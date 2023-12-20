«Побег из курятника 2»: это несвежее яйцо!

Кукареку! После побега из курятника куры обосновались в почти что райском саду и счастливы. У Рокки и Рыжухи рождается девочка, смелая и отважная Молли; и всё хорошо, и лучше не будет… …вернее, так считает Рыжуха, а вот её дочь недовольна: она чувствует себя взаперти и думает, что родители скрывают от неё что-то важное. Она хочет свободы, чёрт возьми! И она её получает; правда, в тот момент, когда на горизонте куриного благополучия возникают подозрительные машины с изображением счастливой курицы на борту.

Chicken Run: Dawn of the Nugget Жанр: анимация, стоп-моушен, комедия, экшен Режиссёр: Сэм Фелл В ролях: курицы [спойлер]и миссис Твиди![спойлер] Озвучка: Тэндиве Ньютон, Закари Ливай, Белла Рамзи, Имельда Стонтон, Линн Фергюсон и другие Премьерный показ: Netflix — 15 декабря Продолжительность: 98 минут Похоже на: «Смывайся!», «Побег из курятника», «В поисках Немо»

О сиквеле «Побега из курятника» говорили с самого появления фильма, но — важно подчеркнуть — говорили не создатели, а фанаты. Фанаты ждали продолжения. Фанаты привязались к героям и хотели видеть: что там, за пределами фильма? Какой будет судьба куриной колонии после спасения от миссис Твиди? Просто счастливый конец казался недостаточным: уж слишком многое пережили Рыжуха с подружками, чтобы просто так отпускать их в свободное плавание. СМИ подогревали интерес: Питера Лорда и Ника Парка ежегодно спрашивали, а когда, а будет ли? Справедливости ради, они долгое время не давали ложных надежд.

Когда и почему речь всё-таки зашла о сиквеле? Препродакшен начался в 2018-м, но, вероятно, идея возникла в 2016-м, когда студии Aardman Animations исполнилось 70 лет — круглые даты нередко провоцируют громкое возвращение к корням. К тому же оригинальные работы студии, «Смывайся!» и «Пираты! Банда неудачников», показали плохие сборы, а позже с треском провалились и «Дикие предки». Наверное, поэтому на студии решили снимать продолжения и выпускать их сразу на Netflix. С «Барашком Шоном 2» получилось удачно. А вот с «Побегом из курятника 2». .. видимо, именно того и стоило ожидать от режиссёра «Смывайся!»?

Это не совсем справедливо: Сэм Фелл делал раскадровку классики Aardman и хорошо показал себя в «Приключениях Десперо» и «Паранормане». Но там он был не один. Его самостоятельные работы — забытые короткометражки 1990-х и душевный рекламный ролик «Лучший подарок» от Sainsbury’s. Фильмы, в которых он участвовал, такие разные, что трудно судить о его стиле. Что общего между криминальной комедией о крысах, воодушевляющей сказкой и циничным готическим мультиком про призраков?

В «Побеге из курятника 2» проблески индивидуальности всё же есть. Так, Сэм Фелл изумительно работает с буффонадой. Сцены, где кто-то падает, получает по лицу, сталкивается с трудностями, поставлены бодро и здорово. Он хорошо выдерживает ритм шуток, пусть и не на уровне «Тома и Джерри». Но куда более характерным для стиля Сэма Фелла оказалось пристрастие к «солёным» шуткам. Поначалу кажется, что это заигрывание с аудиторией отцов юных зрителей — что, к сожалению, типично для мейнстримной анимации. Но эти шутки копятся, и в итоге стать фетишистским порно «Побегу из курятника 2» мешает только целомудренность изображения. Такое было и в «Смывайся!», но для криминальной комедии положений чуть более взрослый и острый юмор уместен. А вот подходит ли он семейной комедии про весёлых курочек?

Впрочем, семейной ли? Есть ли у «Побега из курятника 2» аудитория помимо тридцати-сорокалетних зрителей, заставших в 2000 году первый полнометражный фильм Aardman Animations?

Теоретически — да; родители показывают детям и менее достойные примеры анимации. «Побег из курятника 2» веселит на базовом уровне: своей всё ещё потрясающей анимацией, великолепной палитрой, уникальным обликом, который не перепутаешь ни с чем. Он дружелюбный и представляет тот вид комедии, который по умолчанию нравится семьям.

Основу сиквела можно описать как смесь «В поисках Немо», «Солнцестояния» и «Побега из Шоушенка». Звучит это сочетание намного круче, чем оказывается в итоге. Для первого не хватает душевности и адекватности конфликта: он высосан из пальца, нет никаких объяснений действиям родителей Молли. Для второго — маловато серьёзности. Вообще-то «Aardman» умеет заигрывать с мрачностью — тем и была популярна первая часть, что очаровательный визуал соседствовал с угнетающей реальностью персонажей. Для третьего — препятствия слишком лёгкие: помните, с каким трудом Рыжуха и Рокки готовили побег с фермы Твиди? Забудьте: теперь это проще простого. Герои убежали бы в середине фильма, если бы вымученное сюжетное обстоятельство не заставило их вернуться обратно.

«Побег из курятника 2» даёт слишком много поводов критиковать сюжет. Когда постоянно приходится напоминать себе не ждать многого от детского фильма, это плохой знак. Да, детским историям позволительна доля условности и сказочности, но нельзя держать маленьких зрителей за дурачков.

Спойлеры! Почему у птицефабрики такая переусложнённая система охраны при полном раздолбайстве сотрудников? Зачем им ОДНОВРЕМЕННО развлекать куриц и надевать на них гипнотические браслеты? Ну и, конечно, традиционное замирание над пропастью с пультом, который решит все проблемы, и отказ нажимать на кнопку до последнего момента не красит ни героев, ни сценарий.

Этой критики было бы сильно меньше, сохраняй герои внутреннее достоинство. И в первом фильме курицы на фоне Рыжухи были глуповатыми и в целом бесполезными, но они не ощущались как балласт. Особенно обидно обошлись с Рокки — безалаберным, но в целом умным и находчивым парнем: его глупость фантастическая, а раздолбайство опасно подходит к черте кретинизма. На их фоне Рыжуха и Молли кажутся почти что объёмными персонажами — но их центральный конфликт мешает воспринимать их всерьёз. Он по идее закономерный и логичный, но всё портит характер самой Рыжухи, который в сиквеле пришлось переломать, чтобы конфликт всё-таки появился.

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При всей едкости рецензии нельзя сказать, что «Побег из курятника 2» плох. Он нормальный. Он — простое развлечение с потрясающей, изумительной пластилиновой анимацией, любовью к которой дышит каждый кадр. Он вряд ли способен кого-то оскорбить. Местами его даже весело смотреть. И всё же есть ощущение, что никто не понимал, зачем его снимать. Повтор сюжета первой части в более глобальных декорациях — звучит круто… но нужны ли глобальные декорации камерной истории про курочек с фермы? Нужен ли вообще ей сиквел?

Что ж, капризные дети нулевых добились своего — и, наверное, это не худший результат из возможных. Он просто разочаровывающий.