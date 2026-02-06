Сын Джека Воробья может стать главным героем «Пиратов Карибского моря 6»

Голливудский инсайдер Джефф Снайдер заявил, что перезагрузка «Пиратов Карибского моря» может вращаться вокруг сына Джека Воробья в паре с совершенно новой героиней.
Ожидается, что эту роль сыграет Марго Робби, которая ранее была привязана к спин-оффу франшизы, который в итоге отменили. Вместо того чтобы полностью отбросить эту идею, Disney теперь планирует интегрировать героиню в основную серию.
Фильм считается приоритетным для нового главы Disney Джоша Д’Амаро, а сценарий, как ожидается, напишет Кристи Уилсон-Кэрнс, известная по «1917».
Вопрос возвращения Джонни Деппа к роли Джека пока остаётся открытым. Решение, по информации источников, должно быть принято в ближайшее время. Неясно и то, какой масштаб будет у его участия — полноценная роль или камео.