Видео: интервью с Евгением «BadComedian» Баженовым

Видео, Видео МирФ
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Наши друзья и коллеги по издательству пообщались с, пожалуй, самым известным видеоблогером Рунета — Евгением Баженовым. Расспросили его о кино — и фантастическом, и, конечно, российском, о настольных играх (да, Бэд — заядлый настольщик!). Заодно узнали, ждать ли нам BadNastolian про плохие настолки.

В интервью речь идёт про игру The Final Station и фильм «Эбигейл» (его авторов-то и заподозрили в плагиаете).

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