«Руслан и Людмила» (2024): волшебная красота российского мультфильма

«Руслана и Людмилу» ждали все поклонники анимации — новая авторская короткометражка, да ещё и в 2D, обещала быть яркой отечественной премьерой. А вот массовый зритель рисковал мультфильм просто не заметить: кроме небольшой рекламы в сервисе Okko, его почти не продвигали. Почему так вышло — предмет отдельного разговора, однако факт остаётся фактом: в отличие от тех же «Объяснялкиных» , творение Матвея Лашко получило до обидного мало резонанса.



