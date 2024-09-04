«Руслан и Людмила» (2024): волшебная красота российского мультфильма

«Руслана и Людмилу» ждали все поклонники анимации — новая авторская короткометражка, да ещё и в 2D, обещала быть яркой отечественной премьерой. А вот массовый зритель рисковал мультфильм просто не заметить: кроме небольшой рекламы в сервисе Okko, его почти не продвигали. Почему так вышло — предмет отдельного разговора, однако факт остаётся фактом: в отличие от тех же «Объяснялкиных», творение Матвея Лашко получило до обидного мало резонанса.
И это странно, ведь у «Руслана и Людмилы» есть всё для коммерческого успеха. Во-первых, мультфильм основан на славянском фольклоре. Конечно, здесь он, как и у Пушкина, условный: с Бабой-ягой, русалками и витязями. Но это не проблема, если зритель не страдает «заклёпничеством», тем более что мультфильм хорошо передаёт атмосферу сказки. Её поддерживает и стиль художника Артёма Кочеткова, который опирается на традиции сергиево-посадской игрушки, резного зодчества и неорусского модерна. Такой поход даже лучше подчёркивает национальный колорит, чем поэма-первоисточник — эклектичная, ставящая насыщенный сюжет и яркие образы выше этнографической достоверности.