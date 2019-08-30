Какие фильмы посмотреть? Фантастика и ужасы в сентябре 2019

В кои-то веки главные фантастические премьеры месяца — не супергеройские киновселенные и не перезапуски, убивающие детство. Сентябрь 2019-го — не самый богатый на новинки месяц, но два его главных фильма мы ждали с особым интересом. Это продолжение одного из лучших ужастиков последних лет и серьёзный кандидат на роль второго «Интерстеллара». Кроме того, уже по доброй традиции выйдут два аниме. А ещё нас ждёт битва Джеки Чана с Железным Арни и новый фильм Дэнни Бойла про The Beatles с необычным фантастическим допущением.

Оно 2

Когда? 5 сентября

Что? Ужасы. Экранизация Стивена Кинга, продолжение фильма «Оно».

О чём? О маленьком американском городке, где раз в 27 лет пробуждается древнее зло. Оно любит пугать и убивать детей, представая в облике злого клоуна Пеннивайза. Дети из «клуба неудачников», повстречавшие чудище в 1980-е, давно выросли и разъехались по Америке. Но 27 лет прошло — и им придётся выполнить данную в детстве клятву: вернуться в родной городок и разделаться с чёртовым клоуном раз и навсегда.

Чего ждём? Продолжение главного фильма ужасов 2017 года, а то и последних лет в принципе. Андрес Мускетти мудро разделил экранизацию на две части, причём не по главам романа, а по эпохам: первая часть — о детях, вторая — о взрослых. К сожалению, одно из главных достоинств первого фильма тут неизбежно отойдёт на второй план: дети-актёры в продолжении хоть и появятся, но только во флешбэках.

Зато взрослых играют не просто звёзды, а действительно хорошие актёры, среди которых Джеймс Макэвой (тут должен быть огромный список его ролей, но проще дать ссылку на нашу статью) и Джессика Честейн («Марсианин», «Интерстеллар», «Багровый пик»). А жуткая улыбка Пеннивайза в исполнении Билла Скарсгарда за эти годы стала только шире. Рассчитываем на страшное, увлекательное и неглупое кино — не хуже первой части.

О первой части «Оно»: клоун из ваших кошмаров Идеальная экранизация Кинга, похожая на сериал «Очень странные дела» и интересная не только любителям ужасов.

К звёздам

Когда? 26 сентября

Что? Космическая научная фантастика

О чём? О пропавшей космической колонии в XXII веке. Герой Брэда Питта отправляется в долгую экспедицию через всю Солнечную систему, из колонии в колонию, чтобы найти отца. Не потому что соскучился, а потому что станция у Нептуна, которой руководил отец, перестала выходить на связь. Станция работала над опасным научным проектом, и авария на ней угрожает ни много ни мало жизни на Земле.

Чего ждём? Серьёзную фантастику со зрелищным космосом, семейной драмой и некоторой претензией на научную достоверность. Ближайшего родича «Интерстеллара» (их снимал один оператор — Хойте ван Хойтема) и ещё один фильм из новой волны твёрдой НФ 2010-х. Редкий для фантастики портрет колонизированной Солнечной системы ближайшего будущего. И бенефис Питта, который в этом году уже отлично показал себя у Тарантино.

Возможно, главный научно-фантастический фильм года. А возможно — претенциозную пустышку. А скорее всего — предмет бесконечных споров между сторонниками обоих мнений. Ведь лучшие фантастические фильмы и должны вызывать споры и обсуждения. Мы не знаем, насколько хорош будет «К звёздам», но слава космическим богам, что серьёзную фантастику в принципе ещё снимают.

Тайна печати дракона

Когда? 19 сентября

Что? Приключения, «низкое» фэнтези. Продолжение фильма «Вий».

О чём? Главный герой фильма «Вий», картограф Джонатан Грин, по заданию Петра Великого отправился на Дальний Восток, а затем в Китай. Он всего лишь собирался составить карты этих мест, но ввязался в приключения, потому что Китай оказался настоящим волшебным царством с драконами, мохнатыми феями и мастерами единоборств.

Чего ждём? «Пиратов китайских дорог»: слегка комедийное и слегка клюквенное кино о приключениях, восточных единоборствах, плащах и шпагах. Вия из названия убрали, и правильно сделали: от Гоголя тут не осталось ничего, даже персонажей. Если «Вий» был мистикой в духе «Сонной лощины» и хотя бы частично был основан на книге, то «Тайна печати дракона» — кино в другом жанре и полностью авторская фантазия.

Смотреть этот фильм будут, конечно, не ради картографа из «Вия». Его главная приманка — появляющиеся во второстепенных ролях Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, которые в одной сцене даже сразятся. Кажется, ради этой сцены большинство зрителей в кино и пойдёт.

Связанные миры

Когда? 26 сентября

Что? Фантастическое аниме

О чём? О двух параллельных мирах, в которых живут две разные версии главных героев. В одном, похожем на наш, они обыкновенные японские школьники, влюблённые друг в друга. В другом, где царит антиутопия и постапокалипсис, он — повстанец, а она — тиран. Юноша из антиутопического мира сбегает в «нормальный» (который, впрочем, тоже слегка отличается от нашего) и просит своего двойника о помощи. Дело в том, что, если убить одного двойника, погибнет и другой. А значит, чтобы спасти мир и покончить с тираншей, герою нужно убить свою возлюбленную…

Чего ждём? Ремейк японского двухсерийного веб-телефильма Sotai Sekai. Собственно, это и есть «Связанные миры», а то аниме, что выходит у нас под этим названием, в оригинале зовётся «Даже если завтра конец света». Обещают, что ремейк будет слегка отличаться от оригинала сюжетом. Но главное, что оправдывает его существование, — в ремейке на порядок более качественная анимация. Взгляните для сравнения, как выглядела в веб-фильме сцена, вошедшая и в трейлер нового аниме.

Несмотря на использование сел-шейдинга, выглядят новые «Связанные миры» неплохо. Трейлер сулит, помимо любовной драмы, ещё и сражения с боевыми роботами и визит на постапокалиптические руины.

Промар

Когда? 12 сентября

Что? Фантастический аниме-боевик

О чём? О пожарных-супергероях, которые защищают мир от Опалённых — магмовых мутантов из-под земной коры. У тех тоже своя правда: им, чтобы жить, надо жечь!

Чего ждём? Аниме от Хироюки Имаиси — основателя студии Trigger и того самого психа, который снял буйные «Гуррен-Лаганн» и «Килл ла Килл», беспардонных «Труську, Чулко и пресвятой Подвяз» и совсем уж вкрай оторванную «Звёздную тюрягу».

Его новый мультфильм снят при помощи вездесущего сел-шейдинга, но в нём всё равно виден стиль того же автора: непрерывный экшен, нарочито угловатый рисунок с резкими гранями, эпилептическое буйство цветов, минимум одежды на персонажах и технопорно для любителей невозможных механизмов. Главные герои и некоторые роботы даже выглядят так, будто только что сбежали из «Гуррен-Лаганна». Если это ваше — не пропустите.

Yesterday

Когда? 19 сентября

Что? Музыкальная комедия с одним маленьким фантастическим допущением

О чём? Весь мир забыл о существовании группы The Beatles. Кроме Джека. Начинающий музыкант исполняет битловскую Yesterday — и обнаруживает, что все остальные слышат эту песню впервые. Джек немедленно пользуется ситуацией, выдаёт песни «Битлов» за свои и становится мировой звездой.

Чего ждём? Фильм, который беззастенчиво льстит The Beatles. При всём их таланте, вряд ли в реальности бит-рок 1960-х мог принести такую же популярность в 2010-е, да ещё в исполнении музыканта-любителя. Тем не менее фантдопущение тут формально есть, и забавное, а на «повторное рождение» битловских песен интересно посмотреть. Тем более что снял этот фильм Дэнни Бойл, хороший режиссёр, которого поклонники фантастики помнят по «Пеклу» и «28 дней спустя».

Призрачный патруль

Когда? 26 сентября

Что? Чёрная комедия о паранормальщине

О чём? Об охотниках за привидениями. Группа шоуменов прославилась благодаря передаче, в которой они якобы борются с паранормальными явлениями. На самом деле всё в их «расследованиях» — постановка. Но как-то раз для поднятия рейтингов они решились поехать в настоящий заколдованный дом и поохотиться на реальных полтергейстов.

Чего ждём? Для начала, наша традиционная рубрика «прокатчики шутят»: новинка не имеет никакого никакого отношения к фильму R.I.P.D. 2013 года (клону «Людей в чёрном» с Рейнольдсом и Бриджесом). В оригинале она называется Deadtectives. Уже который раз в России картине присваивают чужое имя, но на сей раз почему-то выбрали название фильма, который провалился и у критиков, и в прокате.

Новинка тоже не сулит шедевра, но имеет шанс оказаться лучше — по крайней мере, первые отзывы критиков умеренно-положительные. Трейлер смотрится глуповато, зато в нём заметна пародия и на «Охотников за привидениями», и на современные ужасы вроде «Астрала».

Кроме того…

Как всегда, отдельную главу мы посвящаем негромким и не столь ожидаемым фильмам ужасов и мультфильмам.

Ужасы

«Проклятие Мэри»: морские ужасы о проклятой яхте от одного из режиссёров «Американской истории ужасов». Создателям удалось завербовать самого Гэри Олдмена.

«Пункт назначения: Смайл»: не имеет никакого отношения к серии «Пункт назначения», прокатчики опять шутят. К героине попадает старый фотоаппарат «Полароид», кого на него снимешь — тот погибнет. По сути, та же завязка, что у отечественного «Фото на память».

«Комната желаний»: семья переезжает в новый дом и в кои-то веки для разнообразия натыкается на комнату, исполняющую желания. Но, поскольку это фильм ужасов, за чудеса придётся жестоко расплачиваться.

«Тварь»: российский ужастик о супружеской паре, которая усыновила безумного ребёнка-мутанта.

Мультфильмы

«Бунюэль в лабиринте черепах»: совершенно не детский мультфильм про скандального режиссёра Луиса Бунюэля, который отошёл от сюрреализма и решил снять социальную документалку «Земля без хлеба».

«Птичий дозор»: очередная сказка о говорящих животных. На этот раз в семье чаек вырос стриж.

«Братья Медведи: Тайна трёх миров» и «Побег из джунглей»: две части серии китайских компьютерных мультфильмов про говорящих медведей. Как ни странно, выходят у разных прокатчиков и с разным переводом.

И пара нефантастических фильмов

«Рэмбо: Последняя кровь»: пятая часть серии боевиков про ветерана Вьетнама с Сильвестром Сталлоне. По сюжету же это скорее ремейк «Коммандо» со Шварценеггером: злодеи имели глупость похитить дочь Рэмбо.

«С любовью, Антоша»: документальный фильм о жизни погибшего актёра Антона Ельчина, который сыграл Чехова в кинотрилогии «Звёздный путь».