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«Дюна часть 3»: что показали в трейлере

Кот-император
9 июля 09:22
2258
2 минуты на чтение
Студия Warner Bros. опубликована новый трейлер фильма «Дюна, часть 3», который выйдет в этом декабре. Фильм основан на книге Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». Трейлер даёт понять некоторые изменения, которые Дени Вильнёв внёс в первоисточник.
Описание трейлера гласит, что с событий «Дюны» прошло «почти два десятилетия» (в книге — 12 лет). Пол Муад’диб стал императором галактики, но ради этого вынужден был пролить много крови и пребывает в тяжёлом психологическом состоянии. Его любовница Чани служит голосом его совести и высказывает ему претензии (в этом фильм отличается от книги, где она полностью его поддерживала).

В трейлере мы видим возвращение Джейсона Момоа в роли Дункана Айдахо — вернее, его гхолы (клона с воспоминаниями), созданной орденом Тлейлаксу. Он говорит, что принёс предложение мира — но оно приведёт к падению Пола. Благодаря воспоминаниям Дункан предан Полу, но Тлейлаксу намерены использовать его против императора.

Дункан Айдахо

Пол

Один из Тлейлаксу, лицедел Скайтейл в исполнении Роберта Паттинсона, открыто признаётся супруге Пола Ирулан (Флоренс Пью), что намерен сменить правителя, и та отвечает, что заговорщик подписал себе смертный приговор. Ближе к концу трейлера появляется на секунду сестра Пола Алия (Аня Тейлор-Джой) в окровавленном платье.

Скайтейл

Ирулан

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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