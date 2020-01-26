10 лучших мультфильмов 2019 (и аниме тоже есть!)

Мы в «Мире фантастики» не считаем, что мультфильмы — это для детей. Лучшие анимационные фильмы интересны людям всех возрастов, и очень часто эти фильмы фантастические. К тому же в российский прокат всё чаще выходит новое аниме. И если большое фантастическое кино в последнее время разочаровывает, то с мультфильмами дело обстоит намного лучше. В наш топ вошла анимация на любой вкус: от малоизвестных инди-хитов до блокбастеров Pixar и DreamWorks, от «новых гениев» Синкая и Хосоды до главного мультфильма года, за который будем болеть на «Оскаре».

10. Потерянное звено

Пятый кукольный мультфильм студии Laika, снятый по технологии стоп-моушн. Если предыдущие работы студии — например, «Коралина», «Кубо» и «Паранорман» — были довольно нишевыми продуктами из-за сложных тем и визуальных решений, то новый мультфильм вышел абсолютно «безопасным» и семейным.

Да, история путешественника Лайонела Фроста и бигфута Линка вряд ли кого-то поразит глубиной. Выводы типа «друг познается в беде» и «семья — это не обязательно кровные родичи» мы слышали уже не раз. К «Потерянному звену» стоит относиться как к доброму и увлекательному роад-муви, которое приятно посмотреть на досуге, одному или с детьми. Снят мультик потрясающе, дизайн персонажей на высоте — Laika создали проработанный и живой мир викторианской Англии с легкой примесью стимпанка.

9. ЛЕГО Фильм 2

Новая часть анимационной LEGO-франшизы прошла в прокате почти незамеченной. Каким-то образом студия Warner Bros. умудрилась одновременно выпустить слишком много фильмов («Ниндзяго», серьезно?) и слишком мало. За пять лет, прошедших с сенсационного успеха «ЛЕГО. Фильма», зрители успели охладеть к героям, а рекламная кампания сиквела не обещала ничего нового.

И правда, «ЛЕГО Фильм 2» уже не поражает ни свежестью концепции, ни количеством звёздных камео — теперь с Брюсом Уиллисом! — ни остроумным сплавом анимации и игрового кино. Однако это по-прежнему красочный и неглупый мультфильм, сделанный с выдумкой. Каждый кадр переполнен отсылками и любопытными деталями, декорации сменяют друг друга, как в калейдоскопе, а изменчивая Королева Многолика может претендовать на звание одного из самых оригинальных героев/злодеев года.

А главное, все эти кубики прочно скреплены трогательной историей о том, как важно впускать в свою игру других людей, особенно близких. Кто-то увидит в этом иллюстрацию корпоративной политики про «конструктор для всей семьи», а кто-то — отповедь токсичной маскулинности. Но вот где магия ЛЕГО: одно совсем не мешает другому!

8. Промар

Студия Trigger уже в который раз «спасает аниме», выпуская очередного духовного наследника легендарного «Гуррен-Лаганна». В этот раз команда Хироюки Имаиси вышла за рамки сериалов и выпустила в кинотеатры настоящий анимационный блокбастер. С безудержным, потрясающе снятым экшеном, энергичным саундтреком, изрядной долей самоиронии и традиционно зашкаливающим пафосом.

«Промар» похож на красочный фейерверк. Конечно, в силу хронометража фильм во многом проигрывает старшим телевизионным собратьям. Сюжет про пожарных в роботах-«мехах» донельзя прост, персонажей тоже не назовешь многогранными, а основной конфликт решается старыми добрыми кулаками. Но в итоге это совершенно неважно. Как и тринадцать лет назад, Имаиси умело дергает за струнки души, распаляя в ней пожар чистых эмоций. Авторы взяли лучшее из своих прежних работ и сжали все это до двух часов концентрированного удовольствия. Всё, что остается сказать после просмотра, — «Не знаю, что это было, но это было круто!»

7. Дети моря

Из всех вошедших в этот топ аниме «Дети моря» — самое бескомпромиссное. Сюжет тут явно не для всех, а за визуальными метафорами не всегда уследит даже насмотренный зритель. Зато фильм поднимает вопросы действительно фантастического свойства. То, что по трейлерам выглядело красивой сказкой про морских Маугли, оказалось рассуждением о природе зарождения жизни. Притча о мироздании, прикидывающаяся подростковой драмой? Уши Neon Genesis Evangelion видны повсюду, но в незатасканном «океанском» сеттинге это даже красиво.

Кстати, о красоте: вода, которой тут ожидаемо много, не так реалистична, как у Синкая в «Дитя погоды», но это потому, что задача была другой. Аниматоры из 40C Studio ушли дальше в сюрреализм, чтобы показать тотальную взаимосвязь всего. Наблюдать за тем, как космос перетекает в океан, а косяк рыб «рифмуется» с движениями человека, можно бесконечно. Так что, даже если вас не затянет сюжет, посмотреть этот фильм стоит хотя бы как один из самых зрелищных перфомансов в этом году.

6. Я потеряла своё тело

Что будет, если французская анимационная студия возьмётся за жизнеутверждающий приключенческий мультфильм в духе Pixar — но поставит его по роману Гийома Лорана, соавтора романтично-безумной мелодрамы «Амели»? Получится история невероятного путешествия… человеческой руки!

Перебирая пальцами, словно паук, ампутированная человеческая кисть сбегает из медицинской лаборатории. Её путь лежит через большой город со всеми его опасностями: голодные крысы и любопытные собаки, мусоровозы и поезда метро, замёрзшие реки и широкие шумные шоссе. Но рука неутомимо идёт к хозяину, юноше Науфелю, а по дороге вспоминает их общие радости, печали, мечты о космосе и первую любовь.

Мир «Я потеряла своё тело» одновременно жесток и трогателен, забавен и полон печали, странен и мил до боли в сердце. Нужно привыкнуть к его необычному настроению (отрезанная рука прячется в детской кроватке!), и перед вами предстанет красивый трогательный мультфильм о взрослении, преодолении травмы и поисках себя.

5. История игрушек 4

2010-е трудно назвать удачным десятилетием для Pixar. Студия увязла в производстве качественных, но необязательных сиквелов к своим былым хитам. Казалось, очередную «Историю игрушек» постигнет та же участь. Однако четвёртый фильм оказался не вымученным «филлером» об очередных похождениях игрушечного ковбоя Вуди и его друзей, а искренним, эмоциональным размышлением о старости и смысле жизни. Pixar словно оглядывается на саму себя: некогда всеми любимая компания, как и её классические герои, отошла на второй план и пытается решить, что делать дальше. Цепляться за прошлое из чувства верности? Осесть в антикварном магазине до лучших времён? Или отправиться в свободное плавание, к невиданным горизонтам?

«История игрушек 4» одновременно подводит черту под франшизой и развязывает ей руки. Это фильм невероятной энергии и мастерства – как на сюжетном, так и на техническом уровне. Свет и текстуры (ах, этот кошачий мех!) вплотную приблизились к фотореалистичности, экшен поставлен чрезвычайно эффектно, а каждый из новых персонажей обладает своим ярким характером и дизайном. На исходе десятилетия Pixar вдруг напомнила скептикам: для волшебников студии нет ничего невозможного, и даже старые игрушки ещё могут всех удивить.

4. Как приручить дракона 3

Финал «драконьей» франшизы DreamWorks во многом пересекается с предыдущим фильмом из списка: это тоже история о выборе собственного пути и умении отпускать друзей. Юный Иккинг заматерел, оброс великолепно анимированной щетиной и из невротичного мальчишки превратился в настоящего вождя. Теперь он несёт ответственность не только за собратьев-викингов, но и за драконье племя, на которое беспрестанно ведут охоту всяческие негодяи. Единственный выход — бежать на древнюю родину драконов, в Скрытый мир. Но найдется ли там место для самого Иккинга? И готов ли он попрощаться с лучшим другом Беззубиком?

«Драконы», начавшиеся в 2010 году как зрелищное фэнтези для детей, наконец-то провожают свою аудиторию во взрослую жизнь. Это самый серьёзный и эмоционально сложный фильм франшизы. Злодей здесь пугает гораздо меньше, чем неизбежность перемен. Шутки лишь обостряют печаль от грядущего расставания. А героические приключения задают фон для размышлений о наследии и собственном месте во времени. В то время как все остальные Великие Финалы 2019 пытались поразить размахом событий, триквел «Как приручить дракона», наоборот, сосредоточился на внутреннем развитии своих героев — и не прогадал.

Впрочем, в масштабности фильму тоже не откажешь. Где ещё можно увидеть сотни драконов в небе, бескрайние просторы Скрытого мира, кристаллы которого переливаются всеми цветами радуги, и захватывающие сцены полётов, снятые под присмотром оскароносного оператора Роджера Дикинса!

3. Мирай из будущего

Мамору Хосода продолжает разрабатывать волнующие его темы, удивительным образом избегая самоповторов и штампов. В «Мирай из будущего» сосуществуют мерная повседневная жизнь маленькой семьи с собакой и детьми, сказочные эпизоды, в которых главный герой попадает в прошлое или будущее своих родных, и мощное аллегорическое путешествие в бессознательное. Иногда эти элементы могут казаться разнородными и не очень хорошо стыкующимися, но их скрепляет сама атмосфера картины — созерцательная и проникновенная. В очередной раз Хосода умело вскрывает детско-родительские отношения и рассказывает о связях, что скрепляют людей друг с другом, даже если кого-то из них нет в живых.

«Мирай из будущего» — сказка про семью, сочетающая меланхоличную фантасмагорию с очаровательными бытовыми описаниями. Она, конечно, не детская, — но взрослые люди (и в особенности родители) нуждаются в сказках ничуть не меньше детей.

2. Дитя погоды

Аниме года

Главный лирик японской анимации Макото Синкай выпустил вещь, которая в пересказе звучит как пародия на все его работы (девушка, юноша, дождь, чудеса…), но на деле оказывается одной из самых зрелых его картин. Противостояние бескомпромиссной юношеской любви всему остальному миру здесь приобретает особую естественность. Герои не выдернуты в условную Японию вне времени, а существуют в конкретных и сложных современных обстоятельствах. При этом масштаб их чувств не становится меньше. Поэзия первой любви, в изображении которой так хорош Синкай, всё так же искренна и волшебна, как в «Твоём имени», «Саду изящных слов» или «5 сантиметрах в секунду».

«Дитя погоды» традиционно красиво — даже красивее, чем обычно. Синкай — мастер в создании выразительных и запоминающихся визуальных образов, однако не все его кадры-лейтмотивы так же впечатляюще прекрасны, как образ взлетающей воды. То, как здесь анимирована вода, заслуживает отдельных восторгов: она остаётся в рамках условного рисованного мира, но парадоксальным образом ощущается настоящей.

1. Клаус

Мультфильм года

Пропитанный духом Рождества и книжек Пратчетта, «Клаус» рассказывает об истоках знакомых традиций и подбирает самые правдоподобные ответы на вопросы о символике праздника. Да, кто-то скажет, что мы уже не раз и не два видели похожие истории о становлении Санты, и наверняка обвинит авторов мультфильма в предсказуемости. Ну и пусть! «Клаус» с первых минут окутывает волшебной атмосферой, будто укрываешься пледом, пьёшь горячий какао с кардамоном и вдыхаешь запах зимней ели. Спасибо за это потрясающей 2D-анимации, запоминающимся героям и простому, но такому важному посылу о доброте, которая творит чудеса.

В 2019-м было много замечательных мультфильмов, и всё-таки лучшим мы считаем именно «Клауса». Эту рискованную и удачную попытку режиссёра Серхио Паблоса, бывшего аниматора и художника Disney, и его команды разбавить сонм стерильных 3D-мультфильмов по известным франшизам чем-то свежим. Крупные студии отказывались финансировать и прокатывать картину, опасаясь рождественской давки, и тогда мечту авторов воплотил Netflix. Сама история создания «Клауса» — очередной пример праздничной магии. Ну а в потенциале мультфильма мы с вами ещё убедимся через несколько лет, когда его просмотр станет новогодней традицией.