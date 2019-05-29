Наши коллеги из Hobby World выпустили новый видеообзор, в котором всё внимание уделили книгам правил настольных ролевых игр по Pathfinder и Starfinder. Семён Пыхтеев показал их содержание, полистал на камеру и объяснил, что из себя представляют эти игры.

Кроме того, в видео кратко описываются другие книги по этим системам правил, в том числе и некоторые приключения.