Какие фильмы смотреть? В августе 2019 идём на Тарантино вместо фантастики

Обычно мы каждый месяц рассказываем о главных фантастических премьерах — и только о них. Но так сложилось, что в этом августе поклоннику кинофантастики посмотреть будет почти нечего. Киностудии взяли перерыв до сентября, оставив нам только пару аниме, любопытный (хотя и скандальный) российский проект и очередную гору проходных ужасов и мультфильмов. Поэтому в этот раз мы плюнем на свой формат и сперва расскажем о двух главных нефантастических премьерах августа. Благо среди них — один из важнейших фильмов года.

Однажды… в Голливуде

Когда? 8 августа

Что? Историческая трагикомедия от Квентина Тарантино

О чём? О Голливуде в 1969 году. Актёр боевиков Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) переживает не лучшие времена, пьёт и пытается вернуть былую славу. Его дублёр Клифф (Брэд Питт) служит ему водителем, прислугой и жилеткой для излияний. Через забор от Рона живут режиссёр Роман Полански и его беременная жена Шерон Тейт, а в пригороде уже орудует секта хиппи-убийц во главе с Чарльзом Мэнсоном…

Чего ждём? Для начала — оставьте за порогом ожидания «Это же Тарантино!». На сей раз Тарантино — ностальгирующий киноман, а не весёлый циник, у которого каждую минуту вышибают мозги и восклицают «нигга» и «мазафака». Сцен насилия тут буквально полторы, а всё остальное — драма (вернее, трагикомедия) из жизни актёров. Тут много говорят, слушают музыку, ездят по ночному Лос-Анджелесу, снимаются в вестернах — и лишь в конце пару раз стреляют по-настоящему.

«Однажды в Голливуде» больше похож на фильмы братьев Коэнов, особенно на «Да здравствует Цезарь», а ещё, как ни странно, на игру GTA Vice City. Только «Цезарь» был портретом Голливуда 1950-х, Vice City — банкой с воздухом 1980-х, а Тарантино проделал то же самое с 1960-ми. Он снял любовное послание эпохе, наполненное музыкой, кино, машинами и модой тех лет. Тут вам и спагетти-вестерны, и смешной Брюс Ли, и пародия на тогдашнюю рекламу… В общем, это кино для киноманов и для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу «эпохи хиппи».

Мы уже посмотрели «Однажды в Голливуде» и, хоть это и не фантастика, планируем выпустить на него обзор. Следите за обновлениями.

Форсаж: Хоббс и Шоу

Когда? 1 августа

Что? Боевик. Спин-офф серии «Форсаж»

О чём? О суперагентах Люке Хоббсе (Дуэйн Джонсон) и Декарде Шоу (Джейсон Стейтем) — персонажах серии «Форсаж», которые в основных фильмах появились поздно и оставались в тени Доминика Торетто. В этом спин-оффе они центральные герои. Хоббс и Шоу друг друга не выносят, но им приходится объединиться против злодея в исполнении Идриса Эльбы, который угрожает их семьям и чуть ли не всему человечеству.

Чего ждём? Просто ещё один «Форсаж», только без Вина Дизеля. С погонями, драками, взрывами вертолётов и гаджетами на грани фантастики. И, конечно, с мерянием крутизной между двумя громилами, которые то и дело норовят подраться и утереть друг другу нос, но к финалу непременно станут частью одной семьи.

А теперь — фантастика:

Эбигейл

Когда? 22 августа

Что? Российское стимпанк-фэнтези

О чём? О мире, застывшем в развитии на уровне раннего XX века. Девушка Эбигейл живёт в городе, давно закрытом на карантин из-за эпидемии. Её отца, якобы заражённого, забрали власти. Но вскоре героиня обнаружит, что никакой эпидемии нет, а есть магия, существование которой власти хотят скрыть — чтобы не делиться ею ни с кем. Эбигейл тоже владеет магией, а потому становится их следующей целью.

Чего ждём? Ни одно обсуждение этого фильма не может обойтись без упоминания скандальной истории. Ник Перумов заявил, что студия хотела купить у него права на книжный цикл «Молли Блэкуотер», затем передумала… а потом сняла «Эбигейл», завязка и мир которой во многом напоминают «Молли». Судиться из-за этого писатель не стал, но фильм заранее приобрёл противоречивую славу.

Но давайте не будем спешить с обвинениями в плагиате. Пока мы сами не посмотрим «Эбигейл», мы не вправе судить, похожа ли она на книги Перумова. А даже если и похожа — это не сделает сам фильм хуже (в крайнем случае создателям придётся заплатить Нику и вписать его имя в титры). Трейлер по российским меркам выглядит неплохо: дирижабли, винтажная мода и архитектура, более-менее оригинальный мир. К тому же фильм явно снимался с прицелом на экспорт, сразу на английском. Вдруг получится что-нибудь приличное?

Наше интервью с Эдди Марсаном насчёт его роли в «Эбигейл» читайте на Mirf.ru в этом месяце.

Спящая принцесса

Когда? 29 августа

Что? «Низкое» фэнтези, аниме

О чём? Обыкновенная японская школьница Коконэ Морикава любит поспать и во сне постоянно попадает в фантастические миры. До поры до времени это для неё было просто развлечением, но вдруг сны начали сбываться — причём в виде катастроф. Чтобы разобраться во всём этом и спасти отца, девушке нужно отправиться в путешествие опять-таки по миру снов.

Чего ждём? Волшебную притчу в духе Синкая или Хосоды со слегка идеализированными красотами Японии, сюрреалистическими «трипами», силой семьи и дружбы. И, конечно, с девушками и юношами в трудных обстоятельствах. Это авторская полнометражка Кэндзи Камиямы, который до этого трудился над сериалами и фильмами-дополнениями к ним (среди прочего, он один из создателей «Синдрома одиночки»).

Мобильный воин Гандам: Нарратив

Когда? 15 августа

Что? Меха-аниме, часть франшизы «Гандам». Экранизация романа «Охота на Феникса» Харутоси Фукуи

О чём? Для начала процитируем аннотацию:

U.C., 0097 год — год, когда был открыт «Ящик „Лапласа“». Несмотря на обнародование оригинальной хартии, признававшей существования ньютайпов и их права, ситуация во вселенной кардинально не поменялась. После уничтожения оставшихся сил Нео Зеона, «Рукавов», событие, известное как «Инцидент „Лапласа“», наконец-то подошло к своему завершению. В последней битве два мобильных доспеха, оснащённых технологией Психофрейма, продемонстрировали мощь за пределами человеческого воображения. В результате угроза, которую несли в себе «Белый Единорог» и «Чёрный Лев», была сокрыта от общественности и вычеркнута из истории. Но теперь на горизонте появился третий прототип мобильного доспеха RX-0 Unicorn — «Феникс», который считался утерянным два года назад.

А теперь перевод на русский: о битвах пилотируемых роботов в далёком будущем. «Гандамы» — это мобильные доспехи, способные летать в космосе. Особо мощный гандам, утерянный с прошлой войны, снова нашли, и две соперничающие державы, Зион и Федерация, пытаются им завладеть. «Ньютайпы» — это люди с ментальными сверхспособностями. До недавнего времени их существование было тайной, но теперь общеизвестно. А открытие «Ящика Лапласа» и прочее — это события, показанные в предыдущем аниме «Мобильный воин Гандам: Единорог» (2010).

Чего ждём? Если «перевод на русский» вам не понадобился, то и комментарии не нужны. Если же для вас этот отрывок был не понятнее японского языка — не пугайтесь. «Гандам» — старая, длинная и хаотичная франшиза, у которой нет единого канона. Её не раз перезапускали, породив альтернативные вселенные («Нарратив», правда, относится к основной — Universal Century). Сквозного сюжета тут нет, и связь между частями довольно условная. Так что смотреть десятки эпизодов сериалов, OVA и фильмы, навыходившие с 1979 года, вам, скорее всего, не придётся — вряд ли сами создатели всё это осилили. Но всё же советуем заранее получить хоть какое-то представление о мире «Гандама».

Стоит ещё отметить, что «Нарратив» снят с помощью ныне модного в аниме селл-шейдинга — 3D-графики, «сплющенной» в подобие рисованной. Так что особых деталей и «тёплого лампового рисунка» от картинки ждать не стоит — она просто неплохая.

Страшные истории для рассказа в темноте

Когда? 8 августа

Что? Ужасы. Вольная экранизация книг Элвина Шварца

О чём? В маленьком американском городке (а где же ещё?) жила-была ведьма Сара Беллоуз. За то, что соседи её травили, она отомстила им, создав книгу жутких пророчеств. Те волшебным образом появляются в книге, предвещая кому-нибудь гибель, а затем сбываются.

Чего ждём? Единственный фильм ужасов в этом месяце, который мы поместили в основную часть списка. Причина — его продюсирует Гильермо дель Торо, который к тому же подал идею сюжета. Режиссёр, правда, не он, а менее известный Андре Овредаль, но и на счету Овредаля есть отличный ужастик «Охотники на троллей». Ну а продюсерские проекты Дель Торо часто оказываются похожи на его собственные работы — достаточно вспомнить «Приют» и «Не бойся темноты». Того же ждём и от «Страшных историй». А вот от книги Элвина Шварца тут, похоже, останется мало — достаточно сказать, что «первоисточник» был сборником детских страшилок.

Дора и Затерянный город

Когда? 8 августа

Что? Приключенческая комедия

О чём? О Даше-путешественнице, девочке в розовой майке, которую, если кто забыл, в оригинале зовут Dora the Explorer. По фильму она дочь известных путешественников. Те укатили раскапывать древние руины, а девочку отправили в большой город, где ей неуютно. Конечно, и она, и они влипнут в неприятности, и вскоре Дора отправится в джунгли искать родителей.

Чего ждём? Tomb Raider для подростков. Дора в этой версии очень похожа на юную Лару Крофт, только попадает в приключения не одна, а с друзьями-растяпами — чтобы было кому оттенять её великолепную подготовку. Здесь Дора заметно старше, чем в детской передаче: играющей её Изабелле Монер (девочка-механик из «Трансформеров») уже все 18. И, судя по трейлеру, у Доры больше нет привычки рассказывать познавательные факты и общаться со зрителем через четвёртую стену.

Кроме того…

Каждый месяц выходит множество мультфильмов и фильмов ужасов. Расскажем и о них одной строкой — вдруг что-то заинтересует именно вас?

«Angry Birds 2 в кино» — продолжение довольно циничной мульт-комедии по мотивам мобильной игры. Испугавшись обвинений в расизме, обрушившихся на первую часть, создатели сиквела превратили зелёных свиней в положительных героев.

«Руслан и Людмила: Перезагрузка» — очередной компьютерный мультфильм по отдалённым мотивам русских сказок. На сей раз пострадала поэма Пушкина.

«Спасатели» — китайский компьютерный мультфильм про говорящих игрушек. Не имеет никакого отношения к Чипу и Дейлу.

«Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях» — компьютерный мультик с примитивной графикой для совсем уж карапузов.

«Вельзевул» — зрелищные ужасы про Антихриста и священников-экзорцистов, пытающихся предотвратить его пришествие. Ну, знаете, священники же не читают Библию и не слышали, что за этим следует Царство Божие!

«Синяя бездна 2» — ужасы про акулу, которая охотится на трёх ныряльщиц в руинах затонувшего города.

«Песнь дьявола» — уже не новый ирландский ужастик про спиритический сеанс матери с покойным сыном.

«Малышка зомби» — редкий случай, когда в кино вспомнили об изначальных зомби, то есть не ходячих трупах, а людях, которым промыли мозги ритуалами вуду. Главная героиня — внучка Клэрвиуса Нарцисса, реального гаитянина, который якобы побывал зомби. Конечно, она не может удержаться, чтобы не устроить немного вуду для друзей.

«Коко-ди Коко-да» — авангардный скандинавский ужастик про безумных циркачей, которые издеваются над супружеской парой.

«Маленькое красное платье» — ироничный ужастик о заколдованном платье, ради обладания которым люди готовы на всё.