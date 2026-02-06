КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новости

«Калевала: Первый викинг» — трейлер экранизации финской легенды

Кот-император
6 февраля 09:20
177
1 минута на чтение
12 марта в российский прокат выходит финский фэнтези-фильм «Калевала: История Куллерво», который в нашем прокате почему-то получил название «Калевала: Первый викинг». А вчера в сети появился русский трейлер.
Фильм снят по мотивам истории Куллерво, героя эпической поэмы XIX века «Калевала», основанной на народных сказаниях. Род Куллерво был истреблён его дядей, а сам он продан в рабство. Когда юноша узнал об этом, то поклялся отомстить. Трагическая история Куллерво вдохновила Джона Толкина на историю про Турина Турамбара.
Фильм «Калевала» поставил Антти Йокинен. Песню Crowned in Crimson для фильма записала известная металлическая группа Amorphis.
