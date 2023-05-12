«Восстание зловещих мертвецов»: достойное продолжение?

Элли, мать троих детей, живущая в старой многоэтажке где-то в Лос-Анджелесе, никак не ожидает позднего визита своей непутёвой сестры Бет. Но это далеко не все сюрпризы на вечер. Небольшое землетрясение высвобождает спрятанную Книгу Мёртвых, а вместе с ней наружу вырывается и древнее зло, голодное до человеческой крови. И теперь небольшой семье предстоит суровая борьба за выживание…

Evil Dead Rise Жанр: фильм ужасов

Режиссёр: Ли Кронин

В ролях: Лили Салливан, Алисса Сазерленд

Премьера: 21 апреля

Продолжительность: 97 минут

Возрастной рейтинг: 18+

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Привнести что-то свежее в франшизу «Зловещие мертвецы» — задача непростая. «Эш против Зловещих мертвецов» оборвался на третьем сезоне, а Брюс Кэмпбелл, бессменный исполнитель роли Эша Уильямса, повесил бензопилу на гвоздь. Про «Чёрную книгу», предыдущий «мягкий перезапуск» франшизы, практически никто не вспоминает, а величие первых частей серии, несмотря на их культовый статус, осталось далеко в прошлом. И вот перед Ли Кронином, режиссёром новой части, встаёт вопрос — какие слова из Некрономикона нужно произнести, чтобы вдохнуть в серию новую жизнь, понравиться старым фанатам, привлечь новых и не загубить практически безупречную репутацию «Зловещих мертвецов»?

Всю серию «Зловещих мертвецов» можно условно разделить на две ветки. Первая – сага об Эше Уильямсе, Избранном поневоле, который создаёт практически столько же проблем, сколько в итоге решает. История Эша полноценно началась во второй части серии, где он обзавёлся знаменитой двустволкой, бензопилой вместо руки и тягой к эпичным фразам. Персонаж, сыгранный Брюсом Кэмпбеллом, на многие годы стал визитной карточкой всей франшизы: он путешествовал во времени, уничтожал дедайтов сотнями, встречался с Фредди Крюгером, Джейсоном Вурхизом и персонажами Марвел (всё это в комиксах), сыпал пошлыми шутками и с переменным успехом спасал мир. Но Кэмпбелл, как и его персонаж, отошёл от дел. Фанаты не получили четвёртый сезон «Эша против Зловещих мертвецов», однако и без этого история закончилась на высокой ноте.

Вторая ветка «Зловещих мертвецов» — чистокровный фильм ужасов. До того, как серия стала ближе к чёрным комедиям, чем к хоррорам, Сэм Рэйми вместе с командой сделал жестокий, мрачный и очень кровавый фильм, который показал влияние на всю индустрию. Первая часть была собрана за копейки, но талант и полная отдача команды сделали из «Зловещих мертвецов» запоминающийся и по-настоящему пугающий фильм ужасов. Удачную формулу первого фильма спустя 30 лет взялся повторить Федерико Альварес, на тот момент — молодой режиссёр с одной короткометражкой в портфолио. Фильм «Зловещие мертвецы: Чёрная книга» с уважением отнёсся к оригиналу, оставил атмосферу отчуждённости и безысходности, одинокую хижину в лесу и адских духов, единственная цель которых — принести как можно больше боли и страданий окружающим. В то же время «Чёрная книга» не была покадровым ремейком, а лишь придерживалась канонов франшизы, рассказывая знакомую, но всё же свою историю.

И вот спустя ещё 10 лет на горизонте появляется представитель более мрачной ветки франшизы — «Восстание зловещих мертвецов». Создатели обещают перенести действие из привычной лесной хижины в многоэтажный дом, а в центр сюжета поместить не случайную толпу молодых людей, а двух сестер и трёх детей. Казалось бы, классическая формула меняется, и вместе с ней фильм должен показать что-то такое, чего в серии ещё никогда не было. Но на деле происходит как раз наоборот — «Восстание зловещих мертвецов» получилось настолько классическим представителем франшизы, насколько это вообще было возможно.

Как и «Чёрная книга», «Восстание зловещих мертвецов» вводит в историю практически все классические атрибуты серии. Некрономикон в подвале (здесь в подземном хранилище) — есть. Двустволка и бензопила — на месте. Заклинание воскрешения через динамики, как в самом первом фильме, — тоже. Зритель, знакомый с оригинальной трилогией или с перезапуском 2013 года, почувствует себя как дома, и моменты узнавания не оставят его на протяжении всего фильма. Новое место действия (многоэтажка вместо уединённой хижины) тоже слабо сказалось на динамике. Несмотря на кажущуюся новизну, квартира в аварийном доме так же отрезана от всего мира, и под горячую руку одержимым попадают не случайные незнакомцы, а соседи по этажу.

Что касается сюжета и персонажей, то ощущение от «Восстания зловещих мертвецов» остаётся смешанное. Как и в предыдущих фильмах, довольно рано в центре внимания оказывается главный персонаж, который и берёт на себя большую часть борьбы с одержимыми монстрами. Все остальные автоматически становятся или жертвами, или пополнением в армии кровожадных сквернословящих тварей. Но большая часть персонажей на экране — члены одной семьи, да к тому же ещё и дети. Да, каждый из них прописан грубыми линиями и описывается парой общих фраз («любит музыку», «ходит на протесты», «работает техником сцены» и так далее), но именно родственные узы позволяют чуть больше проникнуться судьбой персонажей, даже если подсознательно понимаешь, что далеко не все из них доживут до рассвета. Несмотря на громкие обещания показать «самую кошмарную версию материнства», фильм использует драму только как ненавязчивый лейтмотив, который не отвлекает внимание от кровавого действа на экране.

А вот тут у фильма полный порядок. «Зловещие мертвецы» всегда славились изобретательной, местами почти карикатурной жестокостью, и «Восстание» в этом отношении не разочаровывает. Дедайты используют всё, что попадается под руку, чтобы навредить себе и окружающим, и делают это с выдумкой. В ход идут осколки стекла, ножи, бутылки и даже обычная кухонная тёрка. Кажется, фильм не настолько брутален, как «Чёрная книга», но он компенсирует это разнообразием. В «Восстании», как и в предыдущих фильмах, авторы стараются задействовать практические эффекты по максимуму, так что каждое столкновение с одержимыми выглядит весьма натуралистичным.

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Картина получилась достойным наследником франшизы. Она сохраняет и местами переосмысливает традиционные элементы серии, хотя сама стремится к смелым экспериментам неохотно. Скорее всего, у фанатов эта часть не будет любимой, зато для новых зрителей она станет удобным входом во вселенную. Но это не просто «мягкий перезапуск» всей серии — своим примером фильм показывает, что «Зловещим мертвецам» совершенно не обязательно прятаться в хижинах или полагаться на одну лишь харизму Брюса Кэмпбелла. Некрономикон и все его порождения отлично себя чувствуют за пределами устоявшихся в серии рамок.

Далее — небольшие спойлеры и рассуждения о будущем франшизы. В фильме мельком упоминается, что всего существует три копии Некрономикона. Несложно предположить, что одну мы видели в самой первой части серии, ещё одна появляется в «Чёрной книге», а третью копию как раз находят герои «Восстания зловещих мертвецов». Таким образом, фильм мягко вводит в сюжет возможность создания мультивселенной «Зловещих мертвецов». В интервью и Ли Кронин, и отец серии Сэм Рэйми не исключали, что в будущем мы увидим на экране сразу нескольких борцов с дедайтами из предыдущих частей франшизы. А учитывая уверенный успех «Восстания» в прокате (сборы уже перевалили за 100 миллионов при бюджете в 20 миллионов), вполне возможно, что следующего сиквела не придётся ждать 10 лет.