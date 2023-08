Какие фильмы смотреть онлайн в сентябре 2023? Дети шпионов, вампир-Пиночет, Скуби-Ду и Красная шапочка

Традиционный ежемесячный кинодайджест начнём с премьер, которые выходят в цифре. Подборка получилась очень разнообразной. Вот кроссовер супергероев DC со «Скуби-Ду» и новые «Дети шпионов» для всей семьи, вот чилийская чёрно-белая сатира про Пиночета-вампира, вот биографическая драма про мексиканского астронавта, а ещё — научно-фантастический триллер и японский фэнтези-детектив с Красной шапочкой.

Дети шпионов: Армагеддон

Spy Kids: Armageddon

Что? Семейный комедийный боевик.

Когда и где? 22 сентября от Netflix.

О чём? О новом поколении детей шпионов. Или, вернее сказать, детей-шпионов. Завязка та же, что и у старых фильмов: спецагенты-взрослые опять вляпались в какую-то беду, а их отпрыскам предстоит вооружиться гаджетами на все случаи жизни и спасать непутёвых родителей.

Что это будет? Возвращение Роберта Родригеса к любимому жанру. Ну, как возвращение: недавно он снял для Netflix семейную супергероику «Мы можем быть героями», спин-офф «Шаркбоя и Лавы», которые опираются на те же клише и на ту же эстетику, что и его «Дети шпионов». Фильм стал страшно популярным на сервисе, шли даже переговоры о сиквеле, но в итоге Родригес вернулся к старой франшизе. На роль родителей-спецагентов он позвал Закари Ливая и Джину Родригес.

Перезапуск по трейлеру выглядит совсем детским. В оригинальной трилогии брат с сестрой были хотя бы разных возрастов, что позволяло сбалансировать шутки и серьёзность. Да и в целом новый фильм многое теряет без Кармен Кортес. Вернее, без Кармен Элизабет Хуаниты Эхо Скай Браво Кортес!

Граф

El Conde

Что? Чёрная комедия, драма, артхаус.

Когда и где? 15 сентября на Netflix.

О чём? О другой реальности, в которой диктатор Аугусто Пиночет был вампиром. Дожив до 250 лет, он решает наконец-то умереть, но ему не даёт покоя, что его запомнят не как убийцу, а как вора.

Что это будет? Главная арт-премьера месяца. Режиссёр Пабло Ларраин, зарекомендовавший себя драмой о супруге убитого Джона Кеннеди «Джеки» и трилогией картин о жизни в Чили при диктатуре Пиночета («Тони Манеро», «Вскрытие» и «Нет»), взялся за фантастическую сатиру, которая показывает бывшего правителя буквально кровопийцей. «Граф» сочетает традиции чёрно-белого кино с чёрным же юмором.

Главную роль исполнил Хайме Вадель, жену Пиночета воплотила Глория Мюнхмайер. Над сценарием Ларраин работал вместе с Гильермо Кальдероном («Клуб», «Неруда»).

Первые отзывы критиков можно будет прочитать уже в начале сентября — тогда картину покажут на Венецианском кинофестивале.

За миллион миль отсюда

A Million Miles Away

Что? Биографическая драма.

Когда и где? 15 сентября на Amazon Prime Video.

О чём? О непростой судьбе паренька Хосе Эрнандеса, который мечтал стать астронавтом. Он, выходец из семьи мексиканских фермеров-мигрантов, мог так и остаться на ферме, но в итоге силой упорства добился должности инженера. Теперь перед ним самый сложный вызов за всю жизнь — полёт в космос.

Что это будет? Почти что идеальный оскаровский байопик: немного приукрашивания тут, немного превозмогания здесь, а ещё — торжественная музыка. Хосе Эрнандес действительно был астронавтом NASA и совершил один космический полёт STS-128 на «Дискавери» в 2009-м.

В фильме Эрнандеса воплотил Майкл Пенья (иронично, что Пенья сыграл астронавта ещё несколько лет назад — в экранизации «Марсианина»). Его супругу сыграла Роза Салазар («Алита: Боевой ангел», «Отмена»). Поставила картину Алехандра Маркес («Всё будет хорошо», «Нарко: Мексика»).

Никто тебя не спасёт

No One Will Save You

Что? Научно-фантастический психологический триллер.

Когда и где? 15 сентября на Amazon Prime Video.

О чём? О девушке Бринн Адамс, которая по воле случая оказывается не в своей тарелке в её же окружении. Одинокая, но по-прежнему полная надежд, Бринн возвращается в дом, где выросла. Ночью она просыпается от странных звуков снаружи — а дальше начинается противостояние настоящим инопланетянам, которые «угрожают её будущему, заставляя разобраться с прошлым».

Что это будет: среднебюджетная камерная фантастика для стримингов. Увы, без трейлера и хоть какого-то внятного описания гадать сложно.

Режиссёром выступил Брайан Даффилд (снимал фильм «Спонтанность», писал сценарий для пока не вышедшего сериала «Остров черепа»), а главную роль исполнила Кэтлин Дивер («Ломка», «Невероятное»). Даффилд не успел ещё зарекомендовать себя своими работами, но всегда есть надежда на ещё один «Кловерфилд, 10». Ну или хотя бы на эпизод в подвале дома в духе «Войны миров» с Томом Крузом.

А ещё

Красная Шапочка выходит на след (Once Upon a Crime / Akazukin, tabi no tochu de shitai to deau) — неожиданный японский фэнтези-фильм, в котором Красная Шапочка и Золушка втянуты в зловещий заговор. Кто-то убил принца Ханса прямо на балу, и героиням предстоит расследовать преступление! Милая комедийная сказка-детектив с опросом комичных и фактурных подозреваемых. Вопрос всего один: почему это не сделали аниме-сериалом?! Выходит 14 сентября на Netflix.

Скуби-Ду и Крипто тоже! (Scooby-Doo! and Krypto, Too!) — ещё более неожиданный кроссовер, в котором команда «Фургончика тайн» оказывается во вселенной DC. Лига справедливости в очередной раз без вести пропала, но на месте оказался верный пёс Супермена по имени Крипто. В Зале справедливости поселился какой-то призрак, и в отсутствие хозяев друзья берутся за расследование. Кто знает, может, удастся приструнить привидение и заодно узнать, как вернуть супергероев? Выходит на цифровых платформах 26 сентября.