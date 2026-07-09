«Дюна часть 3»: что показали в трейлере

Описание трейлера гласит, что с событий «Дюны» прошло «почти два десятилетия» (в книге — 12 лет). Пол Муад’диб стал императором галактики, но ради этого вынужден был пролить много крови и пребывает в тяжёлом психологическом состоянии. Его любовница Чани служит голосом его совести и высказывает ему претензии (в этом фильм отличается от книги, где она полностью его поддерживала).





В трейлере мы видим возвращение Джейсона Момоа в роли Дункана Айдахо — вернее, его гхолы (клона с воспоминаниями), созданной орденом Тлейлаксу. Он говорит, что принёс предложение мира — но оно приведёт к падению Пола. Благодаря воспоминаниям Дункан предан Полу, но Тлейлаксу намерены использовать его против императора.