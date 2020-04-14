Видео: как ухаживать за настольными играми

Наши коллеги из Hobby World записали новый ролик, который посвящён хранению и уходу за настольными играми. Карантин — отличный повод привести в порядок свою коллекцию.

Речь касается бумаги и картона, пластика, дерева, распрямления миниатюр и работы с металлом.