Поклонники супергеройских сериалов CW знают, что в них появляется намного больше персонажей из комиксов, чем на больших экранах. Например, злодей-наёмник Дэфстроук сыграл значительную роль в сериале «Стрела», во втором сезоне он был главным антагонистом. Однако теперь фанаты могут не рассчитывать на его появление в сериале — об этом в интервью рассказал продюсер канала Марк Гуггенхайм.

Всё дело в том, что теперь этот персонаж появился в Киновселенной DC. Пока что у него было лишь незначительное камео в сцене после титров в «Лиге справедливости», но у DC Films на него ещё большие планы. Марк Гуггенхайм прокомментировал это так: «это всё персонажи DC, мы их только арендуем».

Так что мы используем тех персонажей, которые они разрешают нам использовать, и мы работаем со всеми ограничениями, которые они на нас накладывают.

Ограничения то «включали», то «выключали». Одно время они говорили «Вам нельзя использовать Дэфстроука», а потом это изменилось и показывали Слейда Уилсона в сериале. Теперь они снова говорят «Вам нельзя его использовать».

Это не первый подобный случай, когда DC запрещали упоминать персонажей своих комиксов в разных медиа. Самый популярный из них — это «Бэт-эмбарго» в середине 2000-х, когда в прокат начала выходить трилогия о Тёмном рыцаре Кристофера Нолана. В сериалах и мультсериалах нельзя было упоминать Бэтмена.

Любопытно, что при этом на Флэша не наложено вообще никаких ограничений. И это при том, что его роль в киновселенной DC существенно шире, чем у Дэфстроука!

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Кот-редактор
Кот-редактор

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