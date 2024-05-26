Фуриоса — самое неинтересное в фильме «Фуриоса»! А есть ли Безумный Макс?

Два человека в лохмотьях пытались скрыться в пустыне, а стрелок следовала за ними. Подручные Дементуса, вожака кочевой орды на постапокалиптической пустоши, похитили у мамы девочку Фуриосу. Ей предстоит на долгие годы стать пешкой атаманов в играх престолов, прежде чем она научится стоять за себя и станет неукротимой воительницей.

«Дорога ярости» в 2015-м взорвала мир. Она воскресила вселенную «Безумного Макса», получила 6 «Оскаров», а потом более 20 изданий назвали её «фильмом десятилетия». И неудивительно: это был идеальный постапокалиптический боевик, насыщенный адреналином, тестостероном, безумием. Пожалуй, к нему было две претензии. Во-первых, Макс в фильме был не нужен — главной героиней по сути вышла воительница Фуриоса. Во-вторых, всё пронеслось очень уж быстро. Нам на лету из окошка показали мир Пустоши — а хотелось погрузиться в него, изучить внимательно, понять, как тут всё устроено.

Приквел «Фуриоса» даёт такую возможность. Это «Дорога ярости», но растянутая лет на десять, разделённая на главы в жизни героини. Вместо одной ураганной поездочки — заезд длиной в жизнь, но при этом каждая сцена — как «Дорога ярости» в миниатюре. Не фильм-погоня, а фильм — множество маленьких погонь. Не снижая темпов ураганного экшена и температуры горящего бензака, Джордж Миллер всё же позволяет нам не спеша оглядеть Пустошь.

С этим обзором у меня возникла проблема: какими словами в третий раз подряд, не повторяясь, описать почти осязаемый мир гулкого, ржавого, шершавого, тяжёлого металла? Как-то так получилось, что в 2024 году уже вышли два фильма с такой эстетикой: про железки в пустыне — «Дюна 2», про железки в постапокалипсисе — «Новое царство». Но всё же исток нынешней моды на индастриал-брутализм в кинофантастике — «Дорога ярости», так что «Фуриоса» ожидаемо затыкает конкурентов за пояс на своей территории. Железяки тут в постапокалипсисе И в пустыне, и они не просто лязгают на фоне — они в центре внимания, они сталкиваются, разбиваются, горят. Тут царит натуральный фестиваль Burning Man.

В зрелищности боевых сцен «Фуриоса» не уступит «Дороге ярости». Но куда важнее — изобретательность экшена. Боевиков, где всё красиво летает и взрывается, — много. Мало — таких, в которых это тщательно продумано. Где бойцы расчётливо используют особенности местности. Где они подбирают технику противника или ломают машины, чтобы не досталось врагу. Где врага ловко обманывают и провоцируют. Да и просто техника и трюки тут очень изобретательны. Так, к прыжкам на шестах из первого фильма добавились атаки на парапланах и дельтапланах. И всё снято по-настоящему! Не занимать «Фуриосе» и жестокости. Никаких вам милосердных бросаний врага в сторону — только пулю в лоб, нож в спину, намотать на колёса, сжечь заживо! Старое доброе ультранасилие не для слабых духом.

Бешеные схватки в «Фуриосе» проигрывают «Дороге ярости» только в одной, но очень важной детали: эмоциях. Здесь часто бывает не за кого болеть. В «Дороге ярости» были симпатичные герои, и мы желали им победы над крутыми, но гнусными злодеями. В «Фуриосе»… легко сказать, «болей за Фуриосу», но история-то получилась вообще не про неё!

Заглавная героиня фильма — его слабое место. Она скучновата и как личность, и как номинальный двигатель сюжета. Это претензия не к Ане Тейлор-Джой — наоборот, именно с её появлением Фуриоса наконец становится хоть немного интересной. Это претензия к сценарию. У героини нет яркой индивидуальности, харизмы, только боевые навыки и трагическая предыстория Конана-варвара. С другими персонажами она почти не разговаривает. Беда не в том, что она молчит, — эмоции можно сыграть и без слов, вот только у неё из эмоций прописана суровая решимость на все случаи жизни.

А весь первый час фильма, пока Фуриоса ребёнок, она вообще минимально влияет на сюжет. После пролога с похищением она надолго переходит в разряд беспомощной наблюдательницы, а всё интересное в кадре делает главный злодей Дементус.

В «Дороге ярости» Фуриоса затмевала Макса, а в сольном фильме Фуриосу затмевает персонаж Криса Хемсворта. Дементус — уникальное явление для Пустоши: смешной и весёлый персонаж! Он даже выглядит забавно, будто герой «Секс-гуру»: с завитыми «усами сударя», бородищей и хламидой из парашюта, которые перекрашивает в зависимости от того, какой бзик ударил ему в голову. К тому же у негодяя хорошо подвешен язык, диалоги с ним часто полны сарказма и подколок. Дементус, а не Фуриоса — главный двигатель сюжета. Это история про него, про то, как гуру-неудачник пытался наехать на Несмертного Джо, захватить Топливный город, стать повелителем Пустоши.

Вот только Дементус — не забавный трикстер, не Джек Воробей, а скотина, кровавый палач и предатель. Полноценный главный злодей, на фоне которого Джо выглядит хотя бы здравомыслящим. И поэтому к середине фильма складывается странная ситуация, когда сочувствовать совершенно некому. Подонки убивают подонков, маньяки режут маньяков, а Фуриоса стоит в сторонке вся в белом, бесстрастная и ни на что не влияющая. Экшен-сцены великолепно поставлены — но от них никакого эмоционального отклика. Пускай эти пауки в банке поубивают друг друга, никого не жалко. Зачем нужен даже самый зрелищный спорт, если нет любимой команды?

И только на середине, когда уже кажется, что смотришь самый мизантропичный фильм в жизни, появляется персонаж, который меняет ситуацию. На сцену выходит Преторианец Джек в исполнении Тома Бёрка — спокойный, мудрый, а главное, не подонок. Фуриосе он становится другом и почти что возлюбленным, а зрителям — заменителем Безумного Макса. Джек — настоящее сердце фильма. С ним Фуриосе наконец-то есть за кого сражаться, а нам — за кого переживать, с тревогой припоминая, что в «Дороге ярости» Джека уже не будет. Момент, когда героиня отказывается от побега, чтобы спасти друга, — пожалуй, самый трогательный (при том, что это вообще-то кровавая битва) и характеризует Фуриосу лучше, чем весь предшествующий фильм.

Во второй половине фильм начинает усердно подводить к «Дороге ярости», правда, своеобразно. Нам показывают предысторию не столько Фуриосы даже, сколько вещей. Вот как была построена знаменитая фура, а вот багги, на которую привяжут Макса. А вот откуда у Фуриосы железная рука. А вот история появления… обреза-дробовика, серьёзно? Пожалуй, тут Джорджу Миллеру стоило вспомнить не о фансервисных железках, а о людях — показать хоть одной сценой, как Фуриоса подружилась с жёнами Джо, с которыми проведёт весь предыдущий фильм. А то у неё с дробовиком и фурой экранной химии больше.

Вообще, многое в сценарии вызывает вопросы, если уж начать душнить. Неужели Дементус просто плюнул на поиски Зелёных земель, имея под рукой Фуриосу, а поначалу и её мать? Если пытки не помогли разговорить их — можно же было отпустить, а потом пойти по следам! А Несмертный Джо что, не пересчитывает своих жён и не заметил, как одна из них пропала? И не сложил два и два, когда у Джека вдруг появилась помощница? Что уж говорить про вселенную: мир «Безумного Макса» и раньше не стыковался между фильмами, но здесь хватает нестыковок даже внутри одной картины. Например, тут есть старик-историк, который объясняет дикарям слова и понятия, давно забытые за годы постапокалипсиса, — это называют «словбургер». Очень яркая иллюстрация деградации мира… но вдруг оказывается, что даже 40-летний на вид Дементус якобы застал «нормальный» мир, а родители Джека служили военными! Так сколько всё-таки прошло лет и сменилось поколений?

Все эти вопросы — оттого, что «Фуриоса» в принципе более «сюжетный» фильм, чем «Дорога ярости». Там всё было проще, меньше условностей приходилось учитывать. Здесь же куда больше повествования и лора вселенной — а это Миллер умеет делать не так хорошо, как высокооктановые погони. Но любим мы «Безумного Макса» именно за эти погони. Поэтому душнить не стоит. Не будем портить себе и другим удовольствие от всего того, чем фильм действительно хорош.

Миллер вернул нас на Пустоши. Тут ещё брутальнее, чем прежде. Нет героев, нет морали, только насилие. Невероятно крутое, изобретательное и эстетичное насилие. Насилие как искусство. Никто в здравом уме не хотел бы жить в мире Пустоши — но славно, что иногда нам дают заглянуть в эту жестокую вселенную и нюхнуть песка, хрома, крови и бензака. Всё как мы любим.

P. S. Есть ли Безумный Макс в Фуриосе?

Есть, но Рокатански лишь мелькнёт в одном кадре со спины. Его сыграл Джейкоб Томури, каскадёр-дублёр Тома Харди.