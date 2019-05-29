Наши коллеги из Hobby World выпустили новый видеообзор, в котором всё внимание уделили книгам правил настольных ролевых игр по Pathfinder и Starfinder. Семён Пыхтеев показал их содержание, полистал на камеру и объяснил, что из себя представляют эти игры.

Кроме того, в видео кратко описываются другие книги по этим системам правил, в том числе и некоторые приключения.

Читайте также

Starfinder vs Pathfinder: что изменилось?

Starfinder vs Pathfinder: что изменилось?

 18.04.2018

Рассказываем, что изменилось в новой игре в жанре космического фэнтези от создателей Pathfinder. За кого можно играть, какие правила появились и кому понравится.

Дороги приключений: 7 главных кампаний для настольной ролевой игры Pathfinder

Дороги приключений: 7 главных кампаний для настольной ролевой игры Pathfinder

 19.07.2018

От управления своим королевством до сражения с Распутиным и Бабой Ягой.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики