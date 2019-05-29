Видео: книжный выпуск #1. Pathfinder и Starfinder Кот-редактор 29.05.2019 Видео, Видео МирФ 87 0 минут на чтение Наши коллеги из Hobby World выпустили новый видеообзор, в котором всё внимание уделили книгам правил настольных ролевых игр по Pathfinder и Starfinder. Семён Пыхтеев показал их содержание, полистал на камеру и объяснил, что из себя представляют эти игры. Кроме того, в видео кратко описываются другие книги по этим системам правил, в том числе и некоторые приключения. Читайте также Starfinder vs Pathfinder: что изменилось? 18.04.2018 Рассказываем, что изменилось в новой игре в жанре космического фэнтези от создателей Pathfinder. За кого можно играть, какие правила появились и кому понравится. Дороги приключений: 7 главных кампаний для настольной ролевой игры Pathfinder 19.07.2018 От управления своим королевством до сражения с Распутиным и Бабой Ягой. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: