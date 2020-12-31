Лучшие фильмы 2020: фантастика, ужасы и супергерои

Год назад, когда мы составляли ожидания-2020, мир был совсем другим. Мы с нетерпением ждали выхода кучи потрясающих лент. Не дождались. Особенно, конечно, обидно за «Дюну» Вильнёва — но что поделать, в этом году в кинопрокат попали только самые быстрые и самые безрассудные. Эти «выжившие» и сформировали итоговый список наших победителей.

10. В чужой шкуре

2020 год прошёл под знаком оригинальной, часто даже экстремальной фантастики, плюющей на правила жанра. Вот и Брэндон Кроненберг (сын мастера боди-хоррора Дэвида Кроненберга), по сути, выворачивает наизнанку идеи нолановского «Начала». Что будет, если корпорации научатся взламывать человеческий мозг? Будет кровь рекой и прогрессирующий распад личности: сознание в фильме «сгорает» и переплавляется, будто восковая маска. А вместо трагического красавца Дикаприо — киллер-социопатка с лицом Андреа Райзборо («Мэнди»), которая точно так же хочет вернуться к своей семье… но ничем хорошим это не закончится!

Илья Глазков

9. Поезд в Пусан 2: Полуостров

Голливудский подход к сиквелам давно известен: тех же щей, да погуще влей. Но в Южной Корее всё иначе. Каждая часть зомби-франшизы «Поезд в Пусан» экспериментирует с форматом, обращается к новым героям и сюжетам. «Полуостров» — постапокалиптический боевик про команду наёмников, которые пытаются вывезти из зоны карантина фургон, набитый деньгами. В перерывах между зрелищными погонями в духе «Безумного Макса» режиссёр Ён Сан-хо ненавязчиво размышляет о губительной сути капитализма (привет, «Паразиты»!) и необходимости держаться друг друга, даже когда надежды на спасение уже нет.

Илья Глазков

8. Последние и первые люди

Пожалуй, самый необычный и актуальный фантастический фильм 2020-го: история о грядущем конце света, которому отказывается покориться гордый человеческий дух. Удивительным образом эта эпическая сага о людях далёкого будущего разыграна вообще без единого человека в кадре! Единственным проводником для зрителей служит неземной голос Тильды Суинтон. А обречённый футуристический мир воплощают причудливые монументы реальной «павшей империи» Югославии. Для своего режиссёра — блестящего композитора Йохана Йоханнссона («Прибытие») — фильм стал дебютом и одновременно посмертным завещанием.

Илья Глазков

7. Спутник

Редчайший случай — российский фильм в наших итогах года, да ещё и завоевавший успех за пределами России! «Спутник» — техничный и стильный фантастический ужастик про космонавта, который по пути на Землю подхватил безжалостного паразита. Однако не стоит обвинять Егора Абраменко и его команду в бездумном плагиате «Чужого». Акцент здесь сделан не на крови и саспенсе (хотя и этого хватает), а на психологической драме. Изучая инопланетную тварь, главные герои находят путь к собственной человечности и примиряются с ошибками прошлого. Также на экране любовно воссозданные аналоговые технологии позднего СССР, а финальный поворот по-настоящему крутой.

Илья Глазков

6. Человек-невидимка

После провального перезапуска «Мумии» студия Universal решила радикально переосмыслить свои фильмы о монстрах. К черту взаимосвязанные комиксовые вселенные а-ля Marvel — будущее за недорогими и концептуальными хоррорами! Успех такого подхода доказал новый «Человек-невидимка». Самовлюблённый учёный из классического романа Герберта Уэллса здесь переосмыслен как домашний тиран, неотступно преследующий свою сбежавшую возлюбленную. Режиссёр Ли Уоннелл («Апгрейд») мастерски препарирует травмы токсичных отношений и накручивает паранойю героини и зрителей. Что там, в пустой комнате, — спасение или угроза?

Илья Глазков

О фильме «Человек-невидимка»: что может быть страшнее бывшего парня? Действительно достойный и жуткий фильм, главная проблема которого — в названии.

5. Хищные птицы: Невероятная история Харли Квинн

Присмотревшись к успехам «Джокера» и «Дэдпула», DC выпустили де-факто сольник своей Харли Квинн, самой известной и обаятельной антигероини, со взрослым рейтингом R. «Хищные птицы» не претендуют на то, чтобы задать новый вектор развития киноиндустрии, но хулиганский задор чисто женского коллектива позволил фильму выделиться и запомниться.

Конечно, бал тут правит Харли в исполнении Марго Робби — лучшее, что было в спорном «Отряде самоубийц». В «Птицах» она действительно сияет, как и Юэн Макгрегор, блистательно отыгрывающий непривычный для себя образ эксцентричного психопата. В нормальном 2020-м «Хищные птицы» не стали бы основным претендентом на звание лучшего кинокомикса, но для года из параллельной зомби-вселенной это оптимальный кандидат, стильный и оптимистичный.

Игорь Хованский

О фильме «Хищные птицы»: история сильной и независимой маньячки Пять девушек два часа колошматят толпу вооружённых мужиков и оттягиваются вовсю. Это немного глупо и нарочито, но очень весело.

4. Платформа

Испанскую антиутопию «Платформа» можно считать не только отличным художественным высказыванием, но и неким смысловым маркером происходящего в реальном мире образца 2020 года. Если бы в фильме узники тюрьмы брали с платформы лишь необходимое, на нижних этажах не было бы каннибализма и убийств. Если бы «узники» пандемии безукоризненно чётко выполняли все меры защиты, многих смертей можно было бы избежать… Мощный социальный подтекст — главный плюс «Платформы». А ещё — безукоризненная работа с визуальными образами и символикой.

Александра Давыдова

О фильме Фильм «Платформа»: дилемма заключённого и благородные Дон Кихоты Испанская картина о многоуровневой тюрьме сегодня стала удивительно актуальной.

3. Думаю, как всё закончить

Эта необычайная сюрреалистическая история начинается очень просто: молодая женщина едет со своим бойфрендом по имени Джейк на ферму к его родителям, размышляя под скучный зимний пейзаж за окном, как бы покончить с этими отношениями без лишних хлопот и скандалов. Однако Чарли Кауфман не снимает простых фильмов, да и первоисточник куда сложнее, чем кажется. Поэтому на протяжении двух часов зрителю предстоит странствовать по запутанным лабиринтам сознания и подсознания, населённым иллюзиями, снами и несбывшимися мечтами.

Наталия Осояну

2. Зависнуть в Палм-Спрингс

Очень остроумное и оригинальное развитие идей бессмертного «Дня сурка». Ключевое различие между этими историями кроется в появлении второго «застрявшего». Оказывается, переживать один и тот же день вдвоём гораздо интереснее. Яркие персонажи, отличная «химия» между Энди Сэмбергом и Кристин Милиоти, блистательный Дж. К. Симмонс в роли второго плана, занятные приключения и приятный (хотя и местами пошловатый) юмор — что ещё нужно от хорошей романтической комедии?

Алексей Ионов

О фильме «Палм-Спрингс»: самая романтичная и смешная петля времени Дебют Макса Барбакова покорил сердца критиков и зрителей — благодаря химии актёров и свежему прочтению привычного сюжета.

1. Довод

Фильм года

Пожалуй, все согласятся, что «Довод» не лучшая работа Кристофера Нолана. В его фильмографии есть и более сложные, и более красивые, и более эмоциональные картины.

Но даже не лучший проект культового режиссёра всё равно ошеломляет — и концепцией реверсивного времени, и тем, как Нолан с ней играет. И особенно тем, что на самом деле перед нами тот самый фильм о Джеймсе Бонде, который Нолан мечтал снять столько лет. За всеми этими играми со временем, от слежениями за которыми вскипает мозг, стоит простая история того, как высококлассный агент спасает мир от миллионера-злодея на службе могущественной организации.

В «Доводе», как это принято у Нолана, всё пересекается со всем. Подчас в кадре можно увидеть несколько версий героев, которые движутся по времени в разных направлениях, а история борьбы за человечество сплетается с историей борьбы за личное будущее — в линии Кэт, жены злодея. Фильм можно рассматривать очень по-разному — это и неглупое кино, и неплохой аттракцион. В конце концов, это просто идеальная лента для обсуждения с друзьями: тут есть о чем спорить и что анализировать, обложившись учебниками по физике. В общем, как ни смотри — главный фантастический фильм 2020 года!

Евгений Пекло

О фильме «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких Готовьтесь напрячь мозг! Смотреть этот фильм нужно не для отдыха, а чтобы обсуждать и разбирать по кадрам.

0. Маяк Почётное место без номера Западные зрители увидели параноидальный ретро-триллер Роберта Эггерса в 2019 году, но в российском прокате он появился только в 2020-м. Теперь его выход кажется не запоздалым, а пророчески уместным: «Маяк» рассказывает о непредвиденно затянувшейся изоляции двух мужчин на небольшом острове. Эггерс щепетильно препарирует психику смотрителя маяка Томаса Уэйка (Уиллем Дефо) и его помощника Эфраима Уинслоу (Роберт Паттинсон), заставляя их ругаться, брататься, драться, напиваться — и, наконец, творить вещи, которых трудно ожидать от людей в нормальной ситуации. Но ситуация что внутри фильма, что снаружи (за последний год) точно не была нормальной. И сегодня «Маяк» найдёт у зрителей ещё больший отклик — не только как притча об отношениях начальника и подчинённого, но и как рассказ о том, как тяжко порой сидеть взаперти. Игорь Хованский О фильме Фильм «Маяк» — это «Зелёный слоник» в духе Лавкрафта Не стоит пугаться ярлыка «артхаусного хоррора». Это в первую очередь кино о ситуации, в которой бывал почти каждый, только в духе ужасов Лавкрафта или По.