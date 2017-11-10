Художник, программист и аниматор Теун ван дер Залм опубликовал короткометражку с космическими видами. Их он создал не просто при помощи компьютерной графики, а применив алгоритм физики частиц. Такая программа используется в современных планетариумах и для создания симуляций в виртуальной реальности.

Многие туманности, показанные в ролике, почти невозможно увидеть даже с помощью современных телескопов. А если какие-то и удаётся разглядеть, то далеко не во всех деталях. Но, хотя эти модели и созданы компьютером, при их создании Теун ван дер Залм опирался на научные данные.

Десять минут космической медитации — то, что вам нужно этим вечером!