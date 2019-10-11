Что почитать: космические некроманты Мьюир и мир будущего Панова

Наша нерегулярная рубрика «что почитать» возвращается после короткого затишья сразу с двумя анонсами от издательства «Эксмо». Для поклонников отечественных авторов — продолжение романа «Аркада» от Вадима Панова. А для любителей экспериментов — громкий дебют этого года, сочетающий некромантию, чёрный юмор, детективы в закрытом пространстве и космическую оперу!

Вадим Панов

«Аркада. suMpa»

Издательство «Эксмо» готовит второй роман из научно-фантастического цикла Вадима Панова «Аркада» — с подзаголовком suMpa.

Мир, в котором дополненная реальность подменила собой действительность. Мир, в котором люди видят только то, что хотят: красивые дома, красивые машины, красивых себя. Идеальных, без изъяна. Это наш мир, Земля 2029 года, мир, в котором нельзя доверять собственным глазам. Мир лжи. Мир, падающий в бездну апокалипсиса. Ложь заставила людей начать самую страшную войну в истории — против самих себя. Ложь накинула на мир удавку тотальной диктатуры, готовясь обратить людей в стадо рабов. Ложь погубила и закон, и мораль, но не смогла убить чувства, и посреди чудовищной лжи прекрасного будущего разворачивается удивительная история искренней любви между мужчиной и женщиной, которых, кажется, свела сама Судьба. suMpa — вторая арка 2029 года от мастера прозы завтрашнего дня Вадима Панова.

Тэмсин Мьюир

Gideon the Ninth

А импринт fanazon приобрёл права на русскоязычное издание фантастического романа «Гидеон Девятая». Книга сочетает элементы космической оперы, детектива в закрытом помещении, комедии и хоррора. Она получила восторженные отзывы от Чарльза Стросса, Юна Ха Ли, Уоррена Эллиса, а также других авторов и критиков.

Воспитанная костлявыми монашками, древними слугами и армией скелетов, Гидеон готова на все, чтобы сбежать от жизни, полной служения, и посмертия в качестве воскрешенного трупа. Собрав свой меч и журналы с грязным содержанием, она готова к очередной попытке отчаянного побега. Но ее смертельная противница просто так ее не отпустит. Харроухарк Нонагесимус, костяную ведьму выдающихся талантов и надежду Девятого Дома, призывают на службу. Император призвал всех отпрысков верных домов, чтобы испытать их ум и таланты. Если Харроухарк добьется успеха, она станет бессмертной и всесильной слугой Воскрешения, но ни один некромант не может добиться успеха без своего мечника. Без клинка Гидеон Харроухарк ждет провал, а Девятый Дом — неминуемая гибель. Но, конечно, есть вещи, которым лучше оставаться мертвыми.

Чуть ранее о книге высказался Артём Киселик у себя на канале «Фантастика»: