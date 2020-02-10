Видео: интервью с Евгением «BadComedian» Баженовым

Наши друзья и коллеги по издательству пообщались с, пожалуй, самым известным видеоблогером Рунета — Евгением Баженовым. Расспросили его о кино — и фантастическом, и, конечно, российском, о настольных играх (да, Бэд — заядлый настольщик!). Заодно узнали, ждать ли нам BadNastolian про плохие настолки.

В интервью речь идёт про игру The Final Station и фильм «Эбигейл» (его авторов-то и заподозрили в плагиаете).