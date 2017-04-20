Отечественный режиссёр Василий Сигарев («Страна Оз», «Жить») снял рекламную короткометражку в жанре зомби-апокалипсиса. В его вариации зомби-апокалипсис начинается в России, а первой жертвой становится Николай Басков.

Осторожно, мат и жестокость! [18+]

Несмотря на то, что ролик сделан для строительно компании, он выглядит весьма добротным. К тому же, неплохо отражает российские реалии. Сам Сигарев готов взяться за сериал или полнометражный фильм, но только если будет «одобрение от публики»:

Все зависит от просмотров. Если это видео получит одобрение от публики, то мы естественно займемся полнометражным фильмом. Ну, или сериалом. Режиссёр Василий Сигарев