Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор

«Мастер и Маргарита»: какая отечественная экранизация лучше?
«Бездна»: великолепный подводный ад Джеймса Кэмерона
Larian напрямую не участвует в создании сериала по Baldur’s Gate 3

Андрей Квасков
6 февраля 14:14
69
1 минута на чтение
Глава Larian Studios Свен Винке подтвердил, что студия не участвует напрямую в разработке сериала по Baldur’s Gate 3 для HBO. По его словам, он не знает о том, чтобы кого-то из сценаристов Larian приглашали в проект в качестве консультантов.
При этом шоураннер сериала Крэйг Мэйзин уже самостоятельно связался со студией и предложил пообщаться лично. Винке отметил, что открыт к диалогу и с интересом относится к будущему шоу, хотя подробностей о его сюжете пока не знает.
Разработчик подчеркнул, что рад самому факту экранизации и надеется, что авторы сериала подойдут к материалу с той же любовью и вниманием, с которыми команда Larian работала над серией Baldur’s Gate.

По его словам, финалы Baldur’s Gate 3 изначально создавались так, чтобы оставлять пространство для продолжений и новых историй, поэтому вариантов развития сюжета у создателей сериала будет немало.

Винке также признался, что ему самому любопытно, какие именно концовки выберёт команда Мэйзина в качестве основы. А еще он добавил, что не исключает возможности экранизации другой вселенной студии — Divinity — в будущем.

Кто сыграет в сверхъестественном триллере Blasphemous

Сын Джека Воробья может стать главным героем «Пиратов Карибского моря 6»
О возвращении Деппа пока ничего неизвестно.

«Динозавры» от студии Спилберга: трейлер сериала с божественным голосом
Документалка выйдет в марте.

«Калевала: Первый викинг» — трейлер экранизации финской легенды
Экранизация финского эпоса выйдет в России.

HBO снимет сериал-продолжение Baldur's Gate 3

Amazon показала первый трейлер «Молодого Шерлока» от Гая Ричи
Сериал стартует 4 марта.

Первый тизер четвертого сезона «Извне»

Глава Paramount Skydance опять раскритиковал сделку Warner Bros. с Netflix

Первый тизер фильма «Последний богатырь. Колобок»
Премьера в августе.

В Overwatch добавят 10 новых героев в 2026 году. И да, из названия убрали «2»
