Что почитать: космические некроманты Мьюир и мир будущего Панова

Наша нерегулярная рубрика «что почитать» возвращается после короткого затишья сразу с двумя анонсами от издательства «Эксмо». Для поклонников отечественных авторов — продолжение романа «Аркада» от Вадима Панова. А для любителей экспериментов — громкий дебют этого года, сочетающий некромантию, чёрный юмор, детективы в закрытом пространстве и космическую оперу!
Вадим Панов
«Аркада. suMpa»
Издательство «Эксмо» готовит второй роман из научно-фантастического цикла Вадима Панова «Аркада» — с подзаголовком suMpa.
Мир, в котором дополненная реальность подменила собой действительность. Мир, в котором люди видят только то, что хотят: красивые дома, красивые машины, красивых себя. Идеальных, без изъяна. Это наш мир, Земля 2029 года, мир, в котором нельзя доверять собственным глазам.
Мир лжи.
Мир, падающий в бездну апокалипсиса. Ложь заставила людей начать самую страшную войну в истории — против самих себя. Ложь накинула на мир удавку тотальной диктатуры, готовясь обратить людей в стадо рабов. Ложь погубила и закон, и мораль, но не смогла убить чувства, и посреди чудовищной лжи прекрасного будущего разворачивается удивительная история искренней любви между мужчиной и женщиной, которых, кажется, свела сама Судьба.
suMpa — вторая арка 2029 года от мастера прозы завтрашнего дня Вадима Панова.
Тэмсин Мьюир
Gideon the Ninth
А импринт fanazon приобрёл права на русскоязычное издание фантастического романа «Гидеон Девятая». Книга сочетает элементы космической оперы, детектива в закрытом помещении, комедии и хоррора. Она получила восторженные отзывы от Чарльза Стросса, Юна Ха Ли, Уоррена Эллиса, а также других авторов и критиков.
Воспитанная костлявыми монашками, древними слугами и армией скелетов, Гидеон готова на все, чтобы сбежать от жизни, полной служения, и посмертия в качестве воскрешенного трупа. Собрав свой меч и журналы с грязным содержанием, она готова к очередной попытке отчаянного побега. Но ее смертельная противница просто так ее не отпустит.
Харроухарк Нонагесимус, костяную ведьму выдающихся талантов и надежду Девятого Дома, призывают на службу. Император призвал всех отпрысков верных домов, чтобы испытать их ум и таланты. Если Харроухарк добьется успеха, она станет бессмертной и всесильной слугой Воскрешения, но ни один некромант не может добиться успеха без своего мечника. Без клинка Гидеон Харроухарк ждет провал, а Девятый Дом — неминуемая гибель.
Но, конечно, есть вещи, которым лучше оставаться мертвыми.
Чуть ранее о книге высказался Артём Киселик у себя на канале «Фантастика»:
Очень крепкий, увлекательный дебют. В «Гидеоне Девятой» множество разных фишек и прикольных решений (К примеру, Харроу запрещает Гидеоне говорить с кем-либо, отчего окружающие решают, что та дала обет молчания. И вот у всех складывается образ мрачного, темного рыцаря, в то время, как Гидеона отпускает совершенно подростковые шуточки у себя в голове), о которых хочется рассказать, но отзыв и без того получился сбивчивым, так что просто посоветую прочитать роман. Хоть книга и заявлена частью трилогии, читать ее можно отдельно — сюжет закончен, линии доведены до конца. Мюир оставила множество крючков и вопросов для следующих книг, но ощущения оборванности по живому не возникает. Книга все-таки чуть не дотягивает до лучших представителей развлекательного жанра, но ее хорошие стороны сильно перевешивают недостатки, а потенциал автора заставляет ждать продолжения. И потом — ну кто вообще думал, что можно объединить Вархаммер и Агату Кристи?
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