Какие фильмы смотреть в мае 2023? От «Стражей» до «Форсажей»

Сезон летних блокбастеров продолжается — по крайней мере, в зарубежных кинотеатрах. Disney перезапускает «Русалочку» и прощается со «Стражами Галактики», пока Вин Дизель отправляется в очередной «последний заезд» со своей необъятной семьёй. На российских экранах тоже найдётся, что посмотреть. Хоакин Феникс бросает вызов своим страхам (и грозной еврейской маме), китайские боги бороздят небеса на летающих кораблях, а шведские энтузиасты отправляются в погоню за НЛО.

Стражи Галактики. Часть 3

Guardians of the Galaxy Volume 3

Когда? 4 мая (кинотеатры, недоступно в РФ).

Что? Супергеройская космоопера, часть Киновселенной Marvel.

О чём? Одолев межгалактического тирана Таноса, команда обаятельных неудачников Стражи Галактики взяла передышку и теперь обживает мирную шахтёрскую колонию Забвение. Неожиданно их покой нарушает Адам Ворлок — идеальный сверхчеловек на службе безжалостного Верховного Эволюционера. После жестокой битвы с Адамом один из Стражей, разумный енот Ракета, оказывается на краю гибели и, чтобы спасти друга, оставшиеся члены отряда отправляются на поиски его создателей. Однако прошлое Ракеты скрывает кошмары, которые и не снились героям…

Что известно? Джеймс Ганн прощается со «Стражами Галактики». Правда, прощание слегка затянулось: финальная часть трилогии была анонсирована ещё в 2017 году, за это время режиссёр успел вляпаться в скандал, был уволен с проекта, ушёл в франшизу DC Comics и даже стал её очередным архитектором, но в итоге всё-таки вернулся в Marvel на один последний фильм. Ну или на полтора: параллельно с третьими «Стражами» Ганн снял трогательный «Праздничный спецвыпуск».

Вынужденная задержка, несомненно, дала автору массу новых идей — возможно, чересчур много. Триквел пытается охватить столько разных героев, локаций и сюжетных веток (действие сопровождается флэшбеками из юности Ракеты), что фильм трещит по швам даже при внушительном хронометраже в два с половиной часа.

По своему обыкновению Ганн беспрестанно тасует настроение и жанры, предлагая зрителям то хулиганскую комедию, то душераздирающую драму, а то и на удивление брутальный боди-хоррор в духе своих ранних работ. Многих критиков такая карусель отпугнула. Зато те, кому повезло оказаться с Ганном на одной волне, смело называют последних «Стражей» одним из самых оригинальных, эмоциональных и красивых фильмов за всю историю Marvel.

Форсаж 10

Fast X

Когда? 18 мая (кинотеатры, недоступно в РФ).

Что? Предпоследняя часть безумной автомобильной франшизы Вина Дизеля.

О чём? Призраки прошлого опять преследуют Доминика Торетто. На этот раз отомстить ему решил эксцентричный криминальный гений Данте Рейес, едва не погибший от рук героев во время дерзкого ограбления в Рио-де-Жанейро. На решающую битву с маньяком (а также законами физики) собирается вся бескрайняя «семья» Дома: уличные гонщики и виртуозные хакеры, бывшие преступники и правительственные спецагенты, мудрые бабушки и даже малолетние дети!

Что известно? Непотопляемый цикл «Форсаж» выходит на финишную прямую и становится всё более амбициозным. Историю заранее разделили на две части (продолжение выйдет в 2025 году), на съёмки выделили исполинские $340 миллионов, а по количеству именитых актёров фильм не уступает последним «Мстителям». В числе новых приглашённых звёзд — злодейский Джейсон Момоа, Бри Ларсон и 91-летняя (!) легенда экрана Рита Морено.

Впрочем, чем выше ставки, тем сложнее авторам держать проект под контролем. Несколько лет назад Вин Дизель, главный двигатель франшизы, публично разругался со своим коллегой Дуэйном «Скалой» Джонсоном, а теперь умудрился спугнуть режиссёра. Джастин Лин, постановщик пяти предыдущих «Форсажей», ушёл с десятого фильма через неделю после начала съёмок, и на замену ему был выписан француз Луи Летерье («Перевозчик»), которому пришлось значительно переработать сценарий всего за четыре дня.

Летерье обещает вдохнуть в франшизу свежее дыхание: сделать трюки менее сумасшедшими, а угрозу для персонажей — более реальной. Но хватит ли этого для спасения «Форсажа»? В последние годы сборы и рейтинги критиков неуклонно снижаются, и остановить это угасание будет непросто.

Русалочка

The Little Mermaid

Когда? 25 мая (кинотеатры, недоступно в РФ).

Что? Музыкальная сказка, ремейк классического мультфильма Disney.

О чём? Юной принцессе-русалке Ариэль слишком тесно на бескрайних подводных просторах. Её влечёт на сушу, в такой волнующий и непонятный мир людей. И вот однажды, когда во время бури Ариэль спасает упавшего в воду принца Эрика, девушка понимает: она готова на всё, чтобы разделить с юношей его земную жизнь. Даже если для этого придётся заключить договор с жестокой морской ведьмой, пожертвовать своим чудесным голосом и поставить под угрозу судьбу подводного царства…

Что известно? Сами авторы фильма признаются: превратить «Русалочку» в фильм с живыми актерами — задача на грани возможного. Не только потому, что хореографам нужно было как-то придумать убедительный «подводный» мюзикл, где исполнители свободно парят над декорациями. Гораздо сложнее выйти из тени оригинального мультфильма, который в 1989 году возродил анимационную студию Disney и с тех пор считается неприкосновенной классикой.

Стоит ли удивляться, что промо-кампания ремейка «Русалочки» идёт в обстановке постоянного сопротивления? Одних не устроил новый облик Ариэль, других — наоборот, слишком традиционная трактовка злодейки Урсулы. Третьи высмеивают излишне тёмную картинку, четвертые — реалистичный дизайн компьютерных существ. Но смешнее всего то, что, даже несмотря на шумиху, фильм наверняка станет хитом проката, как это уже случалось с другими диснеевскими ремейками.

Для пущей надёжности к проекту привлекли всю элиту Бродвея. Постановщиком выступил Роб Маршалл («Чикаго»), продюсером — Марк Платт («Злая»), а новые музыкальные номера написал Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон») в соавторстве с композитором оригинального мультфильма Аланом Менкеном.

Все страхи Бо

Beau is Afraid

Когда? 4 мая (кинотеатры РФ).

Что? Абсурдистская комедия ужасов от студии А24.

О чём? Тихий еврейский мальчик Бо Вассерман боится маньяков, грабителей и автомобилистов, боится опоздать на самолёт или умереть во время оргазма. А превыше всего Бо боится разочаровать свою маму. И неважно, что мальчику уже под пятьдесят лет и он давно живёт в другом городе. Когда мама приглашает его отметить юбилей смерти отца, Бо тут же собирается в дорогу, готовый к встрече с любыми кошмарами.

Что известно? Ари Астер, создатель эстетских хорроров «Реинкарнация» и «Солнцестояние», вновь снял один из главных арт-фильмов года. И на сей раз режиссёр решил вволю поэкспериментировать. Хронометраж в «Страхах Бо» растянут до трёх часов, а интрига, наоборот, ослаблена: катастрофы следуют друг за другом, словно в потоке сознания. Расширенный бюджет ($35 миллионов — почти в четыре раза больше, чем у «Солнцестояния»!) позволяет Астеру показать целый мир, обезумевший и опасный, а привычные для него сцены ужасов соседствуют с абсурдистским юмором в духе Чарли Кауфмана.

«Все страхи Бо» стали вызовом даже для бывалых зрителей. Пока одни восторгаются игрой Хоакина Феникса в главной роли, смеются над нелепыми злоключениями героя и анализируют символический язык фильма, другие раздражённо качают головой и обвиняют режиссёра в пустой претенциозности. Одно несомненно: настолько самобытное и непредсказуемое кино выходит нечасто!

Смотрите также «Все страхи Бо» — тут сам Дэвид Линч ногу сломит! Абсурдная комедия ужасов в жанре «поток испуганного подсознания».

Новые боги: Ян Цзянь

新神榜: 杨戬 / Xin shen bang: Yang Jian

Когда? 4 мая (кинотеатры РФ).

Что? Приквел популярного мульт-боевика по мотивам китайской мифологии.

О чём? Давным-давно на землях Китая развернулась ужасная битва между небесами и преисподней. Чтобы остановить кровопролитие, стороны заключили мирный договор, согласно которому боги удалились от мира простых смертных. Бог-прорицатель Ян Цзянь решил остаться среди людей, но лишился своего всевидящего ока и теперь зарабатывает на жизнь как простой наёмник. Однажды к нему обращается таинственная красавица, которая разыскивает недавно украденную фамильную реликвию. Постепенно Ян Цзянь понимает, что вор — его собственный племянник Ченсян, намеренный с помощью похищенного артефакта освободить свою мать и тем нарушить священный договор.

Что известно? Анимационная студия Light Chaser продолжает приобщать юное поколение зрителей к легендам древнего Китая. В предыдущем фильме, «Возрождение Нэчжи», авторы перенесли мифический сюжет в киберпанковый мир будущего. «Ян Цзянь» же пробует себя в жанре стимпанк-фэнтези: в небе парят гигантские механические острова, между которыми люди, боги и другие фантастические существа передвигаются на летучих кораблях.

Первые отзывы хвалят фильм за изобретательные битвы, красочный дизайн и эффектный саундтрек, подмечая параллели (а то и заимствования!) с культовым аниме «Ковбой Бибоп». Как и прежде, для наилучшего контакта с мультфильмом критики рекомендуют западным зрителям заранее ознакомится с основами китайской мифологии.

Кратер

Crater

Когда? 12 мая (Disney+).

Что? Подростковая фантастика от продюсеров сериала «Очень странные дела».

О чём? Середина XXIII века. Мальчик Калеб, выросший в горняцкой колонии на Луне, исполняет последнюю волю своего отца: вместе с друзьями он угоняет транспортный вездеход и отправляется к далёкому кратеру, где скрывается некий удивительный секрет. В пути ребят поджидает немало опасностей, от сбоящего оборудования до метеоритного дождя, но они твёрдо настроены дойти до конца — ведь скоро Калебу придётся навсегда покинуть дом.

Что известно? Судьба у «Кратера» непростая. Проект Джона Гриффина (сериал «Извне») ещё в 2015 году попал в престижный «Черный список» лучших неснятых сценариев. За постановку было взялся мастер семейного кино Шон Леви («Очень странные дела») на базе компании 20th Century Fox, но после того, как студию выкупила медиа-империя Disney, «Кратер» забуксовал. Реанимировать фильм — уже для интернет-кинотеатров и с Леви в качестве продюсера — удалось Кайлу Патрику Альваресу, талантливому инди-режиссёру, который зарекомендовал себя жёсткими психологическими драмами. Для фантастического роуд-муви выбор неожиданный, но любопытный.

Миссия «НЛО»

UFO Sweden

Когда? 4 мая (кинотеатры РФ).

Что? Ностальгическая семейная фантастика в духе «Интерстеллара» и «Супер 8».

О чём? Середина 90-х. Очередное заседание общества уфологов в шведском городке Норрчёпинг (кофе и булочки для всех участников!) вдруг прерывает девочка-подросток Дениз. Несколько лет назад её отец, один из основателей общества, вплотную подошёл к тому, чтобы доказать существование разумной жизни за пределами Земли… а потом бесследно исчез. Несмотря на сопротивление полиции и государственных чиновников, Дениз намерена закончить папино расследование и докопаться до правды о случившемся.

Что известно? «Миссия НЛО» — новый проект Crazy Pictures, группы кинолюбителей, прославившихся на YouTube циклом весёлых короткометражных скетчей «Поэзия для рыб». В 2018 году они опробовали себя в большом кино с апокалиптическим триллером «Во имя спасения», который снискал уважение критиков напряжённой атмосферой и впечатляющими визуальными эффектами (особенно с учётом небольшого бюджета). Похожие отзывы звучат и на новый «Миссию НЛО»: стильно, неторопливо, немного неряшливо, но с большой любовью к традициям фантастического кино.

Космическая странность

Space Oddity

Когда? 11 мая (онлайн).

Что? Романтическая комедия про будущего покорителя Марса.

О чём? Алексу не место на Земле. Молодой американец оплакивает недавно погибшего брата, наблюдает за увяданием семейной фермы и страшится грядущей климатической катастрофы. Для себя Алекс видит лишь один выход: вступает в программу подготовки астронавтов, которые через десять лет отправятся на колонизацию Марса. Пока семья тщетно пытается отговорить героя от сумасбродной миссии, Алекс знакомится с привлекательной сотрудницей страхового агентства. Готов ли он остаться на обречённой планете ради любви?

Что известно? «Космическая странность» (название, разумеется, взято из песни Дэвида Боуи, которая звучит в фильме) — история простая, тихая и обаятельная. Опытная актриса и телевизионный режиссёр Кира Седжвик обращается к фантастическому сюжету не ради иных миров, но чтобы покопаться в наших собственных земных неврозах. Первые зрители сдержанно хвалят «Странность» за слаженный актёрский ансамбль, нежную романтическую линию и ненавязчивый юмор.

Неизменный: Майкл Дж. Фокс

Still: A Michael J. Fox Movie

Когда? 12 мая (AppleTV+).

Что? Документальная драма о звезде «Назад в будущее» и его борьбе с болезнью Паркинсона.

О чём? В середине 1980-х Майкл Дж. Фокс был одним из главных молодых актёров Голливуда. «Волчонок», «Секрет моего успеха», трилогия «Назад в будущее» — хиты шли один за другим! Как вдруг в возрасте 29 лет врачи поставили Фоксу страшный диагноз: с каждым годом его нервную систему всё сильнее поражает болезнь Паркинсона. Актёр отказался сдаваться недугу и продолжил работу, сначала скрывая свои симптомы, а затем совмещая профессию с активизмом. Наконец, в 2021 году Майкл Дж. Фокс объявил о завершении карьеры и теперь готов рассказать миру свою настоящую историю.

Что известно? Оскароносный документалист Дэвис Гуггенхайм («Неудобная правда») возвращается с новым фильмом — таким же увлекательным, остроумным и трогательным, как и любая из комедий самого Майкла Дж. Фокса. Ловко монтируя интервью, отрывки из фильмов и сцены-реконструкции юности актёра, Гуггенхайм прослеживает весь жизненный путь своего героя. Без лишней идеализации (Фокс честно рассказывает, как заглушал симптомы болезни алкоголем), но с большим уважением к его таланту, стойкости и жизнерадостности.

А ещё: любопытные хорроры со всего мира!

Каждый месяц в российский прокат выходит (как правило, под вымученными «брендовыми» названиями) множество недорогих, но занятных фильмов ужасов. Рассказываем о наиболее интересных хоррор-релизах апреля, высоко оцененных международными критиками.

«Астрал. Семейный обряд» (оригинальное название: Family Dinner) — австрийская психологическая драма про застенчивую девочку Сими, которая приезжает в семью своей тёти-диетолога с целью похудеть. Конечно, не имеет отношения к серии «Астрал» (Insidious) Джеймса Вана. Несмотря на неторопливый темп и не слишком оригинальную интригу фильма, первые зрители хвалят его дискомфортное настроение и крепкую работу режиссёра-дебютанта Петера Хенгля.

«Ужас Истфилда. Первое изгнание» (Godless: The Eastfield Exorcism) — религиозный триллер из Австралии по мотивам реальных событий. Доведённый до отчаяния муж пытается излечить жену от неизвестного психического расстройства; когда не помогают антидепрессанты, герой обращается к экзорцистам из местного религиозного культа. Критики отмечают неожиданно обстоятельный подход режиссёра к истории: это не столько хоррор (хотя без пары-тройки скримеров не обошлось), сколько довольно реалистичный портрет общины в плену своих страхов и фанатичной веры.

«Эпидемия: Вирус-32» (Virus:32) — необычный зомби-ужастик из Уругвая. Под действием загадочной болезни люди впадают в приступ неконтролируемой ярости; но, насытив жажду крови, снова успокаиваются… ровно на 32 секунды. В рецензиях фильм чаще всего сравнивают с «28 дней спустя», положительно отзываясь об эффектной операторской работе и напряжённой, клаустрофобной атмосфере.

«Спуск: Новая глава» (Dark Nature) — параноидальный канадский хоррор про девушку, которая тяжело переживает разрыв с парнем-абьюзером и присоединяется к экспериментальной терапевтической группе. Психолог вместе со своими пациентами отправляется в поход по лесам и горам, как вдруг одного за другим их начинает убивать неизвестная тварь. Это никакой не сиквел «Спуска» Нила Маршалла, хотя фильм и правда на него похож. Зато критикам понравилась игра актёров и убедительно-жуткий грим.