Кто сыграет в сверхъестественном триллере Blasphemous

Карен Гиллан («Доктор Кто»), Джош Хатчерсон («Голодные игры») и Клайв Оуэн («Город грехов») исполнят главные роли в сверхъестественном триллере Blasphemous.
Фильм описывается как смесь «Экзорциста» и Training. В центре сюжета начинающий священник и его набожный наставник, которые должны привести одержимую женщину в безопасное место для проведения экзорцизма. Однако та неожиданно сбегает, и начинается настоящий хаос.
Это будет режиссерский дебют Люка Петровски, который написал «Восставшего из ада» и «Детку на драйве». Он же выступил сценаристом грядущей ленты.
Даты выхода пока нет.
