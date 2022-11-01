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    #Генри Селик #кукольный мультфильм #мрачная сказка #обзор фильма

    «Уэнделл и Уайлд»: хэллоуинская сказка про злых… капиталистов!

    1 ноября 2022
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    01.11.2022
    21036
    3 минуты на чтение
    #Генри Селик #кукольный мультфильм #мрачная сказка #обзор фильма
    «Уэнделл и Уайлд»: хэллоуинская сказка про злых… капиталистов! 2

    Родители девочки Кэт погибли в автокатастрофе, и с тех пор вся её жизнь полетела под откос. Спустя годы скитаний по приёмным семьям и детским исправительным учреждениям она возвращается в родной городок и попадает в бывшую когда-то престижной католическую школу для девочек. Там она неожиданно получает возможность исправить ошибки прошлого: братья-демоны Уэнделл и Уайлд предлагают ей воскресить родителей в обмен на то, что она призовёт братьев в мир живых.

    Wendell & Wild

    Жанр: тёмная сказка
    Режиссёр: Генри Селик
    В ролях: Джордан Пил, Киган-Майкл Кей, Анджела Бассетт, Лирик Росс
    Премьера: 11 сентября 2022 года (Международный кинофестиваль в Торонто), октябрь 2022 года (кинотеатры США и цифровой релиз)
    Возрастной рейтинг: 13+
    Продолжительность: 105 мин.
    Похоже на: «Коралина в Стране Кошмаров», «Кошмар перед Рождеством» 

    Ни один список лучших фильмов на Хэллоуин не обходится без упоминания анимационных шедевров Генри Селика — «Кошмара перед Рождеством» (1993) и «Коралины в Стране Кошмаров» (2009). Селика отличают любовь к кукольной анимации и особая мрачно-сказочная атмосфера его работ. Поначалу его заслоняла фигура другого «хэллоуинского» творца — Тима Бёртона, вместе с которым Селик создавал свои ранние полнометражные мультфильмы. Затем их пути разошлись, и первым самостоятельным анимационным проектом Селика стала «Коралина». 

    Прошло 13 лет, прежде чем мир увидел его следующий мультфильм — «Уэнделл и Уайлд». Селик начал разрабатывать его ещё в 2015 году вместе с комедийным дуэтом Джордана Пила и Майкла-Кигана Кея, которые озвучили Уэнделла и Уайлда. Но новостей не появлялось вплоть до 2018 года, когда наконец Netflix взял мультфильм под своё крыло и довёл-таки дело до релиза.

    Почему перед просмотром стоит узнать историю создания «Уэнделла и Уайлда»? Иногда бывает полезно посидеть и как следует обдумать идею, прежде чем воплощать её. Но бывает и так, что идею передержали и она уже потеряла изначальный заряд свежести. Именно это, к сожалению, и случилось с мультфильмом Селика.

    «Уэнделл и Уайлд»: хэллоуинская сказка про злых… капиталистов! 1

    История 13-летней бунтарки Кэт, заключившей договор с демонами, ни на чём не может сосредоточиться — в сюжет добавляют всё новые и новые элементы. И вроде бы каждый из них интересен сам по себе, но постепенно они всё дальше уводят историю от гармоничной цельности. Если «Кошмар перед Рождеством» выглядит как единый механизм, в котором каждая шестерёнка стоит на своем месте, то в «Уэнделле и Уайлде» наружу торчат не задействованные толком пружины и работающие вхолостую поршни. Очень неожиданно, что в своём первом проекте режиссёр предстал более опытным и зрелым мастером, чем в новом.

    Многие персонажи истории просто не нужны. Отношениям между героями не хватает глубины и контраста. Очевидно, что изначально братья-демоны должны были играть более зловещую роль в судьбе героини. Но в итоге Уэнделл и Уайлд, именами которых вообще-то называется мультфильм, превратились в третьестепенных персонажей. А борьба героини со злыми капиталистами подменила её борьбу с собственными демонами, заявленную в самом начале мультфильма. 

    Две сюжетные линии — желание Кэт вернуть к жизни своих родителей и стремление семейства Клаксонов построить в родном городе девочки частную тюрьму — очень слабо и неубедительно друг с другом пересекаются. В итоге эмоциональное путешествие героини, её принятие и преодоление собственных травм не играют особой роли в истории: не это помогает ей в борьбе против той карикатуры на капиталистов, которую представляют из себя Клаксоны (более одномерных злодеев нужно ещё поискать, в них нет ничего человеческого). Интересной темой могло бы стать влияние травмы на поведение подростков и восприятие ими мира и окружающих, но, к сожалению, всё свелось к банальному «то, что меня не убивает, делает меня сильнее».

    «Уэнделл и Уайлд»: хэллоуинская сказка про злых… капиталистов! 3

    Значит ли всё это, что мультфильм плох? Нет, не значит. 

    Визуально работа Селика по-прежнему впечатляет: дизайн кукол и окружения выполнен очень изобретательно и с любовью. Да и сам факт, что в наш век 3D кто-то заморачивается с таким трудоёмким видом анимации, как stop motion, не может не вызывать уважение. Саундтрек Брюно Куле гармонично сочетается со множеством панк-роковых композиций, и вместе они создают необходимое для истории настроение. Да и сам сюжет пусть и с оговорками, но работает. Просто уж очень высокую планку установил Селик своими предыдущими мультфильмами. «Уэнделл и Уайлд» не справляются с возложенными на них 13-летними ожиданиями новой работы мастера. 

    Новой хэллоуинской классикой этот мультфильм точно не станет, но провести с ним один конкретный Хэллоуин, пожалуй, стоит.

    «Уэнделл и Уайлд»: хэллоуинская сказка про злых… капиталистов!

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