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#анимация#мультипликация#мультфильм#сказка#короткометражка
«Руслан и Людмила» (2024): волшебная красота российского мультфильма
Марина Беляева
9 сентября 15:00
972
3 минуты на чтение
«У Лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том…» Вы наверняка знаете эту историю с детства: Руслан собирается жениться на прекрасной Людмиле, но появляется злой волшебник Черномор и ворует невесту у славного витязя. Древний миф повторяется, молодец идёт спасать любимую, и на пути ему встречаются неожиданные помощники…
Жанр: сказка
Режиссёр: Матвей Лашко
Актёры озвучания: Татьяна Швыдкова, Артур Ваха, Эдуард Айзатуллин и другие
Премьерный показ: 1 сентября 2024 года, стриминг Okko
Продолжительность: 16 минут
Похоже на: «Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь» (2021), «Самурай Джек» (2001-2017), «Князь Владимир» (2006)
«Руслана и Людмилу» ждали все поклонники анимации — новая авторская короткометражка, да ещё и в 2D, обещала быть яркой отечественной премьерой. А вот массовый зритель рисковал мультфильм просто не заметить: кроме небольшой рекламы в сервисе Okko, его почти не продвигали. Почему так вышло — предмет отдельного разговора, однако факт остаётся фактом: в отличие от тех же «Объяснялкиных», творение Матвея Лашко получило до обидного мало резонанса. 

И это странно, ведь у «Руслана и Людмилы» есть всё для коммерческого успеха. Во-первых, мультфильм основан на славянском фольклоре. Конечно, здесь он, как и у Пушкина, условный: с Бабой-ягой, русалками и витязями. Но это не проблема, если зритель не страдает «заклёпничеством», тем более что мультфильм хорошо передаёт атмосферу сказки. Её поддерживает и стиль художника Артёма Кочеткова, который опирается на традиции сергиево-посадской игрушки, резного зодчества и неорусского модерна. Такой поход даже лучше подчёркивает национальный колорит, чем поэма-первоисточник — эклектичная, ставящая насыщенный сюжет и яркие образы выше этнографической достоверности.
Во-вторых, мультфильм «Руслан и Людмила», несмотря на отдельные напряжённые моменты, совершенно не страшный. Здесь есть зубастые русалки, хтоничная Наина (Баба-яга) и, разумеется, знаменитая Голова — но всё это выглядит ярко, красиво и причудливо. Современный ребёнок, выросший на FNaF, скибиди-туалетах и Хагги Вагги, не испугается ни на секунду — самые тревожные сцены максимум пощекочут ему нервы. 
В-третьих — и это на самом деле важнее всего — «Руслан и Людмила» просто… хороший фильм. У него есть узнаваемый стиль, неповторимый визуал, простой (иногда даже слишком) и понятный сюжет. И при этом он успешно обходится без надоевших штампов wannabe-disney, которые без конца эксплуатируют в коротком метре. 
Кстати о стиле: создатели неоднократно жаловались, что «Руслана и Людмилу» сравнивают с «Самураем Джеком» — видимо, из-за комиксного фреймирования. Но это кажется странным: в отличие от эпично поставленных боёв сериала Геннди Тартаковского, короткометражка Матвея Лашко, скорее, использует такой приём, чтобы отобразить внутренний мир персонажей (и приём этот используется необоснованно, в чём почти единственный минус мультфильма). Без фреймирования сходство между работами было бы вовсе не явным: Тартаковский не избыточен в деталях и всегда стремится к минималистичным формам (даже его в самом «богатом» проекте, сериале «Единорог. Вечные воины»). «Руслан и Людмила» больше напоминает творчество ирландского иллюстратора и режиссёра Томма Мура («Песнь моря»): то же обращение к национальной культуре, то же сочетание декоративности и милоты, которая не скатывается в кавайность. Тот случай, когда кадры из мультфильма могли бы стать иллюстрациями для книги: анимация здесь просто изумительная. На неё хочется смотреть, она альфа и омега этой истории. 
Потому что сама история базовая. Многих деталей и подтекстов, которые были в сказке Пушкина: легкомысленных заигрываний с сексуальной тематикой, рассказа Финна про убийства, нападения печенегов на Киев, боя с Рогдаем — в мультфильме нет. В целом они и не нужны — хотя в ранних вариантах персонаж Людмилы выглядел несколько… иначе. Но затем создатели пошли по другому пути — и, кажется, не прогадали: сказка для влюблённых дам начала выглядеть более мифологической. 
Но сюжет при этом всё же стал прямолинейным. Богатырь скачет к княжне, а не злая, но мудрая Наина указывает ему дорогу. Затем он обретает меч, сражается с Черномором, спасает возлюбленную… и, в общем, всё. Классический путь героя, каким его описал Кэмпбелл. Для кого-то такая простота может быть недостатком — но в рамках 16-минутной короткометражки, где во главе угла стоит анимация и режиссура, она отлично работает.

Маленький спойлер к маленькому мультфильму

«Руслан и Людмила» — достижение для российской анимации. Короткого метра у нас достаточно среди студенческих и фестивальных работ, но стриминги и каналы предпочитают с ним не связываться из-за того, что он коммерчески не выгоден. То, что Okko (даже со слабой рекламой) разместил этот проект у себя, уже можно счесть победой. Ведь эта экранизация известной сказки показала зрителям всё то великолепие, что отечественные 2D-аниматоры нарабатывали годами, — и привнесла в него много новых идей.
Но главное, что «Руслан и Людмила» — очень славный, изумительно красивый фильм, в котором есть симпатичные персонажи и их яркое взаимодействие. И если он не заслуживает вашего внимания, то, право, трудно сказать, что же тогда заслуживает.

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Марина Беляева

Журналистка, киноведка, автор сценариев для анимации, фрилансер-домохозяйка. Защитила работу по диснеевским полнометражным мультфильмам. Использую феминитивы.

#анимация#мультипликация#мультфильм#сказка#короткометражка
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