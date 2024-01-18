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    #обзор фильма #русская фантастика

    «Бременские музыканты». Зловещие фурри на дороге ярости

    18 января 2024
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    18.01.2024
    3228
    3 минуты на чтение
    #обзор фильма #русская фантастика

    Маленький Трубадур живёт в живописных горах у озера. Он поёт мотивирующие песни тюльпанам, которые его мама потом продаёт на рынке в Бремене. Однажды с мамой мальчика случается несчастье, и теперь он вынужден скитаться и зарабатывать пением на жизнь. Благодаря таланту его берёт под крыло Луиза, покровительница городской шпаны. Из-за неё Трубадур попадает в переплёт, а спустя много лет он встречает группу бродячих музыкантов-зверей…

    Бременские музыканты

    Жанр: фэнтези-комедия

    Режиссёр: Алексей Нужный

    В ролях: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачёва, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Юлия Пересильд

    Премьерный показ: 1 января 2024 года (Россия)

    Продолжительность: 116 минут

    Похоже на: «Бременские музыканты» (1969), «Конёк-горбунок», «По щучьему велению», «Безумный Макс: Дорога ярости»

    Фильм про «Бременских музыкантов» вызывал двоякие чувства ещё на этапе трейлеров. Культовые песни, яркая жизнерадостная картинка, отличные актёры в главных ролях — и спорный дизайн бременской четвёрки. Однако кино ждал успех в прокате, зрители в целом остались довольны, а критики удостоили фильм сдержанных похвал. Что же в итоге получилось у режиссёра Алексея Нужного («Я худею», «Огонь»)?

    Мультфильм 1969 года был мюзиклом с довольно простым сюжетом. Чтобы снять полнометражное кино, авторы добавили много нового. Нам рассказывают о непростом детстве Трубадура и его знакомстве с Кошкой, Псом, Петухом и Ослом. Атаманша, она же Луиза, тоже получила предысторию, выходящую за рамки тропа об эффектной, но одномерной злодейке. Дополнительная глубина досталась и королевской семье, и Гениальному сыщику — они кардинально отличаются от своих анимационных версий. Получилось местами неровно, местами избыточно, но обновлённая сказка способна удержать интерес маленьких зрителей, а это очень хороший показатель.

    Финал аккуратно завершает арку почти каждого героя, а все, кто вёл себя плохо, исправляются. Попахивает излишним морализаторством, но такой ход можно списать на воспитательный и гуманистический посыл. Иногда уставшим взрослым посмотреть сказку со стопроцентно счастливым концом даже нужнее, чем детям.

    Порой это в целом приятное кино начинает хромать на все четыре лапы. Музыкальные номера маленького Трубадура должны умилять, но вместо этого вызывают неловкость, а рэп в исполнении разбойников больше тянет на нафталиновую попытку фильма быть стильным, модным, молодёжным. Одни шутки смешат, другие вызывают дискомфорт — благо последних тут немного. Но эти недостатки не так сильно портят впечатление благодаря секретному оружию «Бременских» — музыке.

    Большинство песен перекочевали прямиком из мультика. Над саундтреком работал композитор Геннадий Гладков, который скончался в октябре 2023 года. Вместе с ним музыкой занимался Максим Фадеев. Композитор написал для фильма несколько новых песен, которые исчезнут из вашей памяти, как только вы выйдете из кинозала. Они не плохие и не хорошие — просто заполняют пространство между знакомыми музыкальными номерами. А вот какая-нибудь «Ох, рано встаёт охрана» мощно бьёт по ностальгии и вызывает щенячий восторг.

    Песни сопровождаются субтитрами, которые намекают, что зрители должны подпевать, — и некоторые действительно подпевают. Похожее ощущение возникало при виде «Тысячелетнего сокола» в «Пробуждении Силы» — ты понимаешь, что твоими чувствами манипулируют, но вроде как и не против. Подкрепляют ностальгическую атаку и ненавязчивые отсылки к мультику вроде яйца всмятку, с которым ходит Король, или гаджетов Гениального сыщика. В конце Принцесса и Трубадур даже появляются в классических красных костюмах!

    Помимо намеренных отсылок временами попадаются и неожиданные поп-культурные оммажи. Мечта Принцессы — попасть на музыкальный фестиваль. Он проходит где-то в пустыне и похож одновременно на Burning Man и Коачеллу, а путь туда (и обратно) смутно напоминает по сюжетной структуре фильм «Безумный Макс: Дорога ярости». В одной из сцен у Трубадура даже появляется грим, похожий на раскраску Фуриосы, да и облик разбойников навевает воспоминания об эпике Джорджа Миллера.

    Актёрский ансамбль блистает россыпью звёздных имён. В роли Трубадура здесь Тихон Жизневский, который играет нерешительную версию Майора Грома, но всё равно смотрится неплохо. Остальные актёры тоже не ударили в грязь лицом, однако главная удача фильма — Сергей Бурунов в роли Короля. Все сцены с ним — сплошное удовольствие. Бурунов здорово балансирует между комизмом и трагедией и играет, пожалуй, слишком хорошо для детского фильма.

    Главный спорный момент «Бременских музыкантов» — сами бременские музыканты. Над дизайном животных не пошутил только ленивый, их сравнивали с персонажами игры Hotline Miami, но так ли они плохи? К сожалению, да. Стоит отдать должное гримёрам — поработали они замечательно, а сам грим получился очень сложным и детализированным. Проблема в том, что антропоморфные животные сами по себе выглядят жутковато и вызывают дискомфорт, какими бы качественными ни были их уши и хвосты. Они больше похожи не на персонажей видеоигры, а на страшного зайца с колокольчиком из заставки передачи «Спокойной ночи, малыши».

    Вот этого

    К тому же, существование музыкантов в мире фильма вызывает вопросы. Люди им не удивляются, но других похожих существ здесь нет. Относятся к Бременским не очень хорошо, никто не воспринимает их как полноценных личностей, да и сами они периодически говорят что-то в духе «мы же звери». Это особая раса, которая подвергается гонениям? Так в этой вселенной выглядят обычные животные? Возможно, не стоит предъявлять много требований к детской сказке, но правила сторителлинга, как ни крути, вещь универсальная.

    Самое печальное в обновленных образах Бременских — изменившаяся динамика группы и характеры. Звери, может, и добрые, но откровенно глупые и постоянно конфликтуют друг с другом. Их главное желание — найти хозяина, который бы о них заботился, что довольно грустно для существ с человеческим интеллектом. Музыка у них выходит не очень хорошая, да и песни они писать не умеют. Роскошная «Мы к вам заехали на час» без Трубадура просто не получается, хотя в аналогичной сцене мультика они отлично справлялись и без него.

    Когда фурри не появляются в кадре, фильм выглядит замечательно. Смотреть на декорации, костюмы и захватывающие дух пейзажи Дагестана, Чечни и Ингушетии (кино снимали там) — одно удовольствие. Глаз отдыхает, душа радуется, и волей-неволей появляется ощущение праздника. При этом кино удаётся не скатиться в китч, даже несмотря на разнородную стилистику элементов.

    «Бременские музыканты» могут доставить много удовольствия невзыскательному зрителю. Старые хиты ещё способны затронуть нужные струны, актёры подобрались замечательные, да и выглядит кино красиво. Но для того, чтобы впечатление было полным, придётся смириться с жутковатым дизайном зверей и странными сюжетными решениями. Если вы согласны на уступки, то привет, bonjour, hello — обновлённый Бремен готов открыть перед вами двери.

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