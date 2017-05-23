Полку «живых» ремейков классических диснеевских мультфильмов прибыло — похоже, нас ждёт фильм по мотивам сказки «Пиноккио». Об этом сообщает портал Deadline.

Руководство Disney назначило Сэма Мендеса на должность режиссёра нового фильма. За плечами Мендеса — фильмы о Джеймсе Бонде и драма «Американская красота». Кроме того, он продюсировал сериал «Страшные сказки». Уже существует готовый сценарий, который написал Питер Хеджес («Хороший динозавр»), но неизвестно, собирается ли Мендес использовать именно его.

Кроме «Пиноккио» Disney в последние месяцы анонсировал сразу несколько ремейков классических сказок . Адаптация «Мулан» от постановщицы Ники Каро выйдет в ноябре 2018 года. «Мэри Поппинс возвращается» увидит свет на Рождество того же года. В июле 2019 года режиссёр Джон Фавро покажет новую версию «Короля Льва». Кроме того, пока без даты выхода остаются «Дамбо» от Тима Бёртона и «Аладдин» от Гая Ричи. Вряд ли всему этому стоит удивляться после грандиозного успеха «Красавицы и чудовища».

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