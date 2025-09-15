Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий

В интернете появился изначальный сценарий «Отряда самоубийц», написанный Дэвидом Эйром до пересъёмок и студийного перемонтажа. Он даёт редкую возможность взглянуть на режиссёрскую версию фильма и понять, каким это кино должно было быть и какие сюжетные линии мы потеряли.

Важно отметить: сценарий не датирован — так что неизвестно, о какой именно версии идёт речь. Скорее всего, это уже съёмочный вариант. Например, из слитых в Сеть концепт-артов понятно, что на ранних стадиях создания фильма одним из антагонистов был Степной Волк. А вот в этом сценарии генерал Дарксайда даже не упоминается.

Джокер

В изначальном сценарии роль Джокера заметно шире , чем в финальной версии, однако его образ вызывает множество вопросов. Эйр описывает его качком с татуировками на груди и кубиками пресса. Этот злобный клоун разительно отличается от привычных версий персонажа — от худощавого и нервного Хита Леджера до измождённого Хоакина Феникса. Здешний Джокер — криминальный авторитет, одержимый своим телом, а не хитрый безумный психопат.

«Над ней нависает высокая мускулистая фигура в тюремной робе. Это Джокер, накачанный, как боец MMA. Его кожа шокирующе белая. Хитрые глаза этого ухмыляющегося дьявола горят злобой ко всему, что нам дорого. Джокер переодевается в костюм, сделанный на заказ. Поперёк его груди — тату Joker. Татуировка с игральной картой Джокера — на рельефном прессе».

Сцена с Монстром Ти (в исполнении Коммона) в сценарии тоже выглядит иначе. Вместо того чтобы самому застрелить гангстера, Джокер устраивает «игру», заставляя того покончить с собой, — по задумке, это должно подчеркнуть его абсолютное безумие. Однако эпизод выглядит скорее клишированным: автор пытается показать злодея серьёзным, но получается это нелепо и комично.

Джокер: «О, она тебе нравится?»

Монстр Ти: «Эй, это твоя дама. Я не хочу проблем».

Джокер: «Ты не хочешь проблем? Ты не хочешь проблем? Ты не хочешь проблем?»

Затем Джокер свистит, и Харли подходит с танцпола, садясь на колени к Монстру Ти. Джокер даёт ему пистолет: «Эй, пристрели Харли Квинн, если не хочешь её». Напряжение растёт. Все в клубе пялятся. Джокер спрашивает: «Теперь ты знаешь ответ?» Монстр Ти кивает и стреляет себе в голову.

Другая сцена с Харли : Джокер сначала даёт ей пощёчину, а затем угрожает лезвием, чтобы «причинить ей сильную боль». В теории эпизод мог бы продемонстрировать токсичность их отношений, но он тоже выполнен крайне неуклюже. Например, Харли «сексуально облизывает губы», несмотря на то, что ей угрожает опасность, — это явно сбивает тон сцены и показывает, что автор не понимает, какие отношения между персонажами.

Джокер вставляет лезвие в рот Харли, но каким-то образом она всё равно сексуально облизывает губы. Джокер поднимает бровь, собираясь причинить ей сильную боль, причинить ей вечную боль, но не может. Почему? Он стоит, злясь на самого себя. Он сбит с толку…

Спорные флешбэки

В кинотеатральной версии «Отряда самоубийц» Бэтмен дважды появляется во флешбэках. В изначальном сценарии эти моменты выглядят довольно странно.

В одном из флешбэков мы видим встречу Бэтмена с Дэдшотом . В финальном варианте фильма герой Бена Аффлека сдержан. Он произносит: «Всё кончено, Дэдшот. Я не хочу делать это на глазах у твоей дочери». Фраза подчёркивает, что у Уэйна есть моральный кодекс. В раннем варианте диалог звучит иначе: «Хорошенько посмотри на неё. Когда ты увидишь её снова, у неё будут седые волосы». Эта реплика делает из Бэтмена не справедливого героя, а холодного, грубого и жестокого персонажа.

В ответ Дэдшот открывает огонь. Сценарий пытается показать напряжённый конфликт, но при этом нарушает внутреннюю логику: ведь если у Дэдшота идеальный прицел, почему он не стреляет в самое уязвимое место костюма Бэтмена — открытую часть маски?

Сцену с Убийцей Кроком вырезали — она могла бы стать третьим флешбэком с Бэтменом, что, вероятно, перегрузило бы фильм. В этом эпизоде Бэтмен движется по канализации с прибором ночного видения, и на него нападает Крок. Уэйн ломает ему руку, и Крок говорит:

Крок Я не стоял у тебя на пути. Почему ты на меня наезжаешь, Летучая мышь?

Бэтмен Спроси 50 человек, которых ты убил!

При этом самих убийств, которые совершил Крок, в сценарии нет. Вместо того чтобы показывать бесчеловечность злодея, Эйр заставляет Бэтмена рассказывать о ней.

Кроме того, три флешбэка с участием героя создали бы у зрителей ложное впечатление, будто он станет полноценным действующим лицом — чего на самом деле не произошло бы. Вот почему решение сократить эти сцены кажется удачным.

Утерянные сюжетные линии

Убийца Крок в сценарии описывается как «ОГРОМНЫЙ» — близко к его образу в комиксах. В фильме у него обычный рост, и когда он с нечеловеческой силой расшвыривает зомби-демонов, это смотрится нелепо. Кроме того, в изначальном тексте Крок был криминальным боссом, который зачем-то нанял Дэдшота, — это противоречит его каноничному образу каннибала, обитающего в канализации.

У «морских котиков» в изначальной версии было больше экранного времени. Они сопровождали Отряд — Эйр уделил много внимания их диалогам и взаимодействию с Дэдшотом. Это работает против главной идеи создания «Отряда Икс» — использовать «плохих» парней, чтобы не жертвовать «хорошими». Более того, в одном из эпизодов, когда Дэдшот расправляется с врагами, происходит следующее:

«Я буду сражаться с тобой в любой день», [один из «котиков»] жмёт ему руку.

Дэдшот ошеломлён. Это первые добрые и уважительные слова, которые ему говорили за долгое время.

Сцена выглядит неуклюже: ведь здесь мы видим, что персонаж высказывает одобрение наёмному убийце.

Судьба Эль Диабло . В изначальном сценарии Эль Диабло выживает — его жертва была добавлена в фильм на этапе постпродакшена. В версии Эйра единственным погибшим членом отряда (кроме «морских котиков») был Слипнот (Адам Бич). Гибель Эль Диабло сделала его историю более завершённой и значимой. В тексте же он на какое-то время превращается в «огненного бога», но в итоге просто проигрывает.

Похититель душ . Меч Катаны — Похититель душ — в сценарии играет ключевую роль: Катана отрубает голову Инкубусу, и меч поглощает его душу, что логично завершает сюжетную линию. В финальном монтаже потенциал меча не реализовали, он остался лишь аксессуаром. Так что пафосная реплика, которую произносит о нём Рик Флаг — младший, звучит совершенно бессмысленно.

Мотивация Чародейки . В изначальном сценарии Чародейка стремится накопить достаточно сил, чтобы освободить своего могущественного «отца» — демоническое существо, которое должно проникнуть в наш мир через особый портал и установить господство над человечеством. Для этого ей нужен меч Катаны, способный поглощать души.

Джокер и Чародейка . В кульминационный момент истории Чародейка всё ещё угрожает миру — но неожиданно вмешивается Джокер. Он требует от Харли подчинения и пытается вернуть её под свой контроль, подталкивая предать команду. Харли на мгновение притворяется покорной куклой, но затем атакует Чародейку Похитителем душ и вырывает ей сердце. Джокер в ярости: он пытается убить Харли («В последний раз ты ослушалась меня!»), но его отвлекают — клоун бросает светошумовую гранату и скрывается. Чародейка же превращается в чудовище со щупальцами и в доспехах.

В этой сцене фокус повествования смещён на Харли: её освобождение от Джокера становится поворотной точкой истории. При этом баланс в команде рушится, а Джокер и вовсе кажется лишним.

Кроме того, в сценарии нет короткого камео Флэша. В диалоге Бумеранга с Флагом-младшим есть лишь упоминание «красной молнии», появившейся из ниоткуда.

Что в итоге?

У изначального сценария Дэвида Эйра более мрачный тон. Он последователен, в нём нет хаотичного монтажа. Эта история могла бы стать лучше той, что мы увидели в финальной версии с её «поп-песенным спамом» и фрагментарным повествованием.

Однако, если взглянуть на текст внимательнее, становится ясно: сценарий посредственный. Нелепые персонажи (например, Джокер), странные диалоги и неуклюжие сюжетные решения вряд ли привели бы к созданию хорошего фильма. Даже если бы Эйру дали полную творческую свободу, вероятно, после тестовых показов он всё равно переснимал и переписывал бы множество сцен.

Ждать ли нам «Эйркат», как это произошло с «Лигой справедливости» Зака Снайдера, — пока неизвестно. В 2023 году Эйр обсуждал этот вопрос с Джеймсом Ганном, назначенным сопредседателем DC Studios. Тот заверил: «Время “Эйрката” ещё придёт». Но, судя по всему, не сейчас. Ганн сосредоточился на обновлении киновселенной DC: зрители уже увидели «Монстров-коммандос», «Супермена» и второй сезон «Миротворца», а впереди — «Супергёрл», «Глиноликий» и «Человек завтрашнего дня».

Так что, если режиссёрская версия «Отряда самоубийц» и увидит свет, то, скорее всего, лишь после того, как будет заложен фундамент новой DCU.

О многом из этого мы подозревали ещё 9 лет назад: Вырезанные сцены «Отряда самоубийц» и почему так мало Джокера Александр Гагинский 12.08.2016 68724 Разбираем всё, что нам известно об изначальном монтаже нового фильма DC.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.