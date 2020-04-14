Видео: как ухаживать за настольными играми

Наши коллеги из Hobby World записали новый ролик, который посвящён хранению и уходу за настольными играми. Карантин — отличный повод привести в порядок свою коллекцию.
Речь касается бумаги и картона, пластика, дерева, распрямления миниатюр и работы с металлом.
Рассказываем и показываем, как правильно чистить настольные игры, чтобы избавиться от грязи и бактерий, и не повредить саму игру. Если вы будете время от времени ухаживать за настольными играми, они прослужат десятилетия, а играть будет приятнее и удобнее.
Внимание! При чистке или обеззараживании игры настоятельно рекомендуем попробовать нанести небольшое количество чистящего средства на уголок маловажных карт и компонентов (вроде карт-подсказок) и дождаться результата. Материалы компонентов настольных игр по-разному взаимодействуют с бытовой химией. Не используйте едкие средства и не наносите их прямо на компоненты – только на то, чем вы будете протирать. Перед чисткой (или партией!) желательно тщательно помыть руки.
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