратегии с механикой скрытых ролей

Количество игроков: 4

Время игры: 80–160 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.2

О чём? Игроки — правители в типичном фэнтези-средневековье. Им необходимо строить величественные здания в своём королевстве, чтобы привести его к эпохе архитектурного ренессанса. Для успешного строительства нужны ресурсы. Чтобы их добыть, придётся торговаться с другими игроками. Только вот среди них скрывается сам дьявол, который очень хочет получить за золото и камень частичку души!

Геймплей: экономическая стратегия со скрытыми ролями — нечастый гость на игровых столах. Мало нам самого чёрта, среди четырёх игроков есть ещё и культист, который только рад заложить свою продажную душонку. Приходится торговаться вслепую, пытаясь вычислить, кто есть кто. А особо подозрительные рискуют навлечь на себя Святую Инквизицию!

Необычный жанр, забавный геймплей, тема, которая наверняка даст повод для множества шуточек, — от «Сделки с дьяволом» стоит держаться подальше разве что тем, кто не приемлет настольных игр с приложениями. Здесь оно просто необходимо: только электронный помощник точно знает все роли.

Живой лес

Коротко: семейный колодострой

Количество игроков: 1–4

Время игры: 40 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.3

О чём? О добрых духах природы, которые пытаются уберечь священное древо от злого духа. Для этого игрокам нужно сажать живую изгородь, тушить пожары и призывать на помощь тотемных животных.

Геймплей: главные механики в этой красивой семейной стратегии — колодостроение и проверка удачи. На картах, которые игроки в ходе партии добавляют в личную колоду, изображены тотемные животные. Они приносят своим владельцам ресурсы, так что чем больше их удастся вскрыть в начале каждого хода, тем лучше. Однако многие из помощников — одиночки, которые не любят действовать в стае. Вскрыв третьего зверя со значком одиночки, игрок тут же закончит розыгрыш карт и потеряет одно действие, с помощью которого можно посадить изгородь, потушить пожар или получить новые карты. Так что духи природы жадность не одобряют!

Звёздные капитаны

Коротко: размещение космических рабочих

Количество игроков: 2–4

Время игры: 40–100 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.3

О чём? О космических кораблях, бороздящих просторы Вселенной! Игроки становятся капитанами, которым надо грамотно управлять командой. Эта несложная семейная стратегия с ярким оформлением может собрать за одним столом как новичков, так и опытных настольщиков.

Геймплей: основная механика в Starship Captains — размещение рабочих, но есть тут и свои изюминки. Игроки управляют целыми командами звездолётов, а дел на корабле всегда много: чинить корабль, сражаться с пиратами, выполнять миссии… После праведных трудов члены экипажа захотят отдохнуть в ожидании новой смены, и их возможности в следующем раунде будут недоступны. Поэтому в ходе партии приходится постоянно думать не только о том, какие действия совершить, но и о том, в каком порядке.

Правители Флоренции

Коротко: аукцион за лучшее поместье и немного тетриса

Количество игроков: 2–5

Время игры: 75–100 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 7.5

О чём? Игроки становятся главами аристократических династий, покровителями искусств и меценатами во Флоренции эпохи Возрождения.

Геймплей: перед нами переиздание стратегии 2000 года. Здесь тоже побеждает игрок, набравший больше всего очков престижа. Для этого необходимо отгрохать лучшее поместье: построить на своей территории множество зданий, которые представляют из себя тайлы-полимино, и нанять знаменитейших художников для их украшения. Основная фаза в каждом раунде — это аукцион: князья борются за тайлы ландшафта, строителей, шутов, карты целей и найма. Всё это добро, а ещё как можно более свободные художники, творящие в стенах вашего замка гениальные произведения, помогут поднять престиж и стать победителем.

Красные!

Коротко: варгейм о Гражданской войне

Количество игроков: 1–2

Время игры: 360 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.3

О чём? Многочасовой варгейм о Гражданской войне в России. Под командованием игроков окажутся Фрунзе и Тухачевский, Каппель и Деникин, донские казаки и анархисты Нестора Махно.

Геймплей: В коробке «Красных!» совсем нет карт — только поле, фишки и кубики, с помощью которых осуществляются все действия. Две стороны конфликта асимметричны: красные многочисленнее белых, зато белые гораздо маневреннее. Различаются и условия победы: красным необходимо захватить все города или лишь ключевые, но ещё и Польшу, а белым — взять несколько ключевых городов и Москву или просто не дать победить красным.

«Красные!» — один из немногих варгеймов, в которых велик фактор случайности: последовательность активации отрядов на поле построена на случайном вытягивании жетонов (хотя на их состав влияют игровые события и решения игроков). Это сделано намеренно, чтобы подчеркнуть хаотичность гражданской войны, которую в реальности никогда не удается просчитать и распланировать полностью.

Шерлок-пёс: Детектив с Бейкер-стрит

Коротко: детектив для всей семьи.

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30–90 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.8

О чём? Оказывается, на знаменитой улице Бейкер-стрит в Лондоне жил не только самый выдающийся детектив-человек в мире. Животные во главе с Тоби, псом Шерлока Холмса, тоже раскрывали загадочные происшествия. А что, у них даже больше возможностей, чем у людей: проникнуть в маленькие норки, осмотреть пространства под половицами, проверить птичьи гнёзда… Всё, что нужно, чтобы распутать дело!

Геймплей: очаровательный детектив для всей семьи (рекомендуемый возраст игроков 10+), в котором вы берёте под управление мышку, лягушку, синицу и паука и пытаетесь распутать таинственные преступления, собирая улики. Построено это на системе сопоставления карт: отправив, к примеру, лягушонка Клэя исследовать канализацию, вы сопоставляете линии на его карте с картой локации. Если они совпали — доблестный Клэй нашёл что-то стоящее внимания и может зачитать художественный текст на обороте. Однако надо торопиться — чем больше действий тратится на исследование, тем меньше остаётся времени, отведённого до конца дела! В коробке шесть сценариев, разработанных в сотрудничестве с детской писательницей Клементиной Бове.

Нималия

Коротко: создание заповедника с помощью карт

Количество игроков: 2–4

Время игры: 25–30 минут

Издатель: «Эврикус»

Рейтинг BGG: 7.2

О чём? О создании лучшего заповедника для разных видов животных.

Геймплей: Игроки начинают с драфта карт, на каждой из которых изображено четыре природных зоны с животными, обитающими в них. Затем наступает этап выкладывания карт, то есть расширения своего заповедника. Как именно расположить карты, нужно продумать, глядя на карты целей — от них зависит, за что именно будут начисляться победные очки. Однако заповедник никогда не должен превышать размер 6х6 клеток. В следующем раунде карты целей изменятся — и вам придётся менять очертания парка, чтобы не выбиться в отстающие.

Фотограф

Коротко: сбор сетов из карт-фотографий

Количество игроков: 2–4

Время игры: 20 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.4

О чём? О творческом процессе фотографирования — по сюжету вы отыскали на чердаке плёночный фотоаппарат своего отца и решили пустить его в дело. Только вот это не то же самое, что бесконтрольно делать пачки цифровых фото: место на плёнке ограничено, так что надо тщательно выбирать каждый кадр.

Геймплей: Карты в игре оформлены в виде фотокадров. В ходе партии игроки набирают эти карты в руку, будто выстраивая последовательность фотографий на своей плёнке. Плёнку можно перематывать (то есть менять порядок карт в руке), а фотографии — снимать, выкладывая из руки на стол (но тут порядок поменять уже нельзя). Кадры одинаковых цветов приносят бонусы в зависимости от количества, а те, которые не удаётся выложить из руки по правилам размещения, считаются размытыми и отнимают победные очки.

Масти власти

Коротко: быстрая карточная игра на взятки

Количество игроков: 3–6

Время игры: 30–45 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: —

О чём? Об аристократах, которые пытаются получить поддержку гильдий, чтобы сосредоточить в своих руках как можно больше власти.

Геймплей: по сути, перед нами классический карточный «Дурак» с парочкой нововведений. Текущий игрок выкладывает карту. Остальные по кругу либо выкладывают карту с тем же персонажем (то есть мастью), либо платят самоцвет за пропуск хода. В конце круга все карты забирает игрок, выложивший карту с самым большим значением. При этом козыри меняются каждый раунд, а слишком большое количество карт из одной и той же гильдии может лишить победных очков в конце партии, а не добавить их.

Бумеранг. США

Коротко: драфт карт и сбор сетов в американском оформлении

Количество игроков: 2–4

Время игры: 15–30 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.0

О чём? О путешествии по Соединенным Штатам ради новых впечатлений. Наблюдение за природой и местными достопримечательностями приносит победные очки, и победит тот, чья поездка окажется самой насыщенной.

Геймплей: жанр серии «Бумеранг» можно обозначить как draft and write («выбери карты и нарисуй результат»). В начале каждого раунда вы путём драфта набираете себе карты целей, которые определят, за что именно вы будете получать победные очки в этом раунде. Затем карты вскрываются, и все достижения отмечаются карандашами на специальных листках: зачёркиваются посещённые города, отмечаются очки за увиденных животных или посещение мест национальной гордости. А тот, кто первым пересечёт страну от побережья до побережья, получает бонус.

Зомби-котята

Коротко: новые «Взрывные котята» — теперь они ещё и мёртвые!

Количество игроков: 2–5

Время игры: 15 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 6.7

О чём? Вы ещё не играли в минималистичный хит настольного хобби — «Взрывных котят»? Они, в общем-то, ни о чём: надо просто тащить карты из колоды и надеяться, что вам не попадётся взрывной котёнок. Новый вариант оформлен в сеттинге живых мертвецов.

Геймплей: в «Зомби-котят» можно играть как в отдельную игру, а можно смешать их с предыдущими вариациями «Взрывных котят». Суть игрового процесса не изменилась — это всё та же «русская рулетка», в которой вытянутые карты помогают хоть немного влиять на творящийся рандом и оттягивать момент, когда взрывной котёнок придёт именно вам в руку. В зомби-версии взорвавшиеся игроки не выбывают из игры, а продолжают совершать действия в качестве живых мертвецов (хотя стать победителями уже не могут).

ПРЕДЗАКАЗЫ

Федерация

Коротко: космическая стратегия на размещение двусторонних рабочих

Количество игроков: 2–4

Время игры: 60–120 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8.1

О чём? Каждый участник представляет планету, которая хочет присоединиться к Федерации. Но та готова принять только одного кандидата, так что вам на протяжении пяти лет-раундов придётся бороться за влияние в сенате, чтобы доказать: именно вы достойны пополнить ряды самых развитых рас Галактики.

Геймплей: основная механика «Федерации» — размещение рабочих, но здесь оно реализовано с изюминкой. Все миплы рабочих двусторонние: одна сторона означает, что вы готовы вложиться в финансирование выбранного проекта, другая нужна для сбора голосов в сенате. Борьба за сенатские кресла — это отдельная часть игры. Высокое влияние поможет вам продвинуть нужный закон и вовремя подрезать оппонентов. Наконец, третья составляющая «Федерации» — развитие личного планшета, которое поможет выстроить собственный движок для получения ресурсов и победных очков.

Те, кто уже успел попробовать «Федерацию» в деле, отмечают, что механики тесно связаны друг с другом и в ходе партии накал борьбы и уровень конкуренции между игроками очень высок. А ещё, конечно же, эта стратегия привлекает внимание красочным оформлением!

Земля сказаний

Коротко: исследование сказочных земель

Количество игроков: 1–5

Время игры: 40–75 минут

Издатель: Crowd Games

О чём? Эта отечественная разработка повествует об эпохе, когда боги и духи решили уйти и передать бразды правления мирозданием в другие руки. Только в чьи? Игрокам придётся доказывать, что именно их братству волхвов можно доверить такую ответственную миссию.

Геймплей: перед нами карточная стратегия с механиками построения движка и исследования территорий. Игрокам предстоит исследовать степи, горы и леса, отправляя фигурки волхвов по тропинкам и открывая новую местность. Время от времени им будут попадаться места силы, где можно найти Книги Мудрости. Именно их количество и определит победителя. Создатели отмечают, что взаимодействие участников в «Земле сказаний» не агрессивное: оно заключается только в том, что в свой ход игроки могут добавить новые карты местности. Правильно расположенная карта способна здорово испортить планы оппонента.

Игровой процесс ещё предстоит оценить после выхода «Земли сказаний», но уже видно, что художники постарались на славу. Игра оформлена в очень оригинальном сказочно-фольклорном стиле — над иллюстрациями трудилось более десятка художников.

ДОПОЛНЕНИЯ

Зомбицид 2. Форт Хендрикс

«Форт Хендрикс» добавляет шесть новых выживших, а также полноценную кампанию, действие которой происходит на военной базе США. История состоит из 10 миссий, использующих новые расширенные правила. Продвигаясь по главам этого приключения, вы сможете сохранять вещи выживших между миссиями, получать достижения и обретать новые способности, которые обязательно пригодятся в боях против новых видов зомби (кое-кто из них даже ещё помнит, как стрелять!).

Ольтре. Мёртвые и живые

Дополнение добавляет к базовым сценариям три новые хроники, в которых отважным рейнджерам придётся столкнуться с призраками и восставшими мертвецами, а также 6 миссий, 20 карт событий и механику усталости.

Этот безумный мир: Война или мир

Этот безумный мир: Праздность и упадок

Сразу два дополнения к карточной стратегии о развитии собственной антиутопии добавят к базе кучу контента и несколько новых механик. В «Войне или мире» игроки смогут по полной прочувствовать механику наследия и ответственность за принятые решения: на протяжении пяти сценариев придётся делать выборы, которые в итоге приведут весь мир к новой мировой войне или же мирному сосуществованию. В «Праздности и упадке» тоже найдутся секретные коробочки и конверты, которые при желании можно использовать и в основной игре после завершения кампании из дополнения.

Покорение Марса. Экспедиция «Арес». Кризис

Покорение Марса. Экспедиция «Арес». Основание

Покорение Марса. Экспедиция «Арес». Первооткрыватели

А эта карточная стратегия об освоении Красной планеты обзавелась аж тремя дополнениями! При добавлении «Кризиса» корпорации, которые представляют игроки, останавливают свою вечную гонку за прибылью, чтобы общими усилиями вернуть Марсу пригодные для жизни условия после крупной катастрофы. Каждый раунд новая карта кризиса будет снижать параметры, если игроки не выполнят её условия. «Первооткрыватели» добавляют четыре новые механики: награды, достижения, улучшенные карты фаз и универсальные метки. А благодаря «Основанию» в «Экспедицию Арес» можно будет играть вшестером.