Larian напрямую не участвует в создании сериала по Baldur’s Gate 3

Разработчик подчеркнул, что рад самому факту экранизации и надеется, что авторы сериала подойдут к материалу с той же любовью и вниманием, с которыми команда Larian работала над серией Baldur’s Gate.
По его словам, финалы Baldur’s Gate 3 изначально создавались так, чтобы оставлять пространство для продолжений и новых историй, поэтому вариантов развития сюжета у создателей сериала будет немало.
Винке также признался, что ему самому любопытно, какие именно концовки выберёт команда Мэйзина в качестве основы. А еще он добавил, что не исключает возможности экранизации другой вселенной студии — Divinity — в будущем.